Gustaf: La banda que hace post-punk descaradamente divertido y bailable

Frecuentemente, el internet nos sorprende con artistas que jamás imaginamos escuchar. Desde hace ya un buen rato, algunos solistas y bandas se valen de las nuevas tecnologías para presentarle al mundo y desde la comodidad de sus casas, la propuesta que tienen para ofrecer. Sin embargo, tenía mucho tiempo que no vivíamos una buena época para el post-punk, pues han aparecido proyectos interesantes como el caso de Gustaf.

Este es un grupazo que si amas esta clase de música y sin exagerar, no lo puedes dejar pasar. Son cuatro chicas y un hombre que sin temor a equivocarnos, llegaron en el momento correcto para refrescar el género, aunque no buscan revolucionar o algo así. Con las dos rolas que han estrenando aventaron una verdadera declaración de intenciones: pues ellos lo único que quieren hacer es rolas divertidas y con ciertos comentarios críticos de la sociedad.

¿Quiénes son Gustaf?

Gustaf es una banda que se formó en 2018 en una de las ciudades más importantes para la música, Nueva York. Sus integrantes son la vocalista Lydia Gammill, Tine Hill en el bajo, Melissa Lucciola toca la batería, Vram Kherlopian en la guitarra y voz y Tarra Thiessen a la voz y la percusión. Desde entonces se han posicionado dentro de la escena independiente de la gran manzana como uno de los grupos más emocionantes en la actualidad.

De hecho, entre sus colegas se ganaron una enorme reputación por ser una banda sumamente dedicada y trabajadora. En aquel año empezaron a componer sus primeras rolas, inspirados por el post-punk aunque desde un principio tenían muy claro que en lugar de tomar la seriedad y oscuridad que en ocasiones engloban a este género, lo que ellos buscaban era crear canciones que sonara a eso con melodías y letras divertidas.

Ganando fama de boca en boca

Por supuesto que eso no se podía quedar en sus canciones, pues a la hora de tocar sus primeros conciertos, los miembros de Gustaf demostraron que hacían música porque les gustaba y querían pasarla bien. Es por eso que salieron de Brooklyn y comenzaron a tocar en diferentes distritos de la ciudad, impresionando a quienes los veían actuando en vivo, y poco a poco se fueron haciendo de un nombre en distintos bares y venues.

2019 fue un gran año para ellos, ya que de boca en boca se corrió el rumor de que hacían grandes presentaciones y espectáculos cuando se subían al escenario. Tanto así que entre febrero y marzo dieron sus primeros shows como banda principal en Los Ángeles y a partir de ahí, tocaron en ciudades como Detroit y Toronto. Sin embargo, llegó un punto en el que llegó lo inevitable, pues llamaron la atención de grandes artistas dentro de la industria musical.

Ver en YouTube

Llamaron la atención de Beck

Para que se den una idea, y sin tener música oficialmente grabada, la banda dejó sorprendido a Beck, quien los invitó a abrir para él en una fiesta secreta que dio en un loft donde tocó las rolas de su último álbum de estudio, Hyperspace. Por si esto no fuera suficiente, también han sido teloneros del legendario saxofonista James Chance, y compartieron escenario con actos emergentes que pintan para ser muy grandes como Omni, Tropical Fuck Storm, Dehd y Bodega.

A partir de ese momento, los planes a futuro para Gustaf era grabar un EP o de plano su álbum debut. Sin embargo, y así como ocurrió con otros artistas, todos los proyectos que tenían se vieron afectados por la pandemia del coronavirus, como una gira por Estados Unidos. Pero de todas maneras, ellos siguieron componiendo y entraron al estudio con el productor Chris Coady, quien ha trabajado con artistas como Beach House, Future Islands y TV On The Radio.

Lanzando sus primeras rolas en plena pandemia

Inesperadamente, a mediados de octubre de 2020 la banda lanzó su primera rola llamada “Mine”. Esta es una canción que fácilmente podría representar todo el concepto del grupo, post-punk fantásticamente descarado y potente. Además, este sencillo lo publicaron a través del sello independiente Royal Mountain Records (la disquera de bandas y músicos como US Girls, METZ, Mac DeMarco, Wild Pink) y a partir de ahí, empezamos a tener más noticias sobre estos chicos de Brooklyn.

Meses después, estrenaron otro tema llamado “Design”. Este tiene un tempo mucho más lento, pero que conserva la furia y desfachatez que nos presentaron en su rola anterior. Ahora, y tras un enorme paro por la situación del COVID-19, Gustaf se está preparando para grabar y en un futuro publicar su primer álbum de estudio, pero por lo que han mostrado en este tiempo, morimos de ganas por escuchar un disco completito de esta bandota.

Ver en YouTube

¿Qué es lo que hace especial a Gustaf?

El post-punk es un género que nos ha dado un montón de bandas espectaculares, las cuales podríamos mencionar y armar una lista interminable. Sin embargo, en el caso específico de Gustaf, estamos ante un grupo que considerando la situación actual de la industria musical –donde el rock y sus derivados ciertamente no son populares– y pensando en el concepto que tienen, son verdaderamente únicos en su tipo. Hay muy pocas propuestas que se les parezcan.

Tienen melodías sencillas, pero a la vez duras y pegajosas, donde sobresalen los gritos de Lydia Gammill. Pero a pesar de eso, en sus rolas podemos encontrar un montón de crítica social, en “Mine” hablan sobre los males que creemos que son exclusivos de nosotros mismos son el resultado de un sistema opresivo, mientras que “Design” es un comentario sobre cómo nuestros deseos y críticas a los demás son producto del diseño que hacemos de ellos en nuestras mentes.

Ver en YouTube

Para no escribirles un choro tan largo, Gustaf suena como si IDLES se hubiera fusionado con The Breeders y un toque de pop, dando como resultado un grupo tan emocionante que de plano tenía un buen rato que no escuchábamos algo así. Por ahora, solo nos queda esperar a que los meses avancen y esta banda nos vaya presentando nuevas canciones, pero si a ti te gusta la música descaradamente divertida, punk y bailable, no te los puedes perder.