¡Foo Fighters inicia el año rockeando en su nueva rola “No Son of Mine”!

Aunque no lo crean, por fin empezamos el 2021 y qué mejor manera de hacerlo que arrancando con el pie derecho. Sí, por el momento todavía no podemos regresar a los conciertos y festivales en vivo, pero al parecer y así como sucedió el año pasado, los artistas y bandas seguirán levantándonos el ánimo estrenado rolas que han compuesto durante este tiempo de encierro, pero nada nos emociona tanto como el regreso de los Foo Fighters.

Como recordarán, Dave Grohl y compañía nos trajeron buenas noticias en 2020. Además de que el líder y frontman estuvo involucrado en un montón de proyectos, desde abrir una cuenta de Instagram para platicarnos sus historias con músicos famosos, hasta armar una batalla de batería con una niña baterista. Pero sin duda, nos dejó con la boca abierta cuando la banda anunció que estrenarán su décimo álbum de estudio y el primero en casi tres años.

Foo Fighters inician el 2021 con todo

Fue a inicios de noviembre cuando los Foo Fighters confirmaron el lanzamiento de Medicine at Midnight, un nuevo material discográfico. Y no solo eso, sino que para emocionarnos aún más estrenaron el primer sencillo de este disco, “Shame Shame” y hasta aparecieron en Saturday Night Live. Pero ahora y para calmar nuestras ansias, publicaron una rola ideal para iniciar con el pie derecho el 2021 y headbanguear como se debe, “No Son of Mine”.

De hecho, la banda nos dejó muy claro que arrancarían con todo el 2021, porque en sus redes sociales anunciaron que en vísperas de Año Nuevo escucharíamos una nueva canción. De acuerdo con Pitchfork, en un comunicado Dave Grohl mencionó que era importante mostrar esta rola al mundo justo ahora: “Este es el tipo de canción que reside en todos nosotros y si tiene sentido en ese momento, la dejamos salir”.

La banda saca todas sus frustraciones con “No Son of Mine”

Además, el líder de los Foo Fighters dijo que la letra habla sobre los crueles que pueden llegar a ser los líderes del mundo: “Líricamente está destinada a hurgar en la hipocresía de los líderes auto-justificados, gente que es culpable de cometer los crímenes que supuestamente están en contra”. Y para ser muy honestos, en esta rola dejan muy claros sus sentimientos y pensamientos ante esta situación.

La canción inicia con todo, con un riff pesado y que tenía mucho tiempo que no le escuchábamos a esta banda. Pero conforme avanza, las cosas se ponen más rápidas, a tal punto de que llegan a sonar un poco a Mötorhead con un sutil toque de stoner; y si ustedes son fanáticos de los solos cortos pero certeros, no se pueden perder el que aparece en esta rola. Son tres minutos y medio de rock crudo y potente.

Recuerden que Medicine at Midnight, el décimo álbum de estudio de los Foo Fighters se estrenará el próximo 5 de febrero. Pero mientras esperamos a que llegue ese día, escuchemos a continuación el segundo sencillo de este disco, “No Son of Mine”: