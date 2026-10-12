A unos cuantos días del estreno del quinto disco de Fontaines D.C., la banda estrena ete nuevo sencillo en el que colabora con La Rosalía.

Lo que necesitas saber: A unos cuantos días del estreno del quinto disco de Fontaines D.C., la banda estrena este nuevo sencillo en el que colabora con La Rosalía.

En varios medios ya se soltaron de manera anticipada las reseñas de lo nuevo de Fontaines D.C. con arrollador recibimiento positivo (The Guardian y NME le dan cinco estrellas), algo que ya se perfilaba con los dos sencillos conocidos… y parece que no se exagera, ahora que escuchamos un nuevo adelanto en colaboración con Rosalía.

Fontaines D.C. / Foto: Prensa

Seeeeeee, seguro varios levantarán la ceja al saber que Fontaines D.C. “se atrevió” a meter a su nuevo disco, Dopamine Chamber, a la catalana… pero, ¿cuál atrevimiento?, si Rosalía es una de las artistas más importantes del momento y claro que está a la altura de la que NME califica como “la banda de la década”.

“Where Is Gone?” es una canción con tintes épicos, que abre con orquestaciones que poco abren cancha para la voz de Grian Chatten, quien alterna versos con Rosalía.

Ambos rememoran con nostalgia tiempos de inocencia, para después reflexionar sobre la alienación de la época posmoderna. “Entonces, ¿a dónde se fue? (…) es sólo el comienzo de otro espectáculo para lastimarte y hacerte sentir vivo”.

¿Cuándo se estrena el nuevo disco de Fontaines D.C.?

Este es el tercer sencillo del muy esperado quinto disco de Fontaines D.C., el cual llega a dos años del aclamado Romance. De este nuevo trabajo se conocían previamente dos canciones: “Marianne” y “Tongue”.

Dopamine Chamber estará disponible en su totalidad a partir del próximo 16 de octubre. Es un disco que la banda describe como la continuación del Romance, en cuanto a estilo del grupo… porque, en lo relacionado con el sonido, es una evolución.