7 raras colaboraciones de Freddie Mercury sin Queen

La vida de Farrokh Bulsara, mejor conocido como Freddie Mercury, aún guarda un sinfín de misterios. Desde su infancia hasta el día de su muerte, hay pasajes que aún son poco conocidos para sus fans.

Mercury tuvo amistades de toda índole, nunca evitó conocer cualquier tipo de gente para agarrar inspiración más allá de Queen. Algunos lograron que tomara un micrófono e hiciera magia con su voz pero a pesar de esto, algunos de estos proyectos no pegaron o se quedaron en el olvido.

Por eso, aquí te presentamos algunos proyectos raros que hizo el vocalista, donde escucharás su enorme voz en otras facetas. Hasta con música clásica y dance de los 90.

¡Chico Malo, Chico Malo!

En 1985, Queen se tomó un descanso y Freddie aprovechó el tiempo para escribir su primer álbum solista, Mr Bad Guy, que presentaba al vocalista como un chico malo, mostraría duetos únicos con Michael Jackson fuera del rock, pero el vocalista decidió a la mera hora que mejor no, ya que se sentía incómodo con la mascota del Rey del Pop que llevaba a las sesiones, una llama (WTF?), sí, una llama de nombre Louis.

Pero sí hay material con Michael Jackson

“There Must Be More To Life Than This” iba a ser grabada para el álbum Hot Space (1982) y después para Mr. Bad Guy pero quedó enlatada. Esta versión salió poco después de la muerte de Michael y hay otras dos grabaciones, “State of Shock” y” Victory” (sigue sin aparecer), que hicieron ambos dioses de la música. ¡Aplausos para estas joyas!

Un magnífico dueto de ópera

Freddie se embarcó con su comadre, la soprano Montserrat Caballé, para realizar Barcelona con motivo de los Juegos Olímpicos que se celebraron en esa ciudad en 1992. Fue un disco de ocho rolitas y años más tarde salió una caja con cuatro discos que contiene todas las grabaciones entre ambos.

Un raro encargo para un filme

La primera vez que Freddie grabó un dueto con una chica fue para una rola llamada “Hold On”, que sirvió para el soundtrack del filme Zabou (¿Alguien lo conoce?). Esta rola fue hecha al lado de la aún desconocida Jo Dare, quien era parte de una banda más desconocida aún llamada The Odd.

Un ‘éxito’ de los 80 que pegó hasta los 90

Pero algo tenía Jo Dare que agradaba a Freddie, tanto así que la invitó a actuar disfrazada de gata en el video de “Living On My Own” que salió en Mr. Bad Guy, el cual bailaron tus papás en los 90 y la pasaban al menos 30 veces en la radio en aquél entonces. Fue número uno de las listas hasta después de su muerte.

Otra rola inexplicable de Mercury

Por alguna extraña razón a Freddie le encantaba colaborar con músicos de bajo perfil. Billy Squier no fue uno de los guitarristas más conocidos pero logró que el líder de Queen grabara el intro de “Love Is The Hero“, rola que pasó sin pena ni gloria en las listas de popularidad.