La historia de “Sick Feeling” y el extraño significado que le dio boy pablo

En la actualidad tenemos artistas jóvenes muy talentosos, los cuales escriben tal cual lo que viven en su día a día. Y sí, es probable que a muchos amantes de la música, esto no les llame la atención, y lo entendemos; pero es precisamente ahí, en las cosas más comunes donde podemos encontrar su creatividad. Y si tuviéramos que armar una lista con actos emergentes de este estilo que prometen y mucho, por supuesto que deberíamos incluir a boy pablo.

Nicolás Muñoz –como en realidad se llama–, se convirtió en una de las promesas del indie pop desde hace ya un buen rato. Su música no es sumamente relajada, aunque tampoco quiere decir que es sencilla, pues a través de sus canciones nos muestra la melancolía por esa época de juventud donde éramos felices y no lo sabíamos (POR ACÁ les contamos más sobre él). Aunque eso sí, el contenido de sus letras a veces es un tanto confuso.

boy pablo y “Sick Feeling”

En 2018 y como parte de su segundo EP, boy pablo estrenó su sexto sencillo, “Sick Feeling”. Este tema es sumamente nostálgico, con un sintetizador que nos da una vibra ochentera y riffs de guitarra lo-fi entrañables. Con esa combinación, el artista chileno-noruego logró armar una canción que es imposible que no se te quede por completo en la cabeza, aunque hubo otro factor que también es importante considerar: las frases que canta en la rola.

Si le prestamos atención a la letra y a primera escucha, podría parecer que se trata de una melodía dedicada a un amor, a esa persona especial de la cuál nos tenemos que despedir por alguna u otra razón y el protagonista, además de recordar algunas cosas en particular, está pidiendo una oportunidad para decir adiós. Basándonos simplemente en eso, resulta ser algo muy obvio; sin embargo, y aunque no lo crean, no tiene que ver con una pareja.

La extraña historia de esta canción

Resulta que a través de Genius, boy pablo reveló el verdadero significado y el origen detrás de “Sick Feeling”. Para empezar, mencionó que el título de la canción llegó a su cabeza cuando estaba componiendo la melodía, además confesó que después de escribir la parte instrumental y la letra del coro, se tardó casi un año en terminar por completo esta rola. Luego de esto, declaró que acabó de definir los versos y las frases que cantaría cuando estaba grabándola en el estudio.

Después de esto vino lo bueno, pues el joven artista dijo que la primera parte está inspirada –como casi todas sus rolas– en sus experiencias del día a día. Y es aquí donde la canción tiene otro sentido, ya que simplemente se basó en la idea de estar en su casa y prepararse comida, pero al llegar el autobús de la escuela, tiene que dejarla ahí para correr y alcanzar el transporte. Sí, este muchacho vaya que nos hizo pensar que podría tratarse de otra situación.

Esperen un momento… ¿se la dedicó a su PlayStation?

Sin embargo, la cosa con “Sick Feeling” se pone más interesante porque boy pablo parece que le dedicó esta canción a su PlayStation… no, no es broma. En esa misma entrevista con Genius, el músico afirmó que tenía en mente la idea de que sus amigos cercanos se estaban alejando porque ya no era tan bueno en el FIFA. Además, más tarde dijo que también tomó como inspiración el sonido que hace la consola porque lo extrañaba.

“Suena como una canción de amor sobre dejar algo a alguien, pero en realidad es sobre encender el PlayStation“, declaró el artista. Para finalizar, explicó que para él suele ser más fácil escribir sobre amor o historias románticas, aunque no todo es lo que parece: “Puede significar exactamente lo que estoy diciendo, pero también puede significar cualquier otra cosa. No tiene que ser necesariamente sobre lo que estoy escribiendo”.

No cabe duda de que muchas veces las apariencias engañan y nos quedamos con lo primero que interpretamos. Pero boy pablo con “Sick Feeling” nos dejó muy claro que puede ocultar algo bastante común como lo es echar la reta de FIFA con tus cuates o simplemente pasar la tarde jugando PlayStation, dentro de una historia de amor compleja y desgarradora que nos duele en el corazón. Vaya que tiene mucho talento este muchacho.