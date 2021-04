‘The Battle at Garden’s Gate: 5 razones para escuchar lo nuevo de Greta Van Fleet

Después de mucha espera, por fin llegan un montón de estrenos musicales. A falta de conciertos y festivales presenciales, muchos artistas y bandas están sacando toda su creatividad, componiendo y grabando rolas a distancia. Aunque para ser honestos, hay regresos que nos emocionan y mucho, como el caso de Greta Van Fleet, quienes después de conquistar al mundo y ganarse un Grammy, están de vuelta con un nuevo disco.

A finales de 2020, la banda de Michigan anunció con bombo y platillo el lanzamiento de su segundo material discográfico, el cual llamaron The Battle at Garden’s Gate. Por supuesto que esto emocionó y mucho, no solo a los fans que tienen por todas partes, también a la crítica y prensa especializada. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues con el EP, From The Fires, y su álbum debut, Anthem of the Peaceful Army, dejaron la vara muy alta.

Greta Van Fleet regresa con ‘The Battle at Garden’s Gate’

Poco a poco, Greta Van Fleet fue soltando algunos detalles de su segundo álbum de estudio. Para empezar, revelaron que se trataría de una recopilación de 12 rolas que contaron con la producción de Bob Ezrin –quien ha trabajado con Paul McCartney, Foo Fighters, Adele, Alice Cooper y más–. Sin embargo, todo cambió cuando aparecieron los primeros tres sencillos del disco

Finalmente, este 16 de abril llegó a plataformas digitales y en formato físico el tan esperado material discográfico de esta banda tan aclamada. Si eres fan seguramente ya lo escuchaste un par de veces –o hasta te sabes de principio a fin algunas de las rolas–, pero si tú de plano no le has entrado a esta banda o no te convence escucharlos, acá te traemos 5 razones por las cuales no puedes dejar pasar el The Battle at Garden’s Gate.

Tuvimos que esperar un buen rato para escuchar algo nuevo de la banda

Como ya mencionábamos antes, Greta Van Fleet se esperó casi tres años para lanzar su siguiente álbum de estudio. Luego de Anthem of the Peaceful Army y presentarse por todo el mundo –incluido México–, los hermanos Kiszka junto a Danny Wagner, decidieron parar por un momento y así planear su siguiente paso. Así que en este álbum escucharemos una versión mucho más madura y ambiciosa de la banda.

Le entran a otros ritmos y sonidos

A Greta Van Fleet los han comparado con las grandes bandas de hard rock de los 70, pero poco a poco se están despegando de esta etiqueta. Y eso nos queda claro con este disco, pues en él incorporan elementos que no habíamos escuchado en su trabajo previo como una orquesta tocando arreglos de cuerdas épicos. Esto nos demuestra que están dispuestos a salirse de su zona de confort con tal de ofrecer algo nuevo y crecer como músicos.

El mensaje de Greta Van Fleet es importante

Dicen por ahí que todo disco tiene un mensaje e intención, aunque a veces no sea a propósito. En el caso de Greta Van Fleet, con The Battle At The Garden’s Gate quieren transmitirnos un poco de esperanza y a la vez quieren que superemos los desafíos que enfrentamos como humanidad. Sin duda, luego de todo lo que hemos vivido, a nadie le cae mal escuchar un poco de rock que nos levante el ánimo, y qué mejor si es con una banda que ahora crea canciones casi épicas.

Un concepto completamente diferente

Además del mensaje de The Battle at Garden’s Gate, otro de los aspectos interesantes de este álbum es su concepto. Greta Van Fleet se inspiró en referencias bíblicas, antiguas civilizaciones y hasta en sus viajes para crear la idea central del disco, donde nos cuentan entre otras cosas su visión sobre la experiencia humana, y cómo la religión y la guerra la afectan. Todo esto da como resultado un verdadero viaje cinematográfico acompañado de riffs poderosos.

El disco ideal para desestresarte

En tiempos tiempos tan raros a los que nos enfrentamos, la música ha sido muy importante y significativa. Sobre todo, muchas personas la usan para olvidarse de todo lo que sucede alrededor del mundo, y no hay como unos buenos guitarrazos y rolas épicas que nos lleven a otra dimensión. Para eso se pintan solos los Greta Van Fleet, quienes te harán dejar a un lado todo lo que te estresa para volarte la cabeza con sus nuevas canciones.