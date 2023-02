El primer disco en seis años de Paramore llega en la cima de la nostalgia por el emo dosmilero, a casi dos décadas de la formación de la banda, que ha cambiado bastante de integrantes, pero aún así lograron reunirse Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro para darle a los fans de la banda un sexto álbum de estudio.

Por primera vez un disco de Paramore tiene los mismos integrantes que su antecesor, y escuchamos en el producto final bastante congruencia con lo que hicieron en After Laughter (2017), ahora sin tanto sintetizador, y con algunas decisiones que son acertadas para darle un sonido más identificable a This Is Why.

Foto: Getty Images

En la producción de este álbum está Carlos de la Garza, viejo conocido de la banda, que les produjo su disco homónimo de 2013, y el After Laughter. Además, tiene en sus créditos los dos discos solistas de Hayley Williams, producciones con Jimmy Eat World y Wolf Alice. De hecho, recordamos platicar con Hayley sobre su primer disco solista y algunos temas sobre Paramore, lo que nos dio bastante contexto también sobre el disco que la anda lanza hoy (ACÁ les dejamos nuestra plática con ella).

Paramore se enfocó más en la guitarra en este disco

Recordamos que para After Laughter, la banda exploró sonidos tradicionalmente asociados con el synth-pop, y es que los teclados y sintetizadores fueron un elemento persistente. Después de haber lanzado el disco y de cara a This Is Why, Hayley Williams declaró que escucharon bastante música vieja, que los llevó a enfocarse mucho más en un sonido basado en la guitarra (AQUÍ pueden checar lo que dijo).

Este regreso a la guitarra es lo que caracteriza su nuevo disco, ya que sin importar que sea en riffs distorsionados, o en progresiones acústicas, Taylor trabajó bastante en su instrumento, e inclusive hay momentos notables de la guitarra como en “The News”, “You First”, o la cerradora y cambiante “Thick Skull”.

Ojo, que incluso con la guitarra como protagonista, la banda se da el lujo de probar algunos estilos nuevos, y lo hacen patente desde la rola que da nombre al disco, con una base que parece sacada de una canción de Rhythm & Blues o de plano funk. Para “Big Man, Litte Dignity”, incorporan metales e instrumentos de aire que conviven con un riff pegajoso y sonidos sintetizados como detalles, en una rola bastante distinta al clásico post punk de la banda.

La banda nos habla de sus preocupaciones y denuncias agravadas por el encierro

Sabemos que la mayoría de las letras de Paramore hablan sobre problemas en las relaciones personales y temas de salud mental, pero vaya que la pandemia y el encierro agravaron lo que sentimos y vimos a nivel mundial.

Estos temas son claros en el nuevo disco, y es que tenemos líneas como: “This is why I don’t leave the house”; “So I turn on the news, turn off the news”; “In a single year, I’ve aged one hundred. My social life, a chiropractic appointment”.

Ante todos los eventos, también la banda se da espacio para decir que las cosas son como son, a pesar de todo lo que hagamos, nos rebasa lo que sucede a nivel global, y claro que la pandemia nos comprobó eso.

No podían faltar los versos sobre las relaciones amorosas, y aquí tenemos letras muy maduras por parte de la banda, que no necesitan fingir que aún tienen 17 años y el corazón roto. Destaca “Big Man, Little Dignity”, que contiene la antítesis de un hombre que daña, pero a quien la protagonista se siente atraída. En una época de denuncia y replanteamiento de la masculinidad, Hayley canta sobre fachadas impecables con acciones que muestran lo contrario.

La energía de la juventud se enfrenta a los temas de la adultez

Hayley Williams lanzó dos discos bastante buenos recientemente (ACÁ pueden checar la reseña de Petals for Armor) y demostró una capacidad para usar metáforas y recursos muy elegantes para expresarse, y en parte esto llega hoy con lo que escuchamos en This Is Why.

Sin duda, la banda decidió regresar a la guitarra, tenemos rolas bastante bailables y enérgicas, pero también estamos ante el disco más elaborado líricamente del trío estadounidense. Cambiando el lenguaje sencillo que utilizaron desde sus inicios, ahora la mayoría de las rolas traen más trasfondo de lo que aparentan, o de plano Hayley canta usando fórmulas mucho más complejas que en el pasado.

Para el lanzamiento de This Is Why, Paramore ha lanzado mercancía especial, y el disco en distintas ediciones (POR AQUÍ pueden comprar toda su merch) Esperamos que regresen a nuestro país, sobre todo con la presentación que nos dieron en el Corona Capital y la promesa de Hayley Williams de regresar con el nuevo disco.