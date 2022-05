Greta Van Fleet demostró que el rock está vivo con su show en el Pepsi Center WTC

Hay quien a estas alturas sigue pensando que el rock está muerto. Y sí, es probable que no sea el género más popular como lo era hace 40 o 30 años, en su momento de verdadera gloria, pero en la actualidad, hay bandas que se niegan a aceptar que los guitarrazos desaparezcan, tal como lo hace Greta Van Fleet.

Desde hace un buen rato, la banda estadounidense ha demostrado que si bien, existen un montón de comparaciones en su música y estilo, el paso del tiempo han armado su propio camino e incluso nos han presentado proyectos bastante interesantes como The Battle At Garden’s Gate, su tercer material discográfico que luego de casi tres años, los trajo de regreso a nuestro país para darnos un conciertazo de aquellos.

Foto: OCESA

Greta Van Fleet regresó a México para rockear en el Pepsi Center WTC

Fielmente, los seguidores mexas de Greta Van Fleet comenzaron a llegar al Pepsi Center WTC para agarrar buen lugar. Y acá debemos decir que nos latió un buen ver no solo a un montón de fans de la banda, también a padres que acompañaron a sus hijos pequeños y adolescentes a este conciertazo, como si les estuvieran heredando el amor por el rock a las nuevas generaciones.

Después de escuchar un ratito la presentación de los teloneros, The Headphones, un intro empezó a sonar y al terminar, las luces se apagaron. En punto de las 9:00 pm, Danny Wagner, Jake y Sam Kiszka tomaron sus instrumentos y la música comenzó. Josh Kiszka salió y antes de deleitarnos con su espectacular voz, regaló unas cuantas al público que llevab rato esperándolos.

Foto vía Facebook: Pepsi Center WTC

La noche de Greta Van Fleet en la CDMX arrancó con “Heat Above”, la cual volvió locas a las miles de personas que estábamos listos para una noche espectacular. Y es que desde la primera rola, la banda nos mostró por completo la enorme habilidad que tiene cada uno con su instrumento, tanto en vivo como en el estudio.

Eso quedó demostrado justo después de “Safari Song”, ya que tuvimos el primer solo de la anoche a cargo del baterista Danny Wagner, que le pegó cada uno de los toms y platillos que tenía a la mano. De verdad, fueron casi 5 minutos donde este musicazo se lució frente al público mexicano que simplemente estaba impactado con lo que estaba viendo.

Foto vía Facebook: Pepsi Center WTC

La banda se lució por completo sobre el escenario

Tras este momentazo, Greta Van Fleet continuó repasando su corta pero certera discografía con “Black Smoke Rising” y “Caravel”, que representan el pasado y el futuro de su carrera. El ambiente en el Pepsi Center WTC era inmejorable, pues los asistentes estaban extasiados con lo que estaban viendo: no mentimos, vimos a muchos haciendo air guitar, headbangueando o simplemente cerrando los ojos para disfrutar de riffs.

Además de Wagner en la bataca y la espectacular voz de Josh, también queremos hace una mención honorífica para Jake Kiszka, porque vaya manera de rifarse con la lira. En cada oportunidad que tuvo se lució como no tiene idea cada vez que tenía que solear, eso sin contar su actitud y presencia en el escenario, pues en muchas ocasiones era él quien lideraba a la banda con su guitarra.

Foto vía Facebook: Pepsi Center WTC

Para cerrar la primera parte del concierto, Greta Van Fleet se aventó un enorme bloque con rolas de The Battle At Garden’s Gate, que sin duda suena mil veces mejor en vivo y que confirma que esta banda no busca estancarse con ese sonido del hard rock setentero. No, a pesar de no renegar de sus raíces, están explorando conceptos y creando universos donde coexisten cada una de sus rolas.

La primera parte de su concierto la cerraron con “When the Curtain Faills”, canción con la que se despidieron por unos instantes de su público mexa. Mientras afinaban y se preparaban para lo que faltaba de show, los fans de la agrupación aprovecharon este momento para gritar “OLÉ OLÉ OLÉ, GRETA GRETA” y confirmar el enorme cariño que les tiene la gente de nuestro país.

Foto vía Facebook: Pepsi Center WTC

Un cierre rockero, ponchado e increíble

Tras tomar una vez más sus lugares en el escenario del Pepsi Center WTC, Greta Van Fleet se aventó un combo increíble conformado por hitazos como “Age of Man”, “”Highway Tune” y hasta se lucieron con un cover de “That’s All Right” que por un momento, nos puso a bailar como si estuviéramos en los años 50. Sin saberlo, con estas tres canciones súper ponchadas, nos acercábamos al final.

“Disculpen si no me da la voz para cantar esta canción, ustedes entenderán. Pero necesito que la canten conmigo, ¿están listos?”, dijo Josh antes de arrancarse con “My Way, Soon”. Y la verdad es que no sabemos por qué dijo eso si con esta rola y en general durante toda la presentación, el vocalista nos dejó con la boca abierta no solo por su timbre de voz, también por los tonos tan aguados que puede alcanzar. En serio, en la actualidad hay muy pocos cantantes como él.

Foto vía Facebook: Pepsi Center WTC

Fue con este rolón que terminaron su presentación, Jake aventó sus plumillas, Danny hizo lo propio con sus baquetas y al final, Josh Kiszka se despidió del público no sin antes mencionarles que nos veríamos la siguiente vez que regresen a nuestro país. En total, se aventaron 14 canciones durante su set y aunque fueron muchas, para ser honestos nos hicieron falta algunas rolas de sus primeros dos discos.

Sin embargo, a pesar de ese pequeño detalle, todo el mundo salió contento del Pepsi Center WTC luego de recibir su dosis de guitarrazos distorsionados por parte de Greta Van Fleet, quienes confirmaron que son referentes del rock en estos tiempos y a juzgar por esta presentación en nuestro país, seguirán enganchando a todos los rockeros jóvenes y old school que necesitan este sonido en sus vidas.

Foto vía Facebook: Pepsi Center WTC

Setlist

“Heat Above” “Safari Song” Solo de batería “Black Smoke Rising” “Caravel” “Age of Machine” “Light My Love” Trip the Light Fantastic” “The Weight of Dreams” “Built by Nations” “When the Curtain Falls” Encore “Age of Man” “Highway Tune” “That’s All Right” (cover de Arthur ‘Big Boy’ Crudup) “My Way, Soon”