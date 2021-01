Foo Fighters, Katy Perry y más: Las actuaciones musicales de ‘Celebrating America’

El día llegó. Joe Biden fue designado por fin como el 46vo Presidente de Estados Unidos y Kamala Harris su Vicepresidenta. Por supuesto, el arribo de la bancada demócrata a la Casa Blanca es motivo de inmensa celebración en el país vecino y la mejor manera de festejar es con algo de música.

Ya en la mañana de este miércoles, Lady Gaga y Jennifer Lopez prestaron su voz para recibir a Biden con todo e himno nacional. Ahora, ya con el buen Joe como el mero mero en Washington, el momento de la noche le tocará a nombres de la talla de Foo Fighters, Bruce Springsteen, Katy Perry, Justin Timberlake y más. Acá los veremos poniendo.

Bruce Springsteen abre el evento

Como no podía ser de otra manera, Bruce Springsteen abrió las acciones musicales y lo hizo con una rola indicada para el momento. El músico no se guardó nada y con esa pasión patriota que le caracteriza, tocó “The Land Of Hopes And Dreams”.

La pieza acústica resonó con todo frente al Monumento a Lincoln en Washington para que, enseguida, Tom Hanks tomará al palabra y comenzará este evento de celebración llamado Celebrating America. Sin duda, el evento empezó lleno de emoción para los estadounidenses con el track de legendario Bruce.

Ver en YouTube

Jon Bon Jovi homenajea a The Beatles

La emociones no bajaron y esta vez fue Jon Bon Jovi quien, desde Miami, se rifó un cover bien esperanzador de “Here Comes The Sun” de The Beatles. Y debemos decirlo: la puesta de sol al fondo quedó precisa para la emotiva presentación.

Claro que hubiera estado buena una rolita de Bon Jovi para meterle adrenalina y más energía al show, pero no podemos quejarnos. Escuchar una pieza del cuarteto de Liverpool en la voz de otro gran cantante siempre es grato. ¿ O no?

Ver en YouTube

Justin Timberlake y Ant Clemons

El R&B no podía faltar. Con la introducción de un pequeño niño, quien confía en que vendrán mejores días, Justin Timberlake y Ant Clemons se unieron al evento. Ellos aparecieron tocando su rola “Better Days” de 2020 llena de buena vibra.

El par de cantantes llevó su pegajosa canción desde un cuarto hasta las calles acompañados por sus músicos y un coro increíble que adornó la canción de gran manera. Sin duda, un temazo el que estos dos se echaron para darle la bienvenida a Biden.

Ver en YouTube

Foo Fighters

El rock no solo estuvo presente en la voz de Bon Jovi y Bruce Springsteen. También Foo Fighters le entraron al quite con una de las rolas más optimista de su discografía: “Times Like These”. Pero esta vez no se trató de una presentación tan enérgica como Grohl y compañía acostumbran.

La banda abrió con una versión balada bastante relajada para hacer sentir al pueblo estadounidense esa vibra de esperanza sobre los momentos venideros para la nación… Y bueno, sí hubo tiempo hacia el final para romper el escenario con gran energía.

Ver en YouTube

Información se irá actualizando…