Lo que necesitas saber: El dueto de compositores de cabecera de peaky Blinders esta vez se acompañan de Grian Chatten y varios otros artistas para la música de la película protagonizada por Cillian Murphy.

Todos tenemos un ídolo y Cillian Murphy, así de poco animado por nada ni nadie como se ve, también: Grian Chatten de Fontaines D.C… y esa idolatría amenaza con hacerse mayor, ahora que el líder de la banda irlandesa colabora en el soundtrack para la película Peaky Blinders: The Inmortal Man.

Fontaines D.C canceló su concierto en CDMX // Foto: @fontainesband

Grian Chatten coverea a Massive Attack para soundtrack de Peaky Blinders: Inmortan Man

A un mes del estreno en cines de Peaky Blinders: The Inmortal Man, se ha dado a conocer la música de la película protagonizada por Cillian Murphy. Claro, para que ésta conserve la atmósfera de la exitosa serie, la mayoría es llevada por Antony Genn y Martin Slattery… pero en las canciones originales que se presentarán resalta el nombre de Grian Chatten.

En las 36 canciones que dan forma al soundtrack de Peaky Blinders (inéditas cinco de ellas), Grian Chatten tiene importante presencia. De hecho, el primer adelanto del disco completo que acompañará al estreno de la película (el 6 de marzo) ya puede escucharse: “Puppet”, una canción en la que Chatten acompaña la melodía creada por el dueto Genn-Slattery.

De acuerdo con Stereogum, “Angel” de Massive Attack formará parte de la música de Peaky Blinders: The Inmortal Man. Pero no como la conocemos, en voz de Horace Andy, sino convereada por Grian Chatten. No será la única canción de la banda de Bristol que aparecerá en el soundtrack, también “Teardrop”, en versión de la banda Girl In The Year Above.

Grian Chatten y Cillian Murphy se fanean mutuamente

En entrevista para BBC 1, el protagonista de Peaky Blinders, Cillian Murphy, aceptó ser un fan absoluto de lo que hacen Grian Chatten y Fontaines D.C… bueno, más que fan: “soy sólo un grupie”, dijo en la entrevista en la que también participó el líder de la banda irlandesa, quien dijo que el sentimiento es mutuo.

Fontaines D.C la rompieron con el disco que lanzaron en 2025, Romance. Si embargo, Cillian Murphy puede jactarse de ser un “true” de Chatten y compañía: los conoce desde 2019 (quizás antes) y, desde entonces, les ha seguido la pista y hasta, de vez en cuando, se ha podido ir de fiesta con ellos. “Se le ha concedido ese privilegio, yeah”, comentó en tono de broma Chatten.