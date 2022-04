Dicen por ahí que para lograr tus sueños debes perseguirlos en lugar de quedar esperando a que el destino quiera hacerlo realidad. Y esperemos que esa frase sea real para la morrita de Uruguay que le entregó su C.V. a Damon Albarn, el líder de Gorillaz, para pedirle chamba. ¡Ídola!

Fue a través de Twitter donde una usuaria identificada como ‘Mery the roadie’ posteó dos imágenes donde la podemos ver junto al también líder de bandas como Blur y The Good, the Bad and the Queen, quien se encontraba en Argentina por el ‘World Tour 2022’ de Gorillaz.

Foto: Getty Images

Una chava le entregó su CV a Damon Albarn durante su visita a Argentina

Como bien sabrán, la famosa y querida banda virtual se encuentra en Latinoamérica como parte de la gira mundial con la que Gorillaz se encuentra promocionando su ‘Song Machine, Season One: Strange Timez’, disco que Damon Albarn y compañía lanzaron en octubre de 2020 y el cual escucharemos en vivo en Querétaro y Monterrey.

Resulta que en las imágenes de ‘Mery the rodie’ se puede ver que el músico inglés sostiene un papel en las manos, uno que es nada más y nada menos que el Curriculum Vitae (CV) de la chica en cuestión, quien aprovechó su suerte para pedirle chamba al músico inglés. ¡No es broma!

ME AGARRÓ EL CV, LO AMO CON TODA MI ALMA pic.twitter.com/zhhoXdvaMg — mery the roadie (@merytheroadie) April 27, 2022

Le pidió trabajo al líder de Gorillaz y pues ojalá se le cumpla

Al parecer la jovencita de las fotos es productora y por eso se animó al pedirle ‘jale’ (como diría la chaviza acá en México) a Damon Albarn, por si la banda necesita de sus conocimientos en dicha área en un futuro cercano.

Y pues nada, dicen que no hay peor intento que el que no se hace, así que faltará ver si el buen Damon Albarn le echa un telefonazo a Mery para ofrecerle un puestito. Digo, ya de primera instancia la chica puede decir que el líder de Gorillaz le aceptó el CV antes que otros encargados en R.H., así que ya ganó en la vida.

INDIO, CALIFORNIA – APRIL 16: Damon Albarn performs with Billie Eilish onstage at the Coachella Stage during the 2022 Coachella Valley Music And Arts Festival on April 16, 2022 in Indio, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for ABA)