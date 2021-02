Sampleos modernos: “Digital Love” de Daft Punk, la rola que nació de una melosa melodía de 1979

Daft Punk es uno de esos grupos -bueno, dúo en su caso- que marcó la pauta musical de los 2000 dentro de la electrónica, el mainstream y sobre cómo hacer uso de sampleos. No es una cuestión que afirmemos solo porque sí; su segundo álbum, Discovery, es de hecho la prueba de ello.

Aquella entrega discográfica es, por decirlo de alguna manera, una enciclopedia sonora de cómo se debe ejecutar esta técnica de producción conocida como ‘sample’. Y pruebas hay muchas para verificar el concepto, pero en esta ocasión nos centraremos en la melosa y estupenda “Digital Love” (que seguro más de uno ha dedicado, no se hagan).

La canción ya tiene sus añitos por supuesto, pero se siente fresca todavía. Esto, sin duda, es una prueba irrefutable de que Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo componen música que trasciende en el tiempo, aún cuando el track del que hablamos ahora parte de una influencia que se remonta a 1979.

Daft Punk y ‘Discovery’

Para nadie es un secreto que Discovery es quizá -lo dejamos a su consideración, queridos lectores- el mejor disco de Daft Punk. O al menos está en el top 3 de los más emblemáticos. Basta con echar un vistazo a aquellas épocas dosmileras en las que el video de “One More Time” acaparaba la pantalla de los canales musicales y la rola inundaba las estaciones de radio. Y así sucedió con otros temas como “Harder, Better, Faster Stronger”, por ejemplo.

Además, no podemos pasar por alto la entretenida historia de estos amigables seres azules del espacio conocidos como The Crescendolls que le dieron al álbum un toque conceptual y visual fuera de lo común. Una mega producción en resumidas cuentas que basó parte de su éxito en los tremendos sampleos de varias de sus canciones.

Esta placa discográfica, llena de referencias a la música disco y el funk combinadas con el tradicional french-house del dúo, te invitaba a bailar claro está. Pero también tiene momentos para el romance y la melancolía del amor como “Something About Us” y “Digital Love”. Pues bien, ahora que andamos en el mes del amor, no parece mala idea echarle una escuchada y un vistazo a la composición de esta última.

También puedes leer: 17 DATOS CURIOSOS DE ‘DISCOVERY’, EL DISCO DE DAFT PUNK QUE FUE CLAVE EN LOS 2000

“Digital Love”

Daft Punk ya había trazado el camino del éxito con la pegajosa “One More Time” y la enérgica “Aerodynamic” como sus primeros dos sencillos. Entonces, con la tercera entrega promocional era momento de darle chance a una rolita tierna de amor; una de esas para dedicar y ponerte romántico pero con estilo.

“Digital Love” habla sobre la fantasía de estar con esa persona que te gusta, de sentirse bien en ese sueño, despertar y desear que todo fuera realidad. Así de melosa es esta canción cuya lírica nace del genio de DJ Sneak, un productor nacido en Puerto Rico, pero bastante reconocido en Estados Unidos por ahí de los dosmiles.

Ver en YouTube

Ahora sí, la magia del sampleo

Por supuesto, la letra de la canción no causaría el mismo impacto sin los beats y los arreglos de guitarra, los cuales se sienten bastante acaramelados y llenos de ternura. ¿Y sabes por qué se sienten así? Todo tiene que ver con el sampleo tomado de una antigua y romántica canción de finales de los 70.

En el background de “Digital Love” de Daft Punk, se escucha una alegre progresión de cuatro acordes reproducidas en bucle que no se detiene. Esa tonada corresponde al rasgueo con el que inicia la canción “I Love You More” que el reconocido músico estadounidense de jazz y funk George Duke (1946-2013), conocido por su trabajo con Frank Zappa, incluyó en su disco Master of the Game.

Irónicamente, ese rasgueo de guitarra en el tema original solo sirve como una secuencia de introducción, mientras que en la canción del dúo francés se reproduce casi en toda la pista. A partir de esos cuatro acordes, Thomas y Guy-Manuel diseñaron todas las variaciones melódicas que se escuchan en su sencillo, destacando la reconfiguración de patrones de acordes que se escuchan a partir del minuto 2:15 en uno de los puentes del tema.

Ahí está otro ejemplo de por qué Daft Punk son los amos y señores (como muchos tantos artistas) de la técnica del sampleo. A continuación te dejamos la canción original de Duke para que veas de lo que hablamos. Además, la rola de George también está bastante buena para estas épocas de febrero.