¿Quién es Darren y por qué Blur le dedica su nuevo disco?

Lo que necesitas saber: Blur está de vuelta después de ocho años con 'The Ballad of Darren'. Y acá les contamos quién es ese tal Darren y por qué la banda le dedica su nuevo disco.

Blur es una de las bandas que siempre piensa en todo lo que tiene qué ver con su música. Esto no lo decimos por su mercancía oficial, más bien nos referimos a las portadas de sus álbumes (que cuentan con imágenes increíbles) y hasta en los títulos que le ponen a sus discos. Y el ejemplo perfecto de esto es su noveno álbum de estudio.

A mediados de 2023, Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree nos agarraron desprevenidos al anunciar de la nada no solo su regreso a los escenarios, también revelaron que después de ocho años lanzarían un nuevo disco llamado de The Ballad of Darren. Y vaya que esta fue una grata sorpresa, pues los integrantes de Blur llevaban años trabajando en sus proyectos personales.

Damon Albarn, Alex James, Dave Rowntree y Graham Coxon regresan con Blur en 2023/Foto: Reuben Bastienne-Lewis

Blur está de vuelta con ‘The Ballad of Darren’, su nuevo disco

Sin embargo, a pesar de que tenían rato sin componer juntos y que surgió como algo espontáneo, Blur está de vuelta con música nueva y eso nos tiene muy emocionados, porque los sencillos que lanzaron suenan increíble. Aunque eso sí, estamos seguros que al leer el nombre de este disco, muchos se hayan preguntado quién es ese famoso Darren y por qué le dedican este álbum.

¿Es un personaje que se inventaron Damon Albarn y compañía o es una persona real? Muchas son las preguntas que hay detrás del misterioso protagonista del nuevo disco de Blur. Pero no se preocupen, que si ustedes quieren conocer a quién le rinden tributo con The Ballad of Darren, acá les despejamos todas sus dudas.

Esta es la portada de ‘The Ballad of Darren’, el nuevo disco de Blur/Foto: Warner Music

Y a todo esto, ¿quién es Darren?

Para ser honestos, la persona a la que Blur le dedica este disco es ni más ni menos que Darren Evans, mejor conocido como Smoggy. Y quizá se estén preguntando quién es este sujeto y por qué es tan importante para la banda, bueno, pues aunque no lo crean, este gran tipo los ha acompañado desde que prácticamente eran unos desconocidos.

Darren Evans conoció a los miembros de Blur desde sus inicios, con quienes formó una gran amistad, en particular con Damon Albarn. A pesar de su amor por la música, Smoggy no sabía tocar un instrumento ni tampoco tenía voz para hacerles coros. Sin embargo, “se unió” a la banda trabajando para ellos como su guardaespaldas.

Darren ‘Smoggy’ Evans conoció a Damon Albarn y a los integrantes de Blur casi desde sus inicios/Foto vía Facebook: Damon Albarn Unnoficial

Durante los 90 y en la época donde Blur tuvo más popularidad, Darren los acompañó a todos lados. Él siempre cuidaba a Damon, Graham, Alex y Dave cuando salían de gira y daban conciertos, pero también en eventos especiales. Prácticamente, Smoggy era su sombra, pero en particular del vocalista de la banda (pues obvio, era a quien más acosaban los fans y los medios).

A pesar de que Blur se tomó un descanso después del tour de Think Tank (donde Graham Coxon dejó la banda), Darren ‘Smoggy’ Evans se convirtió en el asistente, compañero y sobre todo gran amigo de Damon Albarn, pues ha estado con él en las giras de Gorillaz, The Good, The Bad and The Queen, Rocket Juice & The Moon y más proyectos… incluso cuando el músico británico se lanzó como solista.

Smoggy siempre acompaña a Damon Albarn a todos lados, incluso las veces que ha visitado México/Foto vía Facebook: Damon Albarn Unnoficial

Damon Albarn y compañía le rinden tributo a Smoggy con el nuevo disco de Blur

Por supuesto que tras el regreso de Blur en 2009 y todas las veces que se han juntado para dar conciertos cada cierto tiempo (aunque no estén traigan música nueva), Smoggy ha seguido con ellos. Es por eso que para agradecerle su lealtad y amistad durante tantos años, la banda decidió rendirle tributo poniéndole The Ballad of Darren a su noveno álbum de estudio e incluyendo su foto dentro del disco.

Sobre el título del disco, Damon Albarn dijo que: “Darren es mucha gente. Es directamente una persona. (…) Hay una foto de Daren en el álbum. No en la portada. Iba a serlo, pero luego lo pusimos en la funda interna porque no es el tipo de atención que Darren querría”.

Darren ‘Smoggy’ Evans se convirtió en uno de los grandes amigos de Damon Albarn y ha estado con Blur en todo momento/Foto vía Instagram: @smoggy_168

Si esto no fuera suficiente para homenajearlo, durante los conciertos que Blur dio en el estadio de Wembley en 2023, vendieron máscaras con la cara de Darren ‘Smoggy’ Evans... las cuales fueron todo un éxito porque la gran mayoría del público las compró y se las pusieron durante los shows (aunque el propio Damon aceptó que le dio miedo ver al mar de gente usándolas).

En resumen, Blur decidió ponerle The Ballad of Darren a este disco simple y sencillamente porque querían reconocer a una de las personas que siempre los han apoyado y que ha estado con ellos de manera incondicional, a pesar del camino tan complicado que les ha tocado enfrentar como banda. Unos rifados como siempre.

