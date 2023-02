Si algo nos queda muy claro es que en el mundo del entretenimiento, se mueven cantidades de dinero que jamás vamos a ver en nuestras vidas (triste, pero cierto). No importa si se trata de una banda, cantante, actor, productor o director, los famosos siempre se lleven una muy buena lana por su trabajo y claro que se lo merecen. Pero a veces necesitamos que alguien nos muestre las cantidades para dimensionar todo lo que pueden ganar por tocar unos minutos en el escenario o por aparecer frente a cámara en unas cuantas escenas.

Como cada año, la revista Forbes publicó su lista con las figuras del cine y la música que más lana se embolsaron el año pasado y nos quedamos con el ojo cuadrado, pues hay nombres que ya esperábamos ver en este listado y otros que nunca nos pasaron por la cabeza. Cabe aclarar que estas cantidades representan la fortuna que ganaron después de impuestos, así como pagar honorarios a managers, abogados y agentes. Pero de cualquier manera, aún les quedan unos buenos dolarucos para gastar a lo loco. ¿Están listos para checar quiénes son los artistas más ricos del 2022? Bueno, pues ahí vamos.

10. Bad Bunny

Comencemos esta lista mencionando a uno de los artistas que la rompieron en 2022, ni más ni menos que Bad Bunny. Nos guste o no, el reggaetonero puertorriqueño es una de las figuras más relevantes de la actualidad y eso se notó en toda la lana que se embolsó gracias sus dos giras (El Último Tour del Mundo y The World’s Hottest Tour), así como su participación en Bullet Train junto a Brad Pitt y los patrocinios de varias marcas grandes a nivel mundial, pues aunque no lo crean, ganó la impresionante cantidad de 88 millones de dólares… así como lo leen. Nada mal.

9. Taylor Swift

Taylor Swift es otra artista que no importa cuándo leas esto, siempre la vemos entre las mejores pagadas. Por supuesto que en 2022 le fue de maravilla, pues combinando las ganancias de ventas de discos físicos, las reproducciones en plataformas de streaming, las descargas digitales, las licencias y mercancía, la cantante de 33 años se quedó con la nada despreciable suma de 92 milloncitos de dólares. Y al parecer, esta cantidad aumentará en 2023, pues a pesar de la bronca con la venta de boletos para su gira The Eras, se estima que se lleve al menos una cantidad de 9 cifras, una verdadera locura.

8. James Cameron

Dejemos de lado a los cantantes para pasar con uno de los hombres más exitosos de toda la historia del cine: James Cameron. En 2022, el director hizo su regreso triunfal con Avatar: The Way of Water, cinta que lo convirtió en el director de tres de las películas más taquilleras de todos los tiempos, junto con la primera entrega de Avatar (2009) y Titanic (1997). Forbes reporta que la segunda aventura en Pandora le dejó a Cameron 95 millones de dólares en su cuenta bancaria, los cuales vinieron gracias a ciertos bonos que tiene por romper expectativas en taquilla.

James Cameron en la premiere de ‘Avatar: The Way of Water’ / Foto: Getty Images

7. The Rolling Stones

No debería sorprendernos, pero en el 2022, los Rolling Stones salieron rayados. A pesar de la muerte de Charlie Watts, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood regresaron a los escenarios el año pasado para armar una gira por 15 ciudades de Europa y la cual, junto a las regalías que ganan por sus rolas, les dejó ganancias de 136 millones de dólares. Pero quitándole los gastos de producción y todo lo que se debe cubrir para un tour, la banda se quedó ni más ni menos que 98 millones de dólares. Ahora sí esperamos que obtengan satisfacción con toda esta lana.

6. Brad Pitt

Aunque no lo crean, Brad Pitt también forma parte de los artistas mejor pagados del 2022. La gran mayoría de los dolarucos que se embolsó fueron por la venta de su productora Plan B, la cual desarrolló varias películas ganadoras del Oscar (como Moonlight, 12 Years A Slave y The Departed) y que al final, le hizo ganar 113 millones. Además, Brad obtuvo 30 millones de dólares por sus papeles en Bullet Train, Babylon y The Lost City, aunque según Forbes, nomás se quedó con 100 millones de dólares.

Brad Pitt en la alfombra roja de ‘Bullet Train’ desde Los Ángeles. Foto: Getty Images

5. James L. Brooks y Matt Groening

Llegando al top 5, tenemos a dos nombres que bajita la mano, llevan años ganando muy bien: Matt Groening y James L. Brooks. Los meros meros de Los Simpson tuvieron un 2022 espectacular, pues tras la llegada de las 30 temporadas de la familia amarilla a Disney+, los co-creadores de la serie, ganaron 105 millones de dólares… una verdadera locura. Por si esto no fuera suficiente, diferentes medios reportan que ambos ganarán esta cifra por un buen rato, así que parece que por dinero no se preocuparán en los próximos años.

James L. Brooks y Matt Groening/Foto: Getty Images

4. Trey Parker y Matt Stone

Parece que las series animadas dejan muchísima lana, y si no pregúntele a Trey Parker y Matt Stone. El dúo detrás de South Park la pasó muy bien en 2022, pues gracias a las ganancias de un acuerdo con HBO Max por Book of Mormon, su comedia musical, así como el acuerdo que firmaron con Paramount en 2021, la pareja se embolsó poco más de 160 millones de dólares. Además, con este último trato que cerraron, aseguraron llevarse 935 millones de dólares durante los próximos seis años… eso sí que es jubilarse, ¿no creen?

Trey Parker y Matt Stone/Foto: Getty Images

3. Tyler Perry

Ok, quizá este nombre sí los deje con el ojo cuadrado. Aunque no lo crean, Tyler Perry es uno de los hombres más ricos de Hollywood, pues su trabajo como actor, director y guionista le ha dejado una buena cantidad de dolarucos en su cartera. Según Forbes, los ingresos que ganó en el cine, así como sus programas en televisión y el estudio de producción que tiene en Atlanta, lo colocaron por segundo año consecutivo entre los artistas mejor pagados, pues se llevó ni más ni menos que 175 millones de dólares y además, es el único de la lista con una fortuna estimada en mil millones de dólares.

Tyler Perry en la premiere de ‘Black Panther: Wakanda Forever’/Foto: Getty Images

2. Sting

En el puesto de honor, aparece ni más ni menos que el mismísimo Sting. El cantante británico se hizo de una enorme fortuna en 2022, pues vendió todo su catálogo musical como solista y hasta el de The Police a Universal Music Group, en un acuerdo por 300 millones de dólares… qué locura. Sin embargo, después de pagar honorarios y servicios, nomás se quedó con 210 milloncitos de dólares. Después de leer lo que ganó con esta venta, no cabe duda que sus rolas eran una verdadera mina de oro.

1. Genesis

Por último, en el primer lugar de la lista de los artistas mejor pagados del 2022 de Forbes, tenemos un nombre que seguro a nadie le pasó por la cabeza: Genesis. Al igual que Sting, la banda británica pionera del rock progresivo vendió sus derechos musicales así como algunos de Phil Collins (incluido su hitazo “In The Air Tonight”) por 300 millones de dólares a Concord Music Group. Todo esto se sumó a las regalías de sus canciones y ganancias de la gira que armaron, pero quitándole gastos, los integrantes de la agrupación terminaron con 230 millones de dólares.