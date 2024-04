Lo que necesitas saber: "D.A.N.C.E." es una de las canciones más recordadas de Justice y aquí, repasamos cómo se creó.

¿Pueden creer que “D.A.N.C.E.” de Justice tiene poco menos de 20 años de haber sido lanzada como sencillo? La canción se lanzó en el 2007 y si bien no llegó como el single debut del dúo (ese era “Waters Of Nazareth”), es justo decir que es la que los proyectó mundialmente.

A raíz de esa canción y del álbum Cross, Gaspard Augé y Xavier de Rosnay lograron pasar de la escena underground parisina al foco internacional no solo de la electrónica, sino del públicos muy diversos; desde los más poperos hasta aquellos más envueltos en el rock, por decir lo menos.

Gaspard Augé y Xavier de Rosnay en Monterrey. Foto: Getty.

Decir que la canción es una genialidad es una obviedad… Pero justo, ¿qué es eso que la hace tan especial? ¿Qué hay detrás de sus peculiares referencias a Michael Jackson hasta el elemento del coro? Acá les contamos la historia detrás de la canción que hizo despegar a Justice.

‘Cross’: Un disco con ambiciones de ópera y que llevó un tiempo considerable

Sí, Cross de Justice es un disco de electrónica, muy influenciado por el house y la música disco, en toda la extensión de la palabra. Pero eso no quiere decir que solo se construyó a base de beats y sampleos distintos. En todo caso, se puede decir que el disco debut del dúo conformado por Gaspard y Xavier, tiene cierta esencia de ópera.

“En el caso de nuestro primer álbum, intentamos hacer una ópera disco que combinara la música clásica y barroca con ritmos bailables. Combinar lo sofisticado y lo divertido con un ritmo, y las 12 canciones de ‘Cross’ tienen estos elementos”, dijo de Rosnay en una entrevista con Attack Magazine.

Potada de ‘Cross’, el disco debut de Justice. Foto: Ed Banger Records.

Según menciona Xavier de Rosnay, las canciones de Cross son todas derivaciones de un mismo track, aunque con estructuras diferentes. “Después de escribir el material, hacíamos ajustes constantemente para que, incluso si hubiera grandes diferencias estilísticas entre las pistas individuales, todo fluyera“, mencionaba Xavier en aquella entrevista.

“Genesis” y “Valentine” son prueba de esas canciones donde se percibe más la influencia de la ópera en el disco debut de Justice. Pero también encontramos arreglos de estilo, incluso de influencia gospel, en temas más conocidos como “D.A.N.C.E.” que, entre otras cosas, todos reconocen por las partes cantadas por un coro de niños.

Gaspard Augéy Xavier de Rosnay. Foto: Getty.

La idea del coro infantil en “D.A.N.C.E.” de Justice

¿Cómo llegó Justice a ese inolvidable coro infantil en “D.A.N.C.E.”? Primero, hay que entender la curiosa inspiración detrás. Según contó Xavier de Rosnay a Attack Magazine, tanto él como Gaspard Augé se habían fascinado tiempo atrás con un remix que el legendario Larry Levan supuestamente había grabado de “Stand On The Word”, canción original de inicios de los 80 de Phyliss McKoy Joubert y un grupo de coro conocido como Celestial Choir.

Al dúo francés le gustaba mucho ese supuesto remix por el elemento del coro gospel encabezado por un grupo de niños… Así que Xavier y Gaspard decidieron que querían tener su propia canción con un coro infantil. Justice recibió entonces la ayuda de Damian Harris, DJ británico a quien varios recordarán mejor como Midfield General, su nombre artístico.

Midfield General, que a mediados de los 2000 colaboraba con Ed Banger Records (la discográfica de Justice), logró contactar a la organización londinense Foundation for Young Musicians para que los niños de ese coro participaran en las primeras versiones de “B.E.A.T.”, un demo que eventualmente se convirtió en la cara B de la versión de “D.A.N.C.E.” que todos conocemos.

La curiosa historia de “Stand On The Word” y el supuesto remix de Larry Levan

Para crear “D.A.N.C.E.”, los miembros de Justice se inspiraron en un supuesto remix de “Stand On The Word” del legendario DJ Larry Levan aparentemente lanzado en el 2003. Y decimos ‘supuesto’ porque al menos de manera oficial, se considera que el remix de Levan no existe en realidad. Va la explicación…

Originalmente, “Stand On The Word” se lanzó en 1982 y era una pieza de gospel compuesta por Phyliss McKoy Joubert para el disco Somebody Prayed For This. Aquel disco era financiado por la Primera Iglesia Bautista de Crown Heights, localizada en Nueva York, de la cual Phyliss Joubert era Ministra de Música.

Como es de suponerse, en esa iglesia había diversos grupos de coro, tanto adultos como infantiles, que terminaron participando en la grabación de ese álbum de gospel…

Portada del disco ‘Somebody Prayed For This’ de Phyliss McKoy Joubert con Celestial Choir. Foto: Primera Iglesia Bautista de Crown Heights.

