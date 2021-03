¡Garbage está de regreso! La banda rompe cinco años de ausencia y hoy lanzó un sencillo con el que anunció el lanzamiento de un nuevo álbum. Garbage anuncia nuevo álbum y comparte la rola “The Men Who Rule the World” March 30th, 11:01am March 30th, 11:10am Andrés Vilchis Lanzamientos

En este 2021, estamos viendo el regreso de grandes grupos y artistas a la escena. Luego de un año complicado para la industria en general -ya sabes, por aquello de la pandemia-, muchos genios de la música ven en este momento el escenario ideal para volver a emocionar a sus fanáticos con nuevo material. En ese sentido, Garbage se une a la tendencia.

La banda encabezada por Shirley Manson firmó su vuelta este martes compartiendo el video oficial para “The Men Who Rule the World”, sencillo con el que abren una nueva etapa en la trayectoria de la agrupación. Pero eso no es todo: oficialmente, confirmaron la fecha de lanzamiento de su próximo disco No Gods No Masters.

Garbage. Foto: Especial

Garbage prepara el lanzamiento de su nuevo álbum

Ha pasado un buen rato desde que Garbage liberó su último disco Strange Little Birds. Son cinco años precisamente desde aquella entrega y después de eso, un largo descanso. Por supuesto, ese periodo de ausencia no solo sirvió para refrescar la mente; también sirvió para entrarle de lleno a la composición y la elaboración de un nuevo material que está prácticamente a la vuelta de la esquina.

El mítico grupo acaba de anunciar el lanzamiento de No Gods No Masters, nuevo álbum que verá la luz -con una versión deluxe, además- el 11 de junio próximo. “Este es nuestro séptimo disco y esa numerología afectó significativamente el ADN del contenido: las siete virtudes, las siete penas, los siete pecados capitales“, mencionaron en un comunicado recogido por Consequence of Sound.

“Era nuestra forma de tratar de dar sentido a lo alocado que está el mundo y el asombroso caos en el que nos encontramos. Es el disco que sentimos que teníamos que crear en este momento”, remataron. A continuación puedes ver la portada del material.

Portada de ‘No Gods No Masters’. Foto: Garbage

Una canción para calentar motores

Por supuesto, el anuncio del regreso de Garbage no venía solo con la revelación de la fecha del disco. Para calentar motores rumbo a la fecha señalada, la banda liberó “The Men Who Rule the World”, una rola cargada de crítica social, algo de guitarras industriales y una elaborada producción que nos da una idea de lo que podemos esperar del nuevo álbum.

“Esta es una crítica del auge capitalista, el racismo, el sexismo y la misoginia en todo el mundo”, señala Manson en comunicado. El video oficial fue dirigido por el artista chileno conocido como Javi Mi Amor, quien realizó una pieza gráfica animada de referencias a manifestaciones y protestas alrededor del planeta. A continuación, te dejamos el clip y el tracklist de la próxima placa de Garbage.

Tracklist de ‘No Gods No Masters’

1. “The Men Who Rule the World”

2. “The Creeps”

3. “Uncomfortably Me”

4. “Wolves”

5. “Waiting for God”

6. “Godhead”

7. “Anonymous XXX”

8. “A Woman Destroyed”

9. “Flipping the Bird”

10. “No Gods No Masters”

11. “This City Will Kill You”

CANCIONES EN LA EDICIÓN DELUXE:

12. “No Horses”

13. “Starman” (cover de David Bowie)

14. “Girls Talk” (feat. Brody Dalle)

15. “Because the Night” (feat. Screaming Females)

16. “On Fire”

17. “The Chemicals” (feat. Brian Aubert)

18. “Destroying Angels” (feat. John Doe & Exene Cervenka)

19. “Time Will Destroy Everything”