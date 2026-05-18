Resumen del primer día del Tecate Emblema 2026

Lo que necesitas saber: Te traemos el resumen con lo mejor del Tecate Emblema 2026. Aquí el resumen del sábado; se actualizará con las actividades del domingo.

Se nos fue el fin de semana del Tecate Emblema 2026. Y bueno, no estuvo nada mal el sábado el domingo en el festival con Louis Tomlinson, Mika, el debut de Zara Larsson en México, Nsqk… buena fiesta.

Mucho dance pop, música country, algo de rock,… bastante varadito este par de días en el festival. Pero bueno, vamos al resumen

Lo mejor del Tecate Emblema – sábado

Orville Peck

Los fans de Orville Peck no olvidarán jamás esta edición del Emblema porque significó la primera vez que el sudafricano amante del country toca en México.

Y aunque uno pueda pensar que el público mexicano no está tan metido en ese género musical, la realidad es que Orville tuvo un recibimiento notable para la tarde-noche en el festival.

A través de su máscara, se le podía ver lo encantado que se sentía por estar finalmente en México. Por ahí, le aventaron uno de esos peluches de Simi vestido como él… y sí, algunos podrán tener sus reservas sobre esta costumbre, pero eso significa que los fans estaban ansiosos por verlo.

“C’Mon Baby, Cry”, “No Glory In The West”, “No Curse Of The Blackened Eye”, “Blush”, “Dead Of Night” y “Bronco” fueron algunas de las canciones que sonaron en este set que, esperemos, no sea el único en mucho tiempo.

Hercules and Love Affair

Hercules and Love Affair vienen a México cada año desde el 2023, la mayoría de las veces como DJ set… pero el show del sábado en el Tecate Emblema 2026 destacó porque vinieron con el formato live.

Así cayó la noche, también la lluvia y entre impermeables, se armó la pista de baile. Para esta ocasión, Elín Ey, artista de Islandia que lidera el proyecto Hips & Lips, está tomando las partes vocales además de haberlo hecho en el EP Someone Else Is Calling del 2025.

Y sí, puede que a muchos les cueste escuchar esas canciones geniales que Hercules and Love Affair construyó con otras grandes voces como Anhoni. Pero Elín es un gran complemento y lo hace genial en canciones como “Crossed Lines”, Body and Soul” y claro, “Blind”.

Foto: Jose Jorge Carreó/cortesía OCESA.

Foto: Jose Jorge Carreó/cortesía OCESA.

Mika

Mika tiene esa aura de artista que siempre mereció más. De repente, da la sensación de que desapareció de los grandes reflectores del pop… pero su show en el Tecate Emblema 2026 fue la confirmación de un showman absoluto, dedicado, carismático y capaz de levantarte el ánimo a como dé lugar.

Fue una presentación sorpresiva desde el inicio porque escuchamos a Mika hablar con un español muy fluido (dijo que llevaba año y medio estudiando el idioma). Y así se aventó todo el show, hablando en español entre canciones y explicando historias e importancia de diversas canciones.

“Relax”, “We Are Golden”, “Spinning Out”, “Big Girl” (detallazo bajarse al público a cantarla toda), “Lollipop”, “Grace Kelly” y “Love Today”, las más celebradas por un público que reconoce a este como una artista pop de culto.

Mika en el Tecate Emblema 2026. Foto: José Jorge Carreón/cortesía OCESA.

Mika en el Tecate Emblema 2026. Foto: José Jorge Carreón/cortesía OCESA.

Cazzu

A Cazzu le tocó el main stage del Tecate Emblema 2026… y entendemos por qué. Dentro de la movida de la música urbana argentina y latina, es una de las que más se preocupa por entregar un show musicalmente destacado, más allá de los hits virales o los escándalos.

Con el nivel de popularidad que maneja, bien podría llevársela con calma y poner la música desde una consola, pista de voz de acompañamiento y cantar… pero no. Ella ha decidido tener músicos en vivo, demostrar que sí tiene cualidades como cantante probada y que tiene un alto rango de estilos musicales que puede manejar.

Salsa, regional mexicano, rap, reggaetón, cumbia, tango… folclor latino a todo lo que da. Una artista que, a pesar de ser bastante popular por cosas faranduleras, debería ser más reconocida por sus capacidades musicales.

Cazzu en el Tecate Emblema. Foto: cortesía OCESA/Liliana Estrada.

Cazzu en el Tecate Emblema. Foto: cortesía OCESA/Liliana Estrada.

Louis Tomlinson

Momento de nostalgia pop de la década pasada… y es que el show de Louis Tomlinson en el Tecate Emblema 2026 llega justo a 10 años después de que One Direction se separó.

Pero lo genial que hace Louis es que se le ve muy cómodo y convencido de su carrera solista sin la necesidad de querer ser un popstar de alcance masivo. Es una amante de la ‘música de guitarra’ tan relegada hoy en día… pero eso no parece importarle.

Foto: cortesía OCESA/Liliana Estrada.

