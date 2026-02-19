Lo que necesitas saber: Este es el primer disco en el que Foo Fighters tendrá nuevo baterista, luego de la muerte de Taylor Hawkins. En el 'But Here We Are' (2023), las partes de batería las grabó Dave Grohl.

El primer sencillo del 2026, que se suma a la música inédita que Foo Fighters dio conocer el año pasado. Entonces, ¿“Asking for a Friend” no será parte del nuevo disco? Claro que sí, pero este ya es, oficialmente, el primer adelanto del próximo álbum de Dave Grohl y compañía: “Your Favorite Toy”.

¿A qué suena “Your Favorite Toy”

A diferencia de lo que salió el año pasado, esta vez los Foo Fighters elevan los decibeles: “Fragmentos de guitarra irregulares y puñaladas siniestras de teclado flotan y se entretejen sobre un pulso rítmico implacable, mientras Dave Grohl desata un nuevo tono vocal sardónico en coros infecciosos”, así es como la definen los liderados por Dave Grohl.

Portada Your Favorite Toy, Foo Fighters / Imagen: Prensa

Esta la primera canción que se da a conocer del disco número 12 en la carrera de los Foo, el cual se adelanta que llevará el mismo nombre: Your Favorite Toy… y sí, suena a lo que siempre han sonado, pero de una forma diferente. Ya lleva el sello de la casa, pues.

¿Cuándo se lanza el nuevo disco de los Foo Fighters?

El disco en su totalidad será lanzado el próximo 24 de abril, editado por Roswell Records/Columbia Records. Un álbum anunciado desde hace algunas semanas, así que los fans ya sólo estaban esperando “a ver cuándo”. Ahora ya pueden marcar la fecha en el calendario.

Este es el primer disco en el que Foo Fighters tendrá nuevo baterista, luego de la muerte de Taylor Hawkins. En el But Here We Are (2023), las partes de batería las grabó Dave Grohl. Tras el despido de Josh Fresse, el puesto de baterista de los Foo Fighters quedó en manos de Ian Rubin.

Foo Fighters, 2026 / Foto: Prensa

Tracklist de Your Favorite Toy