Lo que necesitas saber: Green Day es una banda que lleva casi 40 años en activo, con algunos de los discos más emblemáticos del punk.

Green Day es una de esas grandes bandas a la que todos los reconocimientos no le serán suficientes… y no es que los necesite, pero tampoco está de más. En fin, todo esto es porque está por ser objeto de un tributo en disco, al que se sumarán 50 bandas. Tributote…

Green Day en el Corona Capital 2024 celebrando el ‘American Idiot. Foto: OCESA/Lulú Urdapilleta.

Más de 50 bandas en tributo a Green Day

Lo mejor del asunto es que todo lo que recaude el disco tributo a Green Day (que llevará por título A Tribute to Green Day Volumen 1 and 2) será destinado a refugios para animales. Así, se podrá evitar que perritos, gatos y demás tengan que ser sacrificados.

El álbum tributo será lanzado por Punk Rock Radar y Cofia Curse Records y en él habrá canciones de Green Day interpretadas por más de 50 bandas, entre ellas Mortars, Leser Rockstars, Enemy proof, Old Cross y Paper Lanterns.

Billie Joe en el video de su rola “Dilemma”. Foto: Captura de YouTube.

Además de la buena música y saber que lo que desembolses irá a dar al 100% a refugios para animales, los discos contendrán arte exclusivo: en el en el primero, obras inspiradas en el álbum Dookie; el segundo, con ilustraciones basadas en el LP Insomniac.

Los refugios para animales que se beneficiarán de las ventas ya fueron elegidos

Por cierto, los refugios de animales que recibirán las ganancias de A Tribute to Green Day Volume 1 and 2 ya fueron elegidos. Serán el Young-Williams Animal Center de Knoxville, Tennessee y el CARE of DC, ubicado en Wappingers Falls, en Nueva York.

El tributo a Green Day estará limitado a 1000 copias y ya puede irse apartando (a 65 dólares). Ya en preventa en la página de Punk Rock Radar. La versión “Mystery Color” ya está agotada, pero todavía quedan unos cuantos de versión “Limited Splatter”.