“Imposter” de sonido dance-funky, “Face The Music” que trae detalles del indie rock dosmilero británico, “Silver Tongues” que coquetea ahí con en pop punk, y para cerrar, “Palaces” que va de versos de indie rock bailables a un coro de rock alternativo de guitarras distorsionadas…

Por ahí, se echó también “Night Changes” de One Direction para complacer la parte nostálgica. Pero está claro que Louis tiene más para dar, lejos de la figura pop de la boy band a la que alguna vez perteneció.

Y agárrense que vendrá a México en el 2027… checa el dato y la reseña aquí.

Louis Tomlinson en el Tecate Emblema 2026, en la Ciudad de México. Foto: cortesía OCESA/Liliana Estrada.

Lo mejor del Tecate Emblema – domingo

Zara Larsson

¿El 2026 es el año de la consolidación de Zara Larsson como popstar? Claro que sí, y es un caso curioso porque ya tiene una larga carrera que apenas está despegando de forma masiva.

TikTok y el algoritmo hicieron de las suyas para viralizar canciones que lanzó hace casi 10 años como “Lush Life”… y así, llega el redescubrimiento de una artista que pasó un buen tiempo como estrella local en Suecia, para ahora ver su carrera revitalizada y ganando reconocimiento a nivel mundial.

Zara Larsson en el Tecate Emblema 2026. Foto: Santiago Covarrubias/cortesía OCESA.

Y la verdad lo merece porque su show en el Tecate Emblema 2026 tuvo todo: una voz increíble que te canta en estilo R&B e incluso a doble tempo, coreografías vibrantes que ella misma sigue al ritmo de sus bailarinas, y una conexión con el público que resaltó bastante para ser la primera vez que se presenta formalmente en México.

Y es que los fans parece que de verdad la esperaban de hace tiempo. De los shows más llenos en el Park Stage del festival el fin de semana… de esos shows que seguro recordarán los fans siempre, sobre todo el que fue el elegido para subir al escenario.

Zara Larsson es tan cool que le dibujó una playera, intercambiaron palabras llenas de cariño y el fan se aventó el baile de “Lush Life” como si él mismo hubiera creado la coreografía.

La artista sueca se ganó el “Zara, hermana, ya eres mexicana” con un show que demuestra el alto nivel de popstar que vimos en el Tecate Emblema. Seguro que vendrán shows más grandes para Larsson.

Zara Larsson en el Tecate Emblema 2026. Foto: Santiago Covarrubias/cortesía OCESA.

Zara Larsson en el Tecate Emblema 2026. Foto: Víctor Fuentes/cortesía OCESA.

Nsqk

Con cada show que da, Nsqk se confirma como uno de los artistas de la escena mexicana más importantes de su generación. Y sí, entendemos que esto puede sonar un poco cliché o como adorno… pero es real.

Su nivel de convocatoria para un festival de corte pop como Tecate Emblema fue destacado, incluso si tomamos en cuenta que el regio apenas en noviembre pasado dio un par de shows en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Nsqk en el Tecate Emblema. Foto: Santiago Covarrubias/cortesía OCESA.

¿Qué lo hace tan especial? No es el típico artista de música urbana que pone posta de apoyo y solo lo ves brincoteando por ahí. Nada de eso…

Nsqk tiene el encanto de un minimalismo en el que lo vemos apoyado por tres músicos (batería, guitarra y sintetizadores), algunos beats, un juego de luces deslumbrante y su presencia, un poco seria pero hipnótica.

Y es bastante agradecido con su público, “Tengo que ser muy honesto… ustedes son muy buenos conmigo. Qué placer con ustedes de nuevo”, le dijo la estrella regiomontana a sus fans de CDMX.

“UGH”, “Cienciaficción”, “Peces muertos”, “Blamegame”, “Piel” y “Ojeras” fueron algunos de los hits que conformaron su set en el Tecate Emblema para volver a confirmar que, en México, no hay artista que se le acerque si se trata de pop alternativo y fusiones de estilos.

Nsqk en el Tecate Emblema. Foto: Santiago Covarrubias/cortesía OCESA.

Nsqk en el Tecate Emblema. Foto: Santiago Covarrubias/cortesía OCESA.

Santos Bravos

La carrera de Santos Bravos es en realidad corta. Debutaron oficialmente en el Auditorio Nacional en octubre del 2025 y han hecho algunos shows, incluidas una serie de presentaciones en Corea del Sur.

Solo el tiempo dirá si el proyecto impulsado por HYBE Latin America genera un impacto similar ––o cuando menos cercano–– al de grandes boy bands de la empresa como BTS.

Santos Bravos en el Tecate Emblema 2026. Foto: Lulú Urdapilleta/cortesía OCESA.

Y es pronto también para esas comparaciones… pero cada presentación que dan como la del Tecate Emblema 2026, los ponen cada vez más en el foco de atención de lo que puede ser una nueva era para las boy bands latinas.

Increíble llegar al festival y ver la cantidad de gente que ya los sigue casi de forma incondicional. Muchos niños y adolescentes sobre todo. Y ellos, como grupo, han aprendido bien y en poco tiempo la rigurosa y disciplinada preparación que persiguen los estándares de HYBE.

Como dijimos, el tiempo dirá qué lugar tiene Santos Bravos en esto que parece ser una nueva época para el pop latino.

Santos Bravos en el Tecate Emblema 2026. Foto: Lulú Urdapilleta/cortesía OCESA.