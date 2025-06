Lo que necesitas saber: Sly Stone fundó la icónica banda 'Sly and the Family Stone' en 1996 junto a sus hermanos Freddie, Rose y Vet.

El funk se encuentra de luto, pues este lunes falleció a los 82 años Sly Stone, ganador de un Grammy y conocido por liderar el grupo ‘Sly and The Family Stone’.

Fallece un ícono del funk // Facebook: Sly & The Family Stone

¿De qué murió el ícono del funk?

Este lunes, la icónica estrella del funk falleció a los 82 años debido a una larga lucha contra la EPOC y otros problemas de salud subyacentes.

Mediante redes sociales, su familia confirmó el lamentable fallecimiento de Sly Stone y agradeció el apoyo de todos sus seguidores.

“Mientras lloramos su ausencia, nos consuela saber que su extraordinario legado musical seguirá resonando e inspirando durante las generaciones venideras“, se lee en el comunicado.

¿Quién fue Sly Stone?

Tras iniciar su carrera como DJ en una radio en San Grancisco, Sly Stone fundó la icónica banda ‘Sly and the Family Stone’ en 1996 junto a sus hermanos Freddie, Rose y Vet.

La agrupación se volvió relevante en la escena musical debido a ser considerados como los pioneros del funk, combinando elementos del soul, R&B y rock, además de un mensaje social que representó a miles de personas.

Sly Stone fue creador de grandes éxitos como ‘Everyday People’, ‘Family Affair’, ‘Dance to the Musi’ y ‘Hot Fun in the Summertime’, además encabezar la lista Billboard Hot 100 en varias ocasiones.