Reportan la muerte de Ryan Breaux, el hermano menor de Frank Ocean

Este 2 de agosto la cadena de televisión ABC News 7 reportó que Ryan Breaux, el hermano menor del cantante y compositor estadounidense, Frank Ocean, ha muerto en un accidente automovilístico ocurrido en la madrugada de este domingo en California, Estados Unidos.

De acuerdo con dicha fuente, cerca de la 1:30 de la mañana (hora local) se reportó un choque automovilístico ocurrido en la ciudad de Thousand Oaks, California. Al parecer, el vehículo en cuestión se salió del camino y se estrelló contra un árbol, lo que provocó que se incendiara hasta el arribo de los servicios de emergencia.

Dos amigos de Ryan Breaux han confirmado la lamentable noticia

Aunque al principio se desconocía la identidad de las víctimas debido a la manera en la que ocurrió el accidente, en internet comenzó a correr el rumor de que el hermano de Frank Ocean era uno de los fallecidos. Lamentablemente, dos amigas de Ryan Breaux confirmaron la noticia.

Y es que a través de sus cuentas de Instagram, dos chicas dedicaron mensajes emotivos a Ryan, acompañados de fotos con el joven. “No puedo imaginar la vida sin ti. Impactaste al mundo y tu memoria durará para siempre”, escribió una chica identificada como Cambria Aguilar.

Se dice que vieron a Frank Ocean en el lugar del accidente

Fuentes extraoficiales –citadas por el portal Consequence of Sound– indican que Frank Ocean fue visto en el lugar del accidente, en donde estuvo hablando con las autoridades que estuvieron al tanto de la situación.

Hasta el momento ni el cantante ni su equipo han dado alguna declaración al respecto, sin embargo, varios fans de Ocean han dado el pésame al cantante a través de redes sociales.

Frank Ocean’s younger brother Ryan Breaux has died in a car crash this Sunday morning, @ABC7 confirms. We ask our followers to join us in keeping Frank Ocean and his family in our thoughts and prayers. 🙏 pic.twitter.com/O32PMy3BWP — Pop Crave (@PopCrave) August 2, 2020

Frank Ocean’s little brother Ryan Breaux has sadly passed away 💔 pic.twitter.com/treyDKBCYa — Ogre Time (@OgreTimeMusic) August 2, 2020

Rest In Peace Ryan Breaux 💔 Our hearts go out to Frank Ocean and his family during this difficult time. pic.twitter.com/6kyDq1Kn86 — Rap Favorites (@RapFavorites) August 2, 2020

We regret to inform you that Frank Ocean’s little brother, Ryan Breaux, has passed away. Rest In Peace Ryan❤️ pic.twitter.com/sNzaT7SjXV — All Love Hip Hop (@AllLoveHipHop) August 2, 2020