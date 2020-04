Far Away Together: El festival virtual para apoyar a la industria musical en México

La pandemia del coronavirus ha tenido un impacto negativo en varias industrias y claro que la musical no ha sido la excepción. Y es que con el brote del COVID-19 que se ha presentado en varias partes del mundo, han sido muchos los artistas se han visto obligados a cancelar o posponer presentaciones en vivo, algo que no sólo le repercute a ellos directamente, sino que también afecta a las personas que están detrás de los shows que muchos disfrutamos en vivo.

En México son varios los músicos y gente detrás de la industria del entretenimiento musical quienes está pasando por dicha situación, pues con decenas de festivales y eventos pospuestos o cancelados en el país, la mayoría se han quedado sin su única fuente de trabajo y con ello, sin la posibilidad de llevar el pan a su mesa durante estos días.

Es por ello que varias de las promotoras musicales independientes más grandes del país, en unión con la asociación mexicana El Día Después y con el apoyo de varias cervezas de Grupo Modelo, han decidido organizar el festival Far Away Together, un evento en donde a través de 17 días llenos de música, brindada por más de 40 bandas nacionales e internacionales, tratarán de recaudar dinero para ayudar a los integrantes de la industria musical que se la están viendo grises en estos días por culpa del coronavirus.

Este festival musical a distancia se llevará a cabo del 4 al 20 de abril a través de la página www.farawaytogether.tv, en punto de las 8 de la noche. Durante las transmisiones en vivo por parte de bandas como Soffi Tukker, Hello Seahorse, Little Jesus, Girl Ultra, Rebel Cats y muchos otros más, aparecerá una opción que dará la oportunidad a los espectadores de donar cualquier cantidad de dinero a la causa a través de la plataforma de Donadora.

Y la cosa no acaba ahí, ya que las donaciones que la gente realice en los streamings del festival Far Away Together serán recompensadas con playeras, pósters, pines, tote bags y hasta boletos generales o plus/vip para cualquiera de los festivales participantes, tales como Bahidorá, Ceremonia, Hellow Festival, Hipnosis, MUTEK MX, NRMAL, Trópico, entre otros más.

La meta de este festivalazo es la de recaudar 500 mil pesos a través de dichas donaciones, de las cuales el 60% será destinada para todas las bandas y su staff, mientras que el otro 40% será destinado a El Día Después, quien se encargará de crear un programa de restauración comunitaria musical una vez que termine la contingencia del coronavirus, esto con el fin de ayudar a grupos vulnerables dentro de la industria (músicos, staff y trabajadores).

Si ustedes aman la música en vivo y tienen la oportunidad de apoyar a sus artistas favoritos, este es el momento ideal para hacerlo. Recuerden que no hay ayudas “pequeñas”, y que cada donación que hagan ayudará a sus festivales favoritos a poder reanudar sus actividades cuando toda la contingencia del coronavirus pase.