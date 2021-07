HAIM nos presenta una nueva rola llamada “Cherry Flavored Stomach Ache”

Lo veíamos sumamente lejos pero contra todo pronóstico, ya es viernes y eso nos pone muy contentos. Pero más allá de emocionarnos porque por fin podremos descansar y hacernos patos todo el fin de semana, varios artistas y bandas aprovecharon este día para estrenar música recién salida del horno. Aunque algunos de verdad que nos dejaron con el ojo cuadrado, como el caso de HAIM, quienes después de un año vuelven con una rola.

Fue a finales de junio de 2020 cuando las hermanas Este, Danielle y Alana estrenaron el tercer material discográfico de su carrera, Women in Music Pt. III (por cierto, POR ACÁ les dejamos la reseña de ese discazo). Este 2021 han estado un tanto activas, pues aparecieron en varias entregas de premios lanzaron una nueva versión de su rola “Gasoline” junto a Taylor Swift y colaboraron en evermore, el más reciente álbum de estudio de la estrella pop.

HAIM vuelve con una canción para Netflix

Sin embargo, y luego de trabajar con Taylor, HAIM regresó por la puerta grande con un sencillo llamado “Cherry Flavored Stomach Ache”. Esta canción es sumamente especial, porque la banda la compuso como un tema original para el soundtrack de The Last Letter For Your Lover, la próxima película de Netflix que contará con Felicity Jones como protagonista y simplemente con escuchar la música, ya nos dieron ganas de verla.

La rola continúa con el estilo que las hermanas nos presentaron en su más reciente álbum de estudio, apoyándose en su mayoría de instrumentos acústicos como la guitarra, percusiones muy sutiles, una armónica que se hace presente en momentos clave y una voz que parece platicarnos la letra. En general es una canción alegre que en algunas partes nos recuerda la emoción y felicidad que nos provoca el amor cuando llega a nuestras vidas.

De acuerdo con Pitchfork, esta canción contó con la producción de Dave Fridmann y Ariel Rechtshaid –este último también produjo junto al ex Vampire Weekend, Rostam Batmanglij, el tercer material discográfico de la banda–. Por su parte y sobre la manera en que compusieron este tema, las Haim comentaron que la grabaron “en las profundidades de la cuarentena”, así que tiene un poco de nostalgia a esa época preCOVID.

The Last Letter For Your Lover se estrenará como una de las producciones originales de Netflix el próximo 23 de julio. Y mientras esperamos a que llegue el día para ver esta película con Felicity Jones, escuchen a continuación la rola original que HAIM escribió, “Cherry Flavored Stomach Ache”: