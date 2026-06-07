Lo que necesitas saber: Te traemos todos los detalles de la primera edición del Futur Festival Méxiico que se celebrará en Monterrey.

Futur Festival, uno de los referentes a nivel mundial del techo, el house y el electro, llegará a México por primera vez. Algo histórico que vuelve a poner a nuestro país como uno de los principales puntos, en cuanto a la realización de festivales de música.

Futur Festival / Foto: facebook.com/FuturFestival

¿Cuándo y dónde será el Futur Festival México?

El Futur Festival se realizará los días 13 y 14 de noviembre. La ciudad de Monterrey se encargará de recibir por primera vez a este evento… y no podía ser en otro lugar que en el Parque Fundidora.

Futur Festival / Foto: facebook.com/FuturFestival

Lineup del Futur Festival

Desde hace tiempo se anunció la llegada de este festival a México y, de hecho, ya se pueden comprar los boletos. Hoy se reveló el lineup oficial y vaya primera edición que armará el festival en México.

Para la primera edición en México del Futur Festival la lista de artistas luce brutal, con Dixon, Marcel Dettmann y Maceo Plex. Además, también vemos por ahí nombres como Moodymann y Mathew Jonson.

Este es el lineup de la primera edición del Futur Festival en México. Foto: Futur Festival.

Un eventazo imperdible para los amantes de la música electrónica… y más si saben el nivel que se maneja en el Futur Festival donde, en su versión original en Italia, el año pasado rompió récord al recibir a más de 120,000 asistentes.

Boletos para Futur Festival México

Los boletos para el Futur Festival ya están disponibles, directamente en la página oficial del evento, por acá. Por el momento, los precios son los siguientes (más costo de servicio):

Abono 2 días : 3,300 pesos

: 3,300 pesos Entrada por día 13/11 General : 1,400 pesos VIP : 3,000 pesos Backstage : 4,200 pesos

Entrada por día 14/11 General : 1,400 pesos Sunset (antes de las 17:00 hrs): 1,200 pesos VIP : 3,500 Backstage : 4,600



Mapa del Futur Festival en Monterrey

La organización del Futur Festival parece excelente, ya que a meses de que se celebre el festival, ya tenemos también mapa para los dos días del festival, para que vayas organizando tus días:

Así lucirá el mapa el primer día de festival, en la Nave Lewis. Foto: Futur Festival.