Girl in Red: La sensación salvaje del dream pop que enamoró a FINNEAS

El pop suele ser un tanto engañoso. Por un lado, la industria musical nos ha vendido la idea de que aquellos que le entran a este género suelen ser plásticos o hasta falsos, pues hay quienes definitivamente sí se siente como un producto creado para vender discos y llenar estadios. Sin embargo, cada cierto aparecen artistas que nos demuestran todo lo contrario, que llegan con una propuesta completamente refrescante, como el caso de Girl in Red.

Esta chica de tan solo 22 años es una de las promesas más grandes que hay en la actualidad. Con sencillos que se convirtieron en hits gracias a las plataformas digitales, ha logrado grandes cosas a pesar de su corta carrera, pues ya ha tenido chance de salir de gira con algunos músicos talentosos de su generación, e incluso consiguió llamar la atención de uno de los productores jóvenes más talentosos y prometedores que existen hoy en día.

¿Quién es Girl in Red?

Marie Ulven Ringheim nació el 16 de febrero de 1999 en la ciudad de Holten, en Noruega. A temprana edad, tuvo que pasar por la separación de sus padres, lo que la llevó a refugiarse en la música, aunque cuando era joven no tenía muy claro que esto era a lo que se quería dedicar toda su vida. A pesar de que le llamaba la atención, en su casa jamás creció con un instrumento musical, a pesar de que su abuelo sabía tocar el piano y la guitarra.

Con el paso del tiempo –para ser exactos en 2012–, precisamente su abuelo le dio una guitarra como regalo de Navidad, pero perdió el interés en ella. Un año después decidió retomarla, a los 14 años, pero en un inicio, Marie quería dedicarse a la docencia –sí, quería ser maestra en una escuela–. Sin embargo, gracias a su curiosidad, comenzó a aprender a tocar la lira y el piano, y más tarde se enseñó a producir música desde la comodidad de su cuarto.

Definiendo su camino

Ulven comenzó escribiendo sus propias rolas con lo que tenía a la mano, pero nunca pensó que iba a convertirse en música profesional. Tras varios años en que no sabía a qué se quería dedicar, Marie estudió producción musical y composición de canciones en la Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology, pero después de esto en lugar de dedicarse a trabajar en un estudio de grabación, prefirió lanzar esas rolas que trabajaba en casa.

Después de que su papá le regalara un micrófono en 2015, Ulven comenzó a escribir y lanzar un montón de canciones en SoundCloud bajo el apodo de Lydia X. A pesar del apoyo que tenía por parte de su familia, las cosas no fueron sencillas para ella, pues su maestra de guitarra no creía en que pudiera llegar tan lejos, pero afortunadamente para Marie, poco a poco empezó a hacer ruido en Noruega por el estilo único que la caracterizó.

El nacimiento de Girl in Red

Luego de varios meses con este pseudónimo, eligió el nombre artístico con el que millones de personas en todo el mundo la reconocerían: Girl in Red. Según sus propias palabras, la historia de este apodo es un tanto curiosa, pues lo adoptó luego de intentar identificarse en una multitud con un amigo por mensaje de texto; básicamente le dijo que iba de color rojo y rápidamente la encontró, sin saber que esto sería importante para ella.

Usando este nuevo apodo, publicó su primer sencillo, “I Wanna Be Your Girlfriend” en SoundCloud en noviembre de 2016, donde obtuvo varias reproducciones. Pero más tarde, el sitio web de música noruego NRK Urørt incluyó el sencillo en su programación, logrando que aún más personas escucharan su propuesta y haciendo que ganara varios seguidores en las plataformas digitales, esto la motivó a seguir componiendo.

Saliendo por primera vez de gira

Para 2018, Girl in Red lanzó un par de sencillos, “Summer Depression” y “Girls”, los cuales la llevaron a obtener el premio a revelación noruega del año en los Premios GAFFA –uno de los más importantes de su país–. Después de soltar sus canciones como singles, el 14 de septiembre de aquel año vio la luz su primer EP, Chapter 1, que constaba de cinco canciones que había estrenado previamente, pero gracias a este paso su música llegó a plataformas como Apple Music.

Gracias a este éxito en los servicios de streaming, Marie tuvo chance de salir de gira junto a Clairo, a quien le abrió los conciertos que dio en Dublín y París. Bajita la mano, la música de esta chica comenzó a generar revuelo en otras partes del mundo, con la canción “We Fell in Love in October” –que se posicionó en el número 14 de las listas estadounidenses–, logró armar sus primeras presentaciones en ese país con Conan Gray en 2019.

La hora de planear el primer disco

Aprovechando el hype que había en su proyecto, Girl in Red preparó todo para el estreno de su segundo EP, Chapter 2, que llegó a plataformas digitales en 2019. Poco a poco fue tomando pasos más arriesgados, como lanzarse en su primera gira internacional como artista principal, que pasó por gran parte de Europa, Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, sus planes iban más allá, pues tenía en mente que lo siguiente era grabar un disco.

En enero de 2020, Marie estrenó la rola “Kate’s Not Here” para la banda sonora original de la película de terror sobrenatural de aquel año, The Turning. Pero quizá la noticia más emocionante que dio esta chica fue que pronto vería la luz su primer álbum de estudio, World In Red, y para emocionar a sus fans lanzó el primer sencillo, “Midnight Love”, el cual mostraba cuál era el camino que tomará en esta etapa de su carrera.

Trabajando con FINNEAS

Aunque ella tenía previsto presentar este disco en 2020, las cosas con el coronavirus vinieron a cambiar los planes de Girl in Red, quien tuvo que posponer el lanzamiento de su material discográfico para el 30 de abril 2021. A pesar de que la pandemia por el COVID-19 vino para alterar todas las sorpresas que tenía para ese año, la falta de conciertos y festivales en todo el mundo la llevaron a terminar de afinar los últimos detalles del álbum.

Pero para compensar la espera de sus fans, decidió liberar una canción muy especial, “Serotonin”, la cual fue producida por ella misma junto a uno de los nuevos gigantes de la industria musical, FINNEAS –el hermano de Billie Eilish y responsable detrás su éxito, componiendo la música de todos sus hits–. Esta canción incorpora un ritmo que se aleja un poco del lo-fi pop al que nos tenía acostumbrados, pero que por supuesto, no suena nada mal.

¿Qué es lo que hace especial a Girl in Red?

Así como muchos otros artistas de su generación, Girl in Red no tiene miedo de hablar sobre las cosas que le pasan diario, pues en sus rolas podemos encontrar desde metáforas muy elaboradas, descripciones de sueños, emociones y sentimientos, problemas adolescentes y hasta letras que hablan del amor y su contraparte, todo con un tono directo y sin tanto rollo. Desde hace muchos años se declaró abiertamente como lesbiana y es considerada como referente de la comunidad LGBTQ dentro de la música.

Su sonido te enamorará desde la primera escucha, pues en sus EP’s y sencillos te lleva por un verdadero viaje de ritmos. Aunque predomina el bedroom pop en la mayoría de su trabajo, no tiene miedo de entrarle a otros géneros como el indie rock y el punk, pero más allá de replicar estos sonidos, lo integra a su propio proyecto, dando como resultado una mezcla única y que para ser honestos, no hay nada que se escuche como ella.