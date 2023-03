Se veía venir y ocurrió. Luego de la tormenta que cayó en la CDMX este miércoles 29 de marzo, el concierto de Billie Eilish en el Foro Sol fue cancelado por la lluvia presentada en CDMX. Algo que la misma cantante anunció.

Como les comunicamos a través de Twitter, la tormenta que cayó hoy no sólo comenzó a retrasar el show de la cantante, sino que además desató los rumores de que el concierto de Billie Eilish en el Foro Sol, sería cancelado por la lluvia en CDMX.

El concierto de Billie Eilish fue cancelado por la fuerte lluvia en la CDMX. Foto: Billie Eilish Tour

Concierto de Billie Eilish en Foro Sol, cancelado por la lluvia en CDMX

Finalmente minutos antes de las 10 de la noche, alguien del equipo salió a anunciar que el concierto de Billie Eilish en el Foro Sol sería cancelado por la lluvia: “Billie quiere dar el show, pero desgraciadamente por razones de seguridad y técnicas no lo va a poder hacer”, dijo el hombre.

“Pero Billie quiere platicar con ustedes. Quiere darles un mensaje”, dijo el mismo sujeto para presentar a Billie Eilish sobre el escenario, en donde se disculpó con sus fans por no tener de otra y haber cancelado su concierto en el Foro Sol por culpa de la lluvia.

La cantante afirmó que su concierto en el Foro Sol fue cancelado por motivos de seguridad. Foto: @deveritasmx (Twitter)

Billie Eilish salió a anunciar que su concierto en el Foro Sol quedaba cancelado

“Hombre, ¿qué noche, no? No puedo hacer el show y es decir, ¿vieron esa tormenta? Jesucristo. He estado en el backstage y he esperado y esperado como ‘¿cuándo podré verlos? ¿Cuando podré estar ahí?”, dijo Billie Eilish a todos sus fans que esperaban su concierto en el Foro Sol.

“Los pude escuchar todo el tiempo… pero continuaban diciéndome que no podría hacer el show y era de “tienes que irte y ellos deben ir a casa’, y yo estaba de ‘No'”, explicó Billie Eilish sobre su concierto cancelado en el Foro Sol por la lluvia.

Billie Eilish salió a disculparse por haber cancelado su concierto en el Foro Sol y tocó algunas canciones acústicas. Foto: Diana Su (Twitter)

Billie Eilish cantó cinco canciones acústicas antes de que su concierto en el Foro Sol quedara cancelado

“Gracias por estar aquí y quedarse en la lluvia torrencial. Pensé que estaba bien, no me lo permiten, pero si ustedes están bien con que yo y Finneas cantemos unas 4 o 5 canciones acústicas o algo así”, afirmó Billie Eilish sobre darle algo a sus fans para compensar el concierto cancelado en el Foro Sol.

“No puedo hacer un concierto, nada está funcionando y ellos no me dejarán. Es no seguro para mí, no es seguro para ustedes, pero tengo que darles algo. Así que cantaré un par de canciones”, dijo Billie Eilish sobre su concierto cancelado en el Foro Sol.

Les dejamos un video captado por un fan.

Billie Eilish @ Foro Sol CDMX



Billie sale al escenario a dar unas palabras, el show no puede llevarse a acabo#BillieEilish #BillieeilishMexico pic.twitter.com/4MiD5N9kpF — 皿 (@ailoviutl) March 30, 2023

El concierto de Billie Eilish en el Foro Sol será reprogramado

Al final y antes de que los fans fueran desalojados, Billie Eilish les dijo que guardaran sus boletos de este concierto cancelado en el Foro Sol. Y esperamos que le hayan hecho caso, pues OCESA ya anunció que el show será reprogramado.

A través de un comunicado, la empresa dio a conocer las razones por las que el concierto de Billie Eilish en el Foro Sol fue cancelado, pero también anunció que el evento se reprogramará para la fecha más cercana.

Los fans podrán pedir su reembolso por el concierto cancelado de Billie Eilish

Para quienes no quieran o pidan su reembolso por el concierto cancelado de Billie Eilish en el Foro Sol, Ocesa anunció que podrán hacerlo a través del sistema Ticketmaster y dependerá de cómo compraron su entrada (si en línea o en taquilla).

Esteconcierto de Billie Eilish en el Foro Sol sería de su gira ‘Happier Than Ever, The World Tour”, con el cual la cantante regresaría a México. Algo que intentó en 2020, pero que por la pandemia de COVID-19 ya no fue posible.