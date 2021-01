Lady Gaga, Jennifer Lopez y más: Las actuaciones musicales de la investidura de Joe Biden

El momento llegó para los Estados Unidos. Este miércoles, Joe Biden por fin recibirá la investidura como 46vo Presidente del país norteamericano al tiempo que Kamala Harris tomará la Vicepresidencia. La camada demócrata, desde luego, quiere celebrarlo en grande y que mejor que con algo de música.

A lo largo de este día, y en el evento conocido como Celebrating America más tarde, podremos ver a varias estrellas de la música engalanar la ceremonia… y vaya que el Comité de Planificación tiró la casa por la ventana. Desde Lady Gaga hasta los Foo Fighters, diversos artistas se unirán al festejo de victoria de Biden. Estas son las presentaciones más importantes en el evento de esta mañana.

Lady Gaga entona el himno nacional

De la mano de la banda de la Armada de la Unión Americana, Lady Gaga abrió el escenario del evento de este día para Joe Biden. Con un outfit en color negro y rojo (y un extraño adorno que parecía un sinsajo de The Hunger Games), la cantante se subió al atrio para levantar el nacionalismo con su voz.

A través de sus redes sociales, Gaga subió una imagen previo a su presentación en la que pidió que este 20 de enero fuese “un día para el amor, no para el odio. Un día para aceptar, no el miedo. Un día para soñar con nuestra futura alegría como país. Un sueño que no es violento, un sueño que brinda seguridad a nuestras almas”.

Ver en YouTube

También puedes leer: ROLITAS GANADORAS: JOE BIDEN Y KAMALA HARRIS COMPARTEN LA PLAYLIST DE INVESTIDURA PRESIDENCIAL

Jennifer López

Para recibir a Kamala Harris, Jennifer Lopez hizo su aparición para entonar “This Land Is Your Land”, una canción originalmente compuesta por el compositor neoyorquino Woody Guthrie. En medio de la interpretación, JLo aprovechó para remarcar la importancia de que EE.UU sea un país de justicia para todos sus habitantes, independientemente de su origen.

“Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”, dijo la cantante de origen puertorriqueño. Recordemos que Kamala Harris, hija de inmigrantes hindúes y jamaiquinos, es ahora la primera mujer de raza negra que toma posesión como vicepresidenta estadounidense.

Ver en YouTube

Garth Brooks

“Debemos trabajar todos, unidos”. Con esas palabras, el compositor de música country Garth Brooks hizo su aparición especial como parte de la ceremonia. Brooks se unió al momento con la clásica “Amazing Grace” luego de que el propio Biden diera su primer discurso oficialmente como presidente.

El cantante, de hecho, sostiene una relación estrecha con la familia Biden desde hace tiempo. En los últimos días, al ser anunciado como parte de la investidura, Garth comentó que “quiero pasar los próximos 10 años de mi vida sin estar dividido. Estoy tan cansado de estar dividido“.

Ver en YouTube

La información se irá actualizando…