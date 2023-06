La historia detrás de 'Video Games', la canción que catapultó la carrera de Lana del Rey

Este 2023 y después de un descanso de más de tres años, Lana del Rey regresó a los escenarios y eso ha entusiasmado muchos a los fans de la cantante estadounidense, quien incluso ya comenzó con una gira mundial que llegará a la Ciudad de México el próximo 15 de agosto.

Lana del Rey ha comenzado a salir de gira para la promoción de ‘Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd‘, el noveno álbum de estudio que la cantautora lanzó el pasado 24 de marzo y cuyas canciones ya debutó en vivo en países como Brasil.

Lana del Rey / Foto: Getty Images

‘Born To Die’ es uno de los discos más conocidos de Lana del Rey

Si bien es verdad que los fans de Lana del Rey siempre reciben bien los trabajos de la cantante, también es cierto que en los próximos shows sus seguidores esperan escuchar canciones de sus discos anteriores. Sobre todo las que pertenecen a su segundo álbum, ‘Born to Die’.

‘Born To Die’ fue el segundo disco de Lana del Rey –aunque para muchos es considerado el primero porque su lanzamiento ya fue con una disquera– y el que ayudó a Elizabeth Woolridge Gran (su verdadero nombre) a ser reconocida en todo el mundo.

Portada de ‘Born To Die’, de Lana del Rey.

Gran parte del éxito del álbum fue la canción “Video Games”

Mucho de esto comenzó gracias a la canción “Video Games”, una balada romántica que Lana del Rey y su disquera, Vertigo Récords, lanzaron el 5 de septiembre de 2011 como el primer sencillo de su disco ‘Born To Die’ y el cual para sorpresa de la cantante neoyorquina fue todo un éxito.

“Puse esa canción en línea hace unos meses porque era mi favorita”, dijo Lana del Rey en una entrevista que tuvo con The Guardian en ese mismo mes y año. “Para ser honesta, no iba a ser el sencillo, pero la gente realmente respondió a él”, aseguró la cantante.

Lana del Rey en el clip de “Video Games”. Foto: YouTube.

“Video Games”, de Lana del Rey, está inspirada en un ex de la cantante

El video de ‘Video Games’ nos mostró a Lana del Rey cantando entre secuencias de videos muy al estilo ‘retro’ que puso de moda en ese entonces. Y sí, el título de la canción en realidad hablaba de videojuegos y su historia de amor relacionada a ellos.

En una charla con el portal The Quietus, Lana del Rey dijo que la canción estaba inspirada en una expareja: “Creo que nos juntamos porque ambos éramos extraños. Fue perfecto. Pero creo que con esa alegría también viene la tristeza”, relató en dicha entrevista.

Lana del Rey escribió “Video Games” por un novio. Foto: Getty Images

Y sobre la relación que casi la hace retirarse de la música

“Había algo celestial en esa vida: íbamos a trabajar y él jugaba a sus videojuegos, pero también era quizás demasiado regular. En ese momento me estaba desilusionando ser cantante y estaba muy feliz de establecerme con un novio al que amaba, pero al final ambos perdimos de vista nuestros sueños”, mencionó Lana.

“Tal vez haya algo no tan especial en la vida doméstica”, agregó la artista estadounidense de dicha canción que en ese entonces no era su favorita precisamente, pues en alguna ocasión mencionó que aún lloraba cuando la interpretaba en vivo.

Hace 12 años “Video Games” cambió la carrera de Lana del Rey

“Video Games” no era la canción que Lana del Rey iba a seleccionar como uno de sus sencillos para el disco ‘Born To Die’. Sin embargo, la canción fue todo un hitazo y ayudó a poner a Lana del Rey entre las artistas a las que debíamos seguirles la pista.

De eso ya pasaron 12 años, sin embargo, “Video Games” fue el primer paso que necesitó la cantante para convertirse en una artista destacada por la estética visual llena de glamour vintage, así como canciones con letras introspectivas y llenas de poesía.

Lana Del Rey. Foto: Getty

De hecho este 2023 muchos ya esperamos el regreso de Lana del Rey a los escenarios mexicanos, pues seguramente nos hará vivir una noche llena de melancolía. De esas que nos hacen llorar a moco tendido y nos dejan con ganas de derramar más lágrimas.

Póster del concierto de Lana del Rey en CDMX. Foto: Ocesa