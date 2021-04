Girl in Red se divierte como niña en el video casero de “Serotonin”

Aunque tenemos a nuestros músicos favoritos, nunca es mala idea echarle una escuchada a lo que están haciendo las nuevas generaciones. En la actualidad hay artistas jóvenes sumamente talentosos en todo el mundo haciendo cosas demasiado interesantes, pero específicamente en Dinamarca está Girl in Red, una chica que no solo nos voló la cabeza con su sonido, también ha conquistado a grandes personas de la industria musical.

Marie Ulven –como en realidad se llama– lleva ya un buen rato componiendo rolas y tocando por varias partes de Europa y Estados Unidos. Desde el 2018 se la ha pasado lanzando sencillos y EP’s en las plataformas digitales, pero este 2021 dará un enorme paso al estrenar su material discográfico debut, If I Could Make It Go Quiet, un disco que representa el esfuerzo de varios años de trabajo y materializa su sueño de grabarlo.

Girl in Red lanza el video de “Serotonin”

Sin embargo, antes de echarnos todas las rolas que vienen en su primer álbum, Girl in Red nos presenta el videoclip de una de las canciones más especiales en su joven carrera, “Serotonin” pero, ¿por qué lo decimos? Bueno, pues Marie estrenó este sencillo en marzo y al leer los créditos nos dimos cuenta de que la coprodujo junto a la persona detrás del exitoso sonido de Billie Eilish, su hermano y productor, FINNEAS, y el músico noruego, Matias Tellesz.

En el visual, el cual de acuerdo con NME fue dirigido por la propia Marie con sus colaboradores Martin Bremnes e Isak Jensen, vemos a la artista danesa corriendo por los campos y montando en un coche por una carretera con globos rojos. Pero el final es una joya, porque aprovechando una caída, culmina con una figura recortada de Ulven volando a través de una secuencia de un amanecer, pirámides egipcias, Nueva York y el fondo de pantalla predeterminado de Windows XP.

If I Could Make It Go Quiet, el álbum debut de Girl in Red estará disponible en plataformas digitales y formato físico este 30 de abril. Y mientras aguantamos unas horas para escucharlo de principio a fin, a continuación les dejamos el video de “Serotonin”: