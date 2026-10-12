No es la primera vez que Flea toca la trompeta con Dave Grohl. Hay una versión de "Smell Like Teen Spirit", tocada junto a Nirvana.

Lo que necesitas saber: No es la primera vez que Flea toca la trompeta con Dave Grohl. Hay una versión de "Smells Like Teen Spirit", tocada junto a Nirvana.

Dos de los más importantes músicos de los 90 unieron talentos para interpretar una de las canciones más emblemáticas de los Foo Fighters… “Everlong”, todo un himno en manos de Dave Grohl y Flea de los Red Hot Chili Peppers.

¿Dónde pasó esto? El fin de semana se realizó la gala “Soundstage of Hope”, la cual es organizada por Dave y Jordyn Grohl. Y claro que se esperaba que quien fuera baterista de Nirvana se aventara algunas canciones, pero poco imaginaron que esto iba a pasar.

En la gala realizada para ayudar a personas sin hogar subió al escenario Dave Grohl y, para sorpresa de los presentes, se unió Flea, el bajista de los Chili Peppers… sólo que no para ejecutar su instrumento de cuatro cuerdas, sino la trompeta.

¿”Everlong” con trompeta de acompañamiento? Sí… y se oye espectacular. Así lo registran los videos captados en el evento al que asistieron figuras como Jack Black, John Mayer, Annie Lennox y varios más… algunos de ellos también subieron al escenario.

Flea estrenó disco solista en el que toca la trompeta

Recordemos que, antes que ser bajista, Flea es trompetista. Es el instrumento que ha tocado desde que era niño y con el que grabó su primer disco como solista, Honora, el cual estrenó en marzo pasado.

Y no es la primera vez que Flea toca la trompeta con Dave Grohl. Hay una versión de “Smells Like Teen Spirit”, en la que toca junto a Nirvana en un show en Brasil. Con la trompeta, Flea ejecuta el solo de la canción.

De acuerdo con los reportes, Chevy Metal –la banda de covers que fundó el fallecido baterista de los Foo Fighters– siempre estuvo en el escenario al que subieron varios invitados, quienes tocaron un setlist con canciones como “My Sharona”, “Psycho Killer”, “You Really Got Me” y “Sweet Dreams”.