Que pase el desgraciado… Han pasado casi dos semanas de lo ocurrido en el concierto cancelado (y luego reprogramado) de Billie Eilish en el Foro Sol, un día que los fans de la cantante no olvidarán por el aguacero que cayó y los llevó a vivir toda una odisea.

Seguro recordarán que el pasado 29 de marzo cayó una tormenta marca “llorarás”, misma que obligó a la cantante a tener que cancelar el concierto programado para esa noche debido a que las condiciones no eran segura ni para ella ni para los fans.

Billie Eilish salió a disculparse por haber cancelado su concierto en el Foro Sol y tocó algunas canciones acústicas. Foto: Diana Su (Twitter)

¿Se acuerdan de lo que pasó con el concierto de Billie Eilish en el Foro Sol?

Luego de echarse un minishow acústico en compañía de su hermano Finneas, el show de Billie Eilish terminó y horas más tarde se dio a conocer que se realizaría al siguiente día. Algo que a muchos no les pareció y que a otras personas las llevó a descubrir infidelidades.

Lo decimos por un hilo en Twitter nos ha dejado con la boca abierta, pues una chica contó cómo fue que ese fatídico show de Billie Eilish en la CDMX la llevó a saber que su novio la engañaba con su ex, con quien el sujeto terminó en el show reprogramado.

Una chica contó en un hilo cómo descubrió que su novio le era infiel, gracias al concierto de Billie Eilish. Foto: @LeslieAstronaut (Twitter)

Una chica contó cómo descubrió que le eran infiel gracias a ese concierto de Billie Eilish

Fue la usuaria @LeslieAstronaut, aparentemente originaria de Aguascalientes, quien relató el cómo compró boletos y transporte para ir junto con su novio al concierto de Billi Eilish en el Foro Sol. Y pues luego de la lluvia no tuvieron de otra más que regresar a casa.

Sin embargo, horas después se enteraron de la reprogramación y la chica no pudo quedarse porque ya había pedido muchos días en el trabajo. Sin embargo y aunque no tenía dinero, su novio dijo que él sí iba a ir al nuevo concierto de Billie Eilish en el Foro Sol.

A pesar de todo, el sujeto regresó para la fecha reprogramada de Billie Eilish en CDMX. @LeslieAstronaut (Twitter)

Ellos viajaron desde Aguascalientes y el novio se lanzó al concierto reprogramado de Billie Eilish

“Y yo pensando ¿Cómo iba a pagar el viaje? porque según no tenía dinero y por eso yo pagué. Le dije que vendiera mi boleto y que le fuera bien bonito”, contó la chica sobre cómo su novio llegó al concierto de Billie Eilish sin vender el boleto extra, supuestamente porque le daban miedo los policías.

La cosa es que en el hilo, @LeslieAstronaut relata que su novio le mandó una foto y ella le preguntó quién se la había tomado. Él le dijo que una chica con la que estaba en el concierto y comenzaron a pelear, pues el sujeto mantenía su relación con ella casi en secreto.

El sujeto se fue al concierto con el boleto de su novia y no lo desaprovechó. @LeslieAstronaut (Twitter)

El sujeto de la historia estuvo con una chica en el concierto

Total que la chica se reconcilió con él porque iban a ir al concierto de Billie Eilish en Guadalajara, donde además fueron con la hija del sujeto: “La pasamos increíble en el viaje. Su hija hasta dijo que fue el mejor día de su vida y la neta yo estaba disfrutando mucho”, mencionó.

La cosa es que volvieron a pelear por otra cosa, terminaron y ella comenzó a bloquearlo de todos lados. Al abrir su página de personas bloqueadas en Facebook, se dio cuenta de que ahí aparecía la mamá de la hija de su ahora exnovio.

Leslie desbloqueó a la ex de su entonces novio y se dio cuenta que ella fue al concierto de Billie Eilish. @LeslieAstronaut (Twitter)

Y la chica del hilo se enteró que dicha persona había sido la exnovia de su novio

“Cuando empezamos a salir yo pregunté ¿Cómo te llevas con la mamá de tu hija? Me dijo que estaba loca y que sabía hacer brujería. Cuando ella se enteró que nos hicimos novios según él me iba a ir buscar a mi casa a hacerme un desmadre”, relató la chica que decidió bloquear a esta persona.

Y pues cómo son los caminos del señor, que en ese momento ella desbloqueó a la ex de su ex y se dio cuenta que ella era la chica con la que el sujeto estuvo en el concierto de Billie Eilish en la CDMX: “El c*brón se llevó a su ex con mi boleto. No soporté”, aseguró.

El novio nunca terminó con su supuesta ex. @LeslieAstronaut (Twitter)

No sólo eso, sino que su novio andaba con las dos al mismo tiempo

Según la chica de la historia, esa no era la primera vez que su entonces novio y la ex estaban juntos. De hecho ella los llegó a ver y lo perdonaba, pues el sujeto todavía le hacía creer que todas sus sospechas/pruebas eran un invento de su cabeza.

“Viendo el perfil de la morra me di cuenta que ellos siempre estuvieron juntos y que mi relación era de tres y yo no sabía. Me sentí tan tonta de todas las veces que estuve para él”, dijo esta chica que afirma siempre apoyó emocional y económicamente al susodicho.

La chica contó todo lo que hizo por su pareja. @LeslieAstronaut (Twitter)

Gracias al show de Billie Eilish se dio cuenta y ahora espera que el ex le pague 40 mil pesos que le debe

Para no hacerla tan cansada, el sujeto y ella terminaron. No sin antes recibir otra ‘gaslighteada’ por parte de su ahora ex, quien además de todo se ofendió cuando le cobraron una parte de las cosas que su pareja gastó en él (no le cobró todo, nomás unos 40 mil pesos).

“Me vendió una idea de que yo era el amor de su vida y que juntos podíamos con todo y hasta contra ella que nos quería ver separados”, dijo la chica que al final agradeció a Billie Eilish por, indirectamente, abrirle los ojos con su concierto cancelado.

Yo el miércoles a las 12:01 h (ojalá) pic.twitter.com/lIABzB36xi — ★ (@LeslieAstronaut) April 11, 2023

No cabe duda que lo que es una tragedia para muchos, es una bendición (o algo así) para otros. ¿Qué hubiera pasado si el concierto de Billie Eilish hubiera ocurrido normal? ¿Será que el sujeto sí le pagará los 40 mil pesos?

Acá les dejamos el hilo en cuestión por si se lo quieren echar completito:

? Hilo de como gracias a que cancelaron el concierto de @billieeilish ☂️ me di cuenta que me ponían el cuerno. pic.twitter.com/8D9ko97Nou — ★ (@LeslieAstronaut) April 11, 2023