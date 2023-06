Se vale equivocarse y admitir el error, ¿no? Bueno, pues así sucedió ahora que Hayley Williams se disculpó con los fans que corrió de un concierto de Paramore hace unos cuantos días.

La banda está de gira de promoción de su disco This Is Why y a finales del pasado mes de mayo, dieron un par de shows en el Madison Square Garden de Nueva York. Fue ahí donde la vocalista pidió a unos fans entre el público que se retiraran.

Imagen ilustrativa. Fotos: Captura de TikTok/Getty

Hayley Williams pidió a fans que se retiraran de un concierto

El pasado 30 de mayo, Hayley Williams corrió a unos fans de Paramore del concierto que la banda daba en el recinto neoyorquino mencionado. Mientras la banda tocaba la canción “Figure 8”, la vocalista se dio cuenta que en un costado de la pista del público había un ligero altercado.

Una pareja estaba caminando entre la gente y al parecer, provocaron algunos empujones en una de las partes más cercanas al escenario. Cuando Williams preguntó qué estaba sucediendo, varios fans señalaron directamente a la pareja que supuestamente había empezado el conflicto, por lo que la cantante tomó cartas en el asunto.

“¿Qué está pasando? Sí, los avergonzaré a ambos. Necesitan encontrar otro lugar para encargarse de su mierd@ porque eso no va a pasar aquí esta noche, esta es nuestra casa“, dijo la líder de la banda cuando paró la presentación. Este es el video.

Hayley Williams se disculpó con los fans que corrió de un concierto de Paramore

Los días pasaron y parece ser que hubo algo de arrepentimiento pues Hayley Williams se disculpó con los fans que corrió del concierto de Paramore. La vocalista lanzó un comunicado en el perfil de Discord de la banda (vía Rolling Stone), donde se mostró incómoda y triste por la manera en que manejó la situación.

“Avergoncé muchísimo a esas dos personas, sin saber realmente cuál era la situación… Luego, como grupo, los 25,000 asistentes más o menos, exiliamos a estas personas del programa en un tiempo récord“. escribió Hayley y continuó…”No he podido deshacerme de la sensación de que abusé de mi responsabilidad y mi plataforma en ese momento“.

Hayley Williams en un show con Paramore. Foto: Getty.

De acuerdo con el comunicado publicado en Discord, Hayley decidió disculparse debido a que un amigo suyo le mostró el video del momento en que echó al par de fans. Ese clip que le mostraron a la cantante estaba grabado a nivel del público, cerca del conflicto con el par de fans…

Al ver el video, Williams se dio cuenta que la situación no era tan tensa como para reaccionar de la manera en que ella lo hizo, y por eso dijo: “Cuando vi sus rostros en el video, no vi las sonrisas de suficiencia por las que algunos los criticaron. Vi vergüenza y lloré por ellos. No he dejado de pensar en eso.

“Si ustedes son esas dos personas… Lo siento por la vergüenza o el momento embarazoso que les haya causado“, explicó la artista. Y así fue como Hayley Williams se disculpó con los fans que corrió de un concierto de Paramore. ¿Qué les parece el asunto? ¿Se vale la disculpa y el arrepentimiento o qué creen ustedes?