La pregunta aquí es: ¿cómo un tema creado en una iglesia terminó en el camino hacia la música electrónica y dance? Según la Red Bull Music Academy, todo se debe al icónico DJ Tony Humphries, quien a inicios de los 80 trabajaba en la tienda Birdel’s Records, especializada en discos de gospel entre otras cosas.

Humphries escuchó “Stand On The Word” en la tienda y compró dos copias de Somebody Prayed For This. Su plan era tocar versiones extendidas y remixes de ese tema durante la residencia que hizo en el conocido club Zanzibar de Nueva Jersey, donde también llegó a tocar Larry Levan.

Un tiempo después, Phyliss McKoy Joubert y la discográfica Next Plateau Records se acercaron a Tony Humphries para realizar nuevas versiones de la canción. Estos tracks se editaron posteriormente bajo una entrega acreditada al proyecto conocido como Joubert Singers.

DJ Tony Humphries. Foto:vía Resident Advisor.

El remix de Larry Levan no existe

Es decir, existen varios remixes de “Stand On The Word” que datan de los 80, pero ninguno acreditado oficialmente a Larry Levan como tal. Entonces, ¿por qué los miembros de Justice citaron ese ‘remix fantasma’ como inspiración para “D.A.N.C.E.”?

La cosa es que en el 2003, se hizo un lanzamiento inédito con este supuesto remix de la canción. El material llevaba impresa una etiqueta blanca con la leyenda “Larry 02 – Unreleased Remix” y a raíz de ello, se esparció el rumor de que esta versión era la de Larry Levan… Y bueno, mucha gente conoció la canción gracias a este lanzamiento misterioso.

El disco con la impresión ‘Larry 02 – Unreleased Remix’. Foto: Captura de YouTube.

Pero como ya mencionamos, Levan no está acreditado oficialmente en ningún remix de “Stand On The Word“. Y de hecho, páginas como Discogs publican el álbum con descargos de responsabilidad sobre la procedencia del material.

Otra teoría dice que Larry Levan tocaba tanto la canción en sus sesiones de DJ en los 80, que alguien la grabó y la lanzó ilegalmente, pero tampoco está confirmado. Ese ‘unreleased remix’ es un verdadero misterio.

Entonces, si tomamos en cuenta que la canción original se perdió en el tiempo y solo ‘revivió’ con el rumor del supuesto remix de Levan en 2003, podemos entender por qué los miembros de Justice citan a la canción como influencia para “D.A.N.C.E.”.

Imagen de un show de Justice en el 2008. Foto: Getty.

Los samples y microsamples dentro de ‘Cross’ y “D.A.N.C.E.”

Artistas como Moby, Robbie Williams o Daft Punk han utilizado samples/muestras de canciones de otros músicos como referencia para desarrollar sus propios temas (“Porcelain”, “Rock DJ” y “Digital Love”, por ejemplo).

Pero a diferencia de ellos, Gaspard Augé y Xavier de Rosnay decidieron hacer microsamples, es decir, tomar fracciones extremadamente pequeñas de canciones de otros artistas para ensamblarlas en sus propias creaciones.

Solo para que se den una idea, la canción “Genesis” de Justice incluye fragmentos minúsculos e imperceptibles de canciones de Slipknot, Queen y 50 Cent. Realmente es imposible identificar esos microsamples.

En el caso de “D.A.N.C.E.”, aplica la misma técnica y al mismo tiempo, incluye uno de lo samples más notables en todo el disco Cross. La forma en que canta el coro infantil al inicio de la canción, está inspirada totalmente en “Me Against The Music”, sencillo de Britney Spears y Madonna.

Aquí abajo les dejamos la canción de la Reina y la Princesa del Pop para que la comparen con la de Justice. Adelántenle al minuto 3:00 para que identifiquen la referencia.

Las referencias a Michael Jackson en el hit de Justice

Y por si eso fuera poco, falta mencionar las referencias a Michael Jackson en la canción. Acá no hablamos de samples o algo por el estilo… Para Gaspard y Xavier, fans confesados de Jackson, era justo recordar algunas canciones y discos de este último en la letra del tema.

Entonces tenemos versos como “you are always there for music and me”, en el cual se hace referencia al disco Music And Me de Michael lanzado en 1973. También está la línea “You were such a P.Y.T-.”, que nos recuerda al tema “Pretty Young Thing” lanzada en el álbum Thriller.

“Just easy as ABC” en la canción de Justice es un verso que toma de referencia a ABC de The Jackson 5… “Neither black nor white, it doesn’t matter” es una mención de “Black Or White” del disco Dangerous de 1991… Incluso se cree que el verso “the way you move is a mystery” se refiere el clásico Moonwalk de Jackson.

Vaya cantidad de secretos y detalles en “D.A.N.C.E.” de Justice, ¿no? Hablamos de una canción que, por mucho, se ha mantenido a flote y que supera la prueba del tiempo a casi 20 años de su lanzamiento. ¿Dirían ustedes que es un clásico definitivo de los 2000? Nosotros creemos que sí.

