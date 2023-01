Everything but the Girl anuncia nuevo disco y estrena su primera rola en 24 años

Así como el 2022, parece que el 2023 –una vez más– se convertirá en un año grandioso para la industria musical. Y no lo decimos a la ligera, pues ya sabemos que se vienen varios discos de bandas y artistas que nos encantan. Sin embargo, hay quienes decidieron regresar precisamente este año después de un buen rato alejados de los reflectores, como Everything but the Girl que vuelven y no en forma de fichas.

Desde inicios de los 80 hasta finales de los 90, el dúo conformado por Ben Watt y Tracey Thorn la rompió por completo con un estilo de pop muy distinto al que el mundo estaba acostumbrado. Sin embargo, para el 2000 y luego del lanzamiento de su décimo álbum de estudio, Temperamental, los británicos hicieron una pausa amistosa e indefinida para dedicarse a otros proyectos y a su vida privada. Pero después de tanto tiempo fuera del radar, están de vuelta y con grandes planes por delante.

Foto: Getty Images

Everything but the Girl está de vuelta con una nueva rola y el anuncio de su decimoprimer disco

A finales del 2022, Everything but the Girl comenzaron a dar señales de vida reactivando sus redes sociales y dando pistas sobre un posible regreso. Por si esto no fuera suficiente, hace algunos días publicaron un misterioso video donde daban a entender que volverían muy pronto con música nueva. Sin embargo, después de mucha incertidumbre ahora sí es oficial, en unos cuantos meses estrenarán su decimoprimer material discográfico que llevará por título Fuse e incluirá 10 canciones completamente nuevas.

Pero eso no es todo, ya que para comenzar a generar hype por este álbum de estudio, el dúo británico compartió una rola llamada “Nothing Left to Lose”, su primer sencillo en casi 24 años… así como lo leyeron. Este tema es todo lo que podríamos esperar, un beat juguetón e intenso cortesía de Watt, que se combina a la perfección con la voz de Tracey Thorn, la cual suena profunda e imponente. No cabe duda que a pesar de que han surgido un montón de proyectos electrónicos desde que se dieron un descanso, extrañábamos a este par haciendo música que nos invita a sacar los pasos prohibidos y perdernos con las texturas de sus melodías.

Esta es la portada de ‘Fuse’, el nuevo disco de Everything but the Girl/Foto: Especial

Sobre su esperado regreso y de acuerdo con Consequence of Sound, Thorn comentó lo siguiente: “Irónicamente, el sonido final del nuevo álbum era lo último que teníamos en mente cuando empezamos en marzo de 2021. Por supuesto, éramos conscientes de las presiones de un regreso tan esperado, así que intentamos empezar en su lugar con un espíritu lúdico de mente abierta, inseguros de la dirección, receptivos a la invención”.

Por su parte, Ben Watt dijo que trabajar en este disco: “Fue emocionante. Se desarrolló un dinamismo natural. Hablábamos en corto y con miraditas, y co-escribíamos instintivamente. Se convirtió en algo más que la suma de nuestros dos yo. Se convirtió en Everything But the Girl por sí solo”. Fuse, el nuevo disco del dúo estará disponible el próximo 21 de abril, pero mientras esperamos a que llegue el día de escucharlo completito y para calentar motores, a continuación les dejamos el video de “Nothing Left to Lose” y el tracklist del álbum:

01. Nothing Left to Lose

02. Run a Red Light

03. Caution to the Wind

04. When You Mess Up

05 .Time and Time Again

06. No One Knows We’re Dancing

07. Lost

08. Forever

09. Interior Space

10. Karaoke