Lo que necesitas saber: Las portadas de los discos de Blur tienen significados y orígenes bastante interesantes y acá se los contamos.

Desde su formación en 1988, Blur se ha convertido en una banda icónica no sólo de la música británica, sino de todo el mundo, pues a través de los años la agrupación ha logrado marcar su huella en la industria de la música y la cultura popular.

Además de su influencia en el movimiento britpop (donde compitieron con agrupaciones como Oasis), Blur se ha conveirtió en una de las bandas de los 90 que revolucionó la escena musical de Reino Unido, a la cual puso en el radar gracias a éxitos como “Song 2”, “Parklife”, “Girls & Boys”, entre otros más.

Blur está de vuelta con un nuevo disco/Foto: Reuben Bastienne-Lewis

Este 2023 Blur lanzó su disco ‘The Ballad of Darren’

Blur se convirtió en la banda sonora de toda una generación que durante años ha seguido a Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree en cada una de las facetas musicales que han presentado a través de sus nueve discos de estudio.

Y es que este 2023 Blur lanzó ‘The Ballad of Darren’, su noveno álbum de estudio que va con dedicatoria a Darren Evans, mejor conocido como Smoggy, el guardaespaldas de la banda que también es amigo cercano de Damon Albarn y compañía.

Como les contamos, en la época de los 90 Darren cuidaba a Damon, Graham, Alex y Dave cuando salían de gira. Y no sólo con Blur, pues posteriormente se volvió compañero de gira de otros projectos como Gorillaz, The Good, The Bad and The Queen, Rocket Juice & The Moon y más.

‘The Ballad of Darren’ es un disco donde Blur agradece a Darren por varios años de lealtad. Algo que hicieron no sólo con el título del álbum, sino también con la carátula del mismo que representa al guardaespaldas y fiel amigo de la agrupación.

Esta es la historia detrás de las portadas en los discos de Blur

Los fans de hueso colorado saben que la historia de la portada de ‘The Ballad of Darren’ no es inusual, pues los álbumes de Blur cuentan con una historia bastante curiosa en cada una de sus portadas. Y aprovechando la emoción que tenemos por la próxima visita de la banda a México, acá les contamos la historia detrás de cada una de ellas:

Leisure

El disco debut de Blur, que se lanzó en agosto de 1991 y el cual es considerado por Damon como el peor álbum que ha hecho con la banda, tuvo como portada a una nadadora usando un gorro con flores bordadas.

La imagen en cuestión era una fotografía que Charles Hewitt tomó en 1954 para una serie de imágenes nombrada ‘Glamour in the Swim‘, misma que fue recortada para que sólo apareciera la nadadora en cuestión (en la foto original son dos).

Portada del disco ‘Leisure’. Foto: Blur

Modern Life Is Rubbish

El segundo disco de estudio de Blur vio la luz el 10 de mayo de 1993 bajo el nombre de ‘Modern Life Is Rubbish, el cual se inspiró en un grafiti anarquista londinense que, así como el disco en sí, era una crítica a la sociedad estadounidense.

La portada de este disco es la locomotora de vapor ‘Mallard’, en este caso inmortalizada en una pintura del artista Paul Gribble y la cual el equipo de diseñadores de Blur encontraron como imagen de stock.

Portada de ‘Modern Life Is Rubbish’, Foto: Blur

Parklife

Luego de pensar y examinar varias opciones (tanto de portada como de título para este disco), el 25 de abril 1994 salió a la luz el ‘Parklife’, un disco de Blur que incluyó uno de los más grandes éxitos de Blur como “Girls & Boys”.

Para este disco la banda consideró puesto de frutas y verduras ubicado en el barrio de Notting Hill, en el centro de Londres. Sin embargo, al final se decidieron por la foto de una carrera de galgos (a la cual la banda asistió) corriendo en un circuito inglés.

Portada del disco ‘Parklife’. Foto: Blur

Blur

Una empresa de diseño llamada Yacht Associates, fue la responsable de diseñar la icónica portada “borrosa” de este disco de Blur donde se ve cómo un paciente es trasladado de urgencia a una sala de emergencias.

Aunque este disco incluyó rolas trascendentes de la banda, como es el caso de “Song 2” y “Beetlebum”, muchos definieron este disco como el “salvavidas” de Blur, pues en ese entonces los integrantes de la agrupación pasaban por un momento bastante tenso.

Portada del disco homónimo de Blur. Foto: Blur

13

El sexto disco de Blur –donde la banda dejó atrás al britpop de manera definitiva– vio la luz en el año de 1999 y la portada fue parte especial del mismo, pues estuvo adornada por una pintura al óleo hecha por el mismísimo Graham Coxon, la cual el guitarrista llamó ‘Apprentice’.

Los números 1 y 3 forman la letra B de Blur en el disco que líricamente tuvo letras más oscuras que otros trabajos de la banda, pues estuvo fuertemente inspirado por la ruptura de Damon Albarn con su novia de muchos años, Justine Frischmann.

Portada del disco 13. Foto: Blur

Think Tank

Quizá una de las portadas más especiales en la discografía de Blur (y de muchas bandas del mundo), ya que fue creada por el misterioso artista británico Banksy, quien en ese entonces defendió su decisión de trabajar con la banda de Damon Albarn para este disco que fue algo en lo que “realmente creía”.

“Si es algo en lo que realmente crees, hacer algo comercial no lo convierte en una mierda solo porque es comercial. De lo contrario, Tengo que ser un socialista que rechaza el capitalismo por completo, porque la idea de que puedes unir un producto de calidad con una imagen de calidad y ser parte de eso, aunque sea capitalista, a veces es una contradicción con la que no puedes vivir” Banksy sobre diseñar la portada de ‘Think Tank’ para Blur.

La portada de este álbum de Blur, donde vimos a una pareja usando cascos de buzos, se subastó en 2007 por 75 mil libras esterlinas. Sin duda, una de las carátulas más increíbles e icónicas de los últimos años.

Portada del disco ‘Think Tank’, de Blur. Foto: Blur

The Magic Whip

El octavo disco de Damon Albarn y compañía salió al mercado en abril de 2015 y rápidamente llamó la atención por su portada donde tenía las palabras “Blur” y “Magic Whip” escritas en chino alrededor de un helado adornado con luces neón.

Damon trabajó en la portada junto al director de arte, Tony Hung, y está inspirada en los viajes que el vocalista hizo a Hong Kong para grabar este disco, por lo que la portada unía elementos del Reino Unido, China y más que estaban fuertemente conectados con las canciones en el mismo.

Foto del álbum ‘The Magic Whip’. Foto: Blur

The Ballad of Darren

Como les contamos, el noveno disco de Blur habla sobre ‘Smoggy’. La portada consiste en una fotografía tomada por el fotógrafo británico Martin Parren, en el año de 2004, y donde se ve un hombre nadando solo en una piscina al aire libre en Escocia.

De acuerdo con una entrevista que Damon Albarn dio en a Radio X, la idea original era poner a Smoggy en la portada, pero mejor pusieron a su amigo “en la portada interior porque no es el tipo de atención que Darren querrá”

Esta es la portada de ‘The Ballad of Darren’, el nuevo disco de Blur/Foto: Warner Music

No cabe duda que todos los detalles, incluidas las portadas en los discos, están bien pensadas por parte de Blur. ¿Cuál es su portada favorita?

Te puede interesar