Foo Fighters estrenan la emotiva rola "Under You" y anuncian un show en línea muy especial

Si algo nos quedó muy claro es que este 2023, los Foo Fighters están de vuelta y con un montón de planes para los próximos meses. No solo estrenarán un nuevo álbum de estudio –el primero sin Taylor Hawkins tras la muerte del baterista en 2022–, también regresarán para hacer lo que mejor saben: tocar en vivo.

Como recordarán, fue a mediados de abril cuando luego de mucho misterio, Dave Grohl y compañía lanzaron “Rescued”, el primer sencillo de su decimoprimer material discográfico, el cual llevará por nombre But Here We Are. Pero ahora, los Foo Fighters nos traen una rola recién salida del horno y el anuncio de un concierto muy especial.

Dave Grohl tocando con los Foo Fighters/Foto: Getty Images

Foo Fighters estrena la emotiva rola “Under You” con una onda muy melancólica

Resulta que este 17 de mayo, los Foo Fighters nos comparten “Under You”, una de las rolas que aparecerán en su siguiente álbum de estudio y que podremos escuchar completito el próximo 2 de junio. Y sin duda, esta canción tiene un sonido sumamente nostálgico que nos recuerda a los primeros trabajos de la banda.

Para que se den una idea de lo que hablamos, en la rola tenemos un sonido pop-rock optimista (que nos remonta a discos de los Foo Fighters como su álbum debut o The Color And The Shape), el cual contrasta con la letra que canta Dave Grohl, pues tiene frases muy emotivas y sentimentales que inevitablemente nos hacen pensar que se inspiró en todo lo que vivió junto a Taylor Hawkins durante tantos años.

Tendremos un evento en línea muy especial con los Foo Fighters

Por si no fuera suficiente tener una nueva rola de los Foo Fighters, la banda también anunció algo muy especial para sus fans en todo el mundo. Resulta que antes de iniciar las presentaciones que tienen programadas en varios festivales del planeta, transmitirán un evento en línea para calentar motores que no se pueden perder.

El próximo domingo 21 de mayo a la 1 de la tarde (hora del centro de México), la banda transmitirá completamente gratis a través de la plataforma de Veeps un evento llamado Foo Fighters: Preparing Music For Concerts, en el que se espera que Dave Grohl y compañía estrenen rolas de su nuevo disco, But Here We Are.

Este es el póster oficial de ‘Foo Fighters: Preparing Music For Concerts’/Foto: Especial

Aunque para este show, los Foo Fighters mencionaron que presentarán imágenes exclusivas detrás de escenas y algunas sorpresas grabadas en los estudios 606 de la banda. Así que ya lo saben, no se pueden perder este eventazo si es que quieren ver a este grupazo en vivo y desde la comodidad de sus casas. ¿Están listos para checar lo que prepararon?