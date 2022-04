Desde su aparición en la industria musical, Gorillaz vino para innovar y cambiar muchas cosas. Damon Albarn y Jamie Hewlett demostraron que una agrupación virtual con integrantes oficiales en forma de dibujos animados tenía posibilidades de triunfar a nivel mundial e incluso le crearon una historia a cada uno de los miembros. Sin embargo, estamos seguros que una de las grandes incógnitas y que no pensaron en aquel momento era cómo le harían para tocar en vivo.

En un inicio, los shows de 2-D, Murdoc, Russel y Noodle eran un tanto austeros, pues la tecnología que sus creadores querían usar para darles vida no estaba tan desarrollada como les hubiera gustado. Pero conforme pasó el tiempo, estas caricaturas “cobraron vida” y así, tuvimos chance de verlos rifándose en ceremonias de premiación muy importantes como los BRIT Awards de 2002 y los Grammy 2006 junto a Madonna.

México es de los pocos países del mundo que ha tenido a Gorillaz en varias ocasiones

Sin embargo, Damon Albarn y Jamie Hewlett no siempre pudieron llevar a estos personajazos que tanto queremos a todos lados. Es por eso que para las giras que han armado por el mundo, se apoyan casi siempre en la música y la parte visual, como los videos de cada uno de los sencillos. Y a pesar de que los shows de Gorillaz en Latinoamérica son limitados, podemos decir que México es un país privilegiado porque los hemos tenido varias veces por acá.

Este 2022, andamos emocionados porque Noodle, Murdoc, 2-D y Russel junto a Damon y compañía regresarán a nuestro país para dar un par de conciertos en ciudades que no habían visitado antes, como Querétaro (pues ellos son headliners del Pulso GNP) y Monterrey. Así que para prepararnos para estas presentaciones, recordemos las veces que ha tocado en tierras aztecas esta banda que tanto queremos.

Palacio de los Deportes 2001

En el 2001, el nombre de Gorillaz tomó por sorpresa a todo el mundo. Damon y Jamie lanzaron el espectacular álbum debut homónimo de la banda y nos volaron la cabeza con rolas como “Clint Eastwood”, “19/2000”, “Rock the House” y “Tomorrow Comes Today”. Sin embargo, fue hasta el siguiente año que decidieron embarcarse en una gira que pasó por Reino Unido, Francia, Irlanda, Portugal, Japón, Estados Unidos, Canadá y por supuesto, México.

El venue donde tocaron por primera vez de este lado del charco fue el Palacio de los Deportes, en un concierto que para ser honestos, no recibió la difusión que merecía, ya que las gradas de este foro no se llenaron e incluso hay quienes cuentan que los bajaron a la pista para ver el show más de cerca. Pa’ pronto, pasó un poco desapercibido. A esto habría que sumarle que no se sabía qué esperar al respecto, pues nadie entendía quiénes tocarían en vivo y a todo color.

Foto: Especial

Damon visitó por primera vez México con un show que no todos comprendieron

De cualquier manera, el 11 de marzo de 2002 y después de un DJ set, Damon Albarn se subió al escenario y junto a una enorme banda para tocar por completo el álbum debut de Gorillaz para el público mexa. Para sumarle un poco de misticismo a su presentación, colocaron una enorme cortina blanca donde proyectaban los videos de la banda y visuales para cada una de las rolas y que no dejaba ver a los músicos que se estaban rifando.

Para esta presentación, Albarn no estuvo solo, ya que además de la banda presencial, lo acompañó Jamal Gray –mejor conocido como The Last Emperor–, quien cantó todas las partes de rap en las rolas. Sin embargo, además de aventarse sus hits y todo el álbum debut (porque no tenían más canciones), también sonaron algunas rarezas como “Dracula” y “911”. La noche terminó con “Clint Eastwood” (que sonó dos veces) y así, Damon dio su primera presentación con su nuevo proyecto en México.

Vive Latino 2018

El 2018 fue un año espectacular para todos los fans de Gorillaz en nuestro país. Después de 16 años de espera y luego de cuatro material discográficos, Damon Albarn y compañía regresaban a México como uno de los actos fuertes del Vive Latino para presentar su más reciente álbum, Humanz. Una noticia que sin duda nos tomó por sorpresa, pero que hizo que los miles de fans de este proyecto apañaran sus boletos para verlos en vivo y a todo color.

El 18 de marzo de aquel año, Queens of the Stone Age dejó el escenario Indio calientito para que Albarn diera un show sumamente esperado. Pasadas las 11:30 de la noche, Damon salió con una máscara de El Santo (hasta se cayó, jeje) mientras los demás integrantes aparecieron con máscaras que les hicieron un par de fans especialmente para esta ocasión. Con esto, dio inicio a una noche llena de hits y que tuvo varios invitados especiales.

Foto: OCESA

Gorillaz se llevó por completo el segundo día del Vive

Para que se den una idea, para su show en el Vive Latino 2018, Gorillaz contó con la participación de varios colaboradores como De La Soul, Little Simz, Jamie Principle, Pauline Black, Peven Everett y Bootie Brown, quienes cantaron las rolas que han compuesto con Damon Albarn para este proyecto (eso sí, nos quedamos con ganas de ver a Kali Uchis y Little Dragon compartiendo escenario con él).

En total fueron 21 rolas las que Albarn y compañía tocaron en esa ocasión, dando un repaso por toda su discografía (desde su álbum debut hasta Humanz pasando por algunos lados B y más) y aventándose hitazos como “On Melancholy Hill”, “Feel Good Inc.”, “Stylo”, “Kids with Guns” y cerrando con ni más ni menos que “Clint Eastwood”. Damon se despidió del público mexa agradeciendo y con una sonrisa de oreja a oreja.

Palacio de los Deportes 2018

A pesar de que ya los habíamos visto en el Vive Latino 2018, Gorillaz tenía una sorpresa más para todos sus fans en México. En aquel año lanzaron un nuevo disco, The Now Now, y armaron una gira para promocionarlo por gran parte de Euorpa, Japón, Estados Unidos, Canadá. Sin embargo, no esperábamos que este tour lo cerraran en nuestro país, dando un concierto en el lugar en el que debutaron en tierras mexas: el Palacio de los Deportes.

Para anunciar este show, la banda subió a sus redes un montón de videos especiales, como una versión de “On Melancholy Hill” tocada por unos mariachis y por si esto no fuera suficiente, también compartieron una serie de clips donde veíamos a 2-D, Noodle, Russel y Ace (el personaje de Las Chicas Superpoderosas que en ese momento reemplazaba a Murdoc en el bajo) paseando por distintos puntos de la CDMX. Una verdadera maravilla.

Foto: OCESA

Damon y compañía cerraron la gira de ‘The Now Now’ en nuestro país

Después de mucha espera, el 24 de octubre de 2018, Gorillaz volvió a México y nos dio un conciertazo de aquellos lleno de emotividad y pura buena vibra (porque era la última fecha de la gira y más tarde nos enteramos que luego de este show, el proyecto descansaría). Tanto Damon Albarn como la banda completa se veían muy contentos y disfrutando cada momento que estuvieron en el escenario.

Quizá lo más épico de la noche fue que el mismísimo Jamie Hewlett apareció y se dio un abrazo con Damon. Fueron 27 las rolas que se aventaron, tocando varias de The Now Now, sus clásicos y temazos que no habían sonado antes como “Latin Simone”. Con “Demon Days”, Albarn y compañía se despidieron con sentimientos encontrados pero felices porque terminaron este tour en nuestro país (incluso partes de esta presentación aparecieron en el documental Reject False Icons).