Detrás de la canción: La historia del extraño significado en “Street Spirit” de Radiohead

El amplio cancionero de Radiohead está lleno de tracks lúgubres, frenéticos, melancólicos, místicos… En fin, un compilado exquisito de material para pasear por los estados de ánimo más turbulentos de la mente. Si eres fan de la banda y te ha calado los huesos alguno de sus temas, lo debes saber bien.

Sin embargo, de entre esa extensa gama de composiciones hechas para estremecer el sentimentalismo, hay una en especial que alberga un desquicio y desenfado muy particulares: “Street Spirit (Fade Out)”. Esta canción por sí sola -podemos decirlo sin tapujos- debe ser una de las más intensas que la banda haya trabajado jamás.

Y eso es decir bastante, tomando en cuenta la característica carga emocional que Yorke y compañía suelen imprimir en su obra. Pero esta vez, más allá de eso, queremos sumergirnos en la historia y el significado de esta rola, una que el propio Thom ha negado su autoría… o al menos ese es el rumor del que regularmente se habla.

Las segundas entregas en cualquier ámbito siempre generan bastante expectativa. En el caso de Radiohead, haber experimentado el éxito con Pablo Honey (1993) y “Creep” dejaba la vara bastante alta para lo que sería su siguiente álbum. Pero a la banda, de cualquier modo, le desagradaba seguir esa senda mainstream que su otrora mayor clásico había cimentado. ¿La solución? Encaminar sus esfuerzos en un ejercicio más experimental y críptico que el anterior.

Así comenzó la grabación del disco The Bends a lo largo de 1994 para soltarlo finalmente el 13 de marzo de 1995. Como curiosidades esenciales del material, debemos destacar la portada creada por Stanley Donwood, quien a partir de ese momento se convirtió -por decirlo de alguna manera- en el ilustrado oficial del grupo. En esa imagen se ve, según las palabras de Donwood, “la expresión facial de un androide que descubre por primera vez las sensaciones de éxtasis y agonía”.

Esa es una rara manera de definir un arte conceptual, pero con un grupo de esta talla las cosas no podían ser normales desde ningún punto de vista. Tan bizarro como su portada, Radiohead se ocupó de conjuntar todo tipo de influencias musicales de manera que no se pudiera encasillar de una sola forma. “The Bends” y “Bones” recorren una textura muy cercana al britpop que dominaba la época, pero otras más como “Just”, “Fake Plastic Trees”, “Planet Telex” y “My Iron Lung” se decantaban en el terreno más experimental del rock alternativo, a veces frenético y distorsionado o sumamente calmo.

El álbum así se pasea entre diversas influencias a lo largo de 12 canciones, siendo la última de ellas la más ‘complicada’ de definir en estilo. “Street Spirit (Fade Out)” remata un disco extraordinario, pero con vibra llena de pesadumbre y desconsuelo que rebasa cualquier análisis tangible.

Como tal, “Street Spirit” engloba una serie de significados un tanto extraños o esa es la concepción general que se tiene de la rola. En cuanto a las influencias que Radiohead imprimió en ella, son tan ricas en lo musical como en sus atribuciones literarias. Así lo explicó Thom Yorke en una entrevista de 2004 con Brian Draper.

En aquella charla, el vocalista reveló que la canción estaba influenciada directamente por un clásico libro de un autor nigeriano y por una de las bandas estadounidenses de rock alternativo más renombradas entre los 80 y los 90. “La canción “Street Spirit” de The Bends fue completamente influenciada por el libro de Ben Okri The Famished Road , que leí en una gira por Estados Unidos; y también por REM“, dijo en aquella ocasión.

Como bien apunta el propio Okri en un artículo para The Guardian, el libro lo escribió con el objetivo de “darme razones para vivir. A menudo, la maravilla de vivir se nos desvanece, oscurecida por mil cosas. Quería mirar la vida de una forma nueva”, explicó el autor sobre el libro.

En ese sentido y retomando la canción como tal, ese ‘espíritu callejero’ del que habla Thom en la letra se refiere al pequeño Azaro, un menor de una comunidad africana concebido en el libro como un ‘Abiku/espíritu niño’, quien es asediado por otros espíritus como él que le dicen que deje su vida mortal. Él, por el contrario, se niega debido al amor que se siente por sus padres. Tal vez de ahí surge la última línea de la canción, en la que Yorke canta “Inmerse your soul in love”.

La mística que engloba a esta canción de Radiohead también abarca un significado más desesperanzador; uno que es capaz de helar la sangre. Así, por ejemplo, el sitio Ultimate Guitar menciona una supuesta cita que el propio Yorke habría escrito en una nota explicando la canción bajo una temática totalmente lúgubre.

Si bien esa cita no está registrada en alguna entrevista o algún archivo como tal (solo algunos sitios web), se ha popularizado entre los fans. A continuación dejamos aquí para que ustedes saquen sus propias conclusiones sobre lo que en realidad nos dice este track:

…”Street Spirit” es nuestra canción más pura, pero yo no la escribí. Se escribió sola. Nosotros solo éramos sus mensajeros. Son catalizadores biológicos…Se trata sobre mirar al maldito diablo directamente a los ojos y saber, no importa lo que hagas, él se reirá el último.

Separo mi radar emocional de esa canción, o no podría tocarla. Me rompería. Me derrumbaría en el escenario. Es por eso que sus letras son solo un montón de mini historias o imágenes visuales en lugar de una una explicación cohesiva de su significado… Nuestros fans son más valientes que yo para dejar que esa canción los penetre, o tal vez no se dan cuenta de lo que están escuchando…

... Me duele muchísimo cada vez que lo toco, mirando a miles de personas vitoreando y sonriendo, ajenos a la tragedia de su significado, como cuando vas a tener a tu perro en el suelo y menea la cola en el camino. Así es como se ven todos, y me rompe el corazón… Desearía que esa canción no nos hubiera elegido como catalizadores, así que no la reclamo… Yo no escribí esa canción.