Hablar de Oasis, Blur y la ‘batalla del britpop’ es un tema medio escabroso. ¿La ganaron los de Manchester? ¿Lo hicieron los de Londres? ¿Quién fue más significativo dentro de aquella época noventera? Son cuestionamientos que, en todo caso, apelan más al gusto personal de cada quien.

Y claro que no hay manera de negarlo: ambas son unas bandotas, cada una a su estilo, y su música trascendió tanto que hoy en día siguen haciendo ruido, con los liderados por Damon Albarn reuniéndose cada que pueden, y los Gallagher… pues ya saben.

Blur en 2023. Foto: Getty.

Con todo eso en mente, pero entendiendo que hay menos de intensidad mediática que en aquellas épocas, el tema de Oasis, Blur y la batalla del britpop sigue siendo un debate interesante. ¿Quién la ganó para ustedes?

Oasis, Blur y la batalla del britpop

Se ha dicho hasta el cansancio que el surgimiento del britpop surgió como una especie de respuesta británica al grunge estadounidense. Históricamente, Estados Unidos y el Reino Unido han dominado la industria musical, y los 90 no iban a ser diferente de ningún modo.

El rock alternativo de EE.UU y ‘el sonido de Seattle’ fueron el hitazo que dominó el inicio de la década… pero no iba a ser para siempre. Los antecedentes de la batalla del britpop iniciaron con Blur propiamente, pues la banda ya había lanzado un par de discos (Leisure y Modern Life is Rubbish) entre 1991 y 1993.

Su recibimiento en UK fue destacado sin tirarle asombroso. Y en Estados Unidos, la suerte no los acompañó del todo a pesar de que hicieron el esfuerzo de salir de gira en esos años… Caso contrario a lo que sucedería con Oasis y su álbum debut Definitely Maybe, que sí figuró en los charts gringos más que los del grupo londinense.

Portada de ‘Definitely Maybe’ de Oasis, Foto: Creation Records.

El punto de inflexión de la batalla del britpop vino en 1994, con el tercer disco de Blur (Parklife) y el ya mencionado debut de Oasis. Damon Albarn y compañía lograron convertirse en la banda británica más destacada del momento, mientras que unos desconocidos de Manchester empezaban a hacer ruido.

Con Definitely Maybe, los Gallagher no solo le dijeron al mundo ‘aquí estamos’; también se asentaban como una banda con ambiciones fuertes, quitándole de paso a Suede –otra de las grandes del britpop– el récord del disco debut más vendido en la historia del Reino Unido para ese tiempo.

Como sea, Blur y Oasis demostraron que la prensa musical internacional ahora debía voltear los ojos hacia tierras británicas. Ahí estaban los nuevos ídolos de la Generación X y de la década de los 90, aunque sin el pesimismo exacerbado ni la melancolía desenfrenada de la etapa del grunge. Y sí, se venía el tiro.

Portada de ‘Parklife’ de Blur. Foto: Food Records/EMI.

Inició la batalla del britpop

Llegó 1995 y ahora sí, la batalla del britpop se venía con todo. Para los inicios de ese año no había fricciones e incluso en los Brit Awards hubo un gesto interesante de Damon Albarn cuando recogió el Premio al Mejor Grupo, diciendo que el galardón se debía compartir con Oasis. “Mucho amor y respeto por ellos”, dijo Graham Coxon también (quién sabe si de broma o no).

No pasaba nada entre las bandas, hasta que Liam Gallagher hizo de las suyas. Resulta que Oasis había conseguido su primer sencillo número uno en el Reino Unido, esto con “Some Might Say”. El acontecimiento mereció una fiesta, misma a la que asistió Albarn para felicitar a los de Manchester por el éxito conseguido… Y la respuesta del menor de los Gallagher fue bastante peculiar.

“Cuando Oasis llegó al número uno con ‘Some Might Say’, fui a su fiesta de celebración, ya sabes, solo para felicitarlos. Y Liam se acercó y dijo: ‘¡Somos los número uno!’, justo en mi cara. Así que pensé, ‘Está bien, ya veremos…’”, contó Albarn en una semblanza para la NME.

Liam Gallagher y Damon Albarn en un juego de caridad en 1996. Foto: Getty

Blur ganó la batalla del britpop

Siguiendo en 1995 y con el antecedente mencionado, Oasis y Blur se preparaban para lanzar en ese año sus siguientes discos: (What’s the Story) Morning Glory? y The Great Escape. En la antesala de todo ello, ya se sentían las fricciones y comparaciones impulsadas por la prensa sobre las bandas más populares del Reino Unido.

Las provocaciones de los Gallagher y el lado competitivo de Albarn orillaron a que este último, en un movimiento de prácticamente último momento, decidiera lanzar su sencillo “Country House” el mismo día que “Roll With It” de Oasis. Se armó un cara a cara digno de cualquier combate de boxeo.

Ambas canciones salieron el 14 de agosto de 1995 y en el balance tras el lanzamiento, Blur se llevó la batalla del britpop: su sencillo vendió más de 274 mil copias, rebasando así las 216 mil logradas por Oasis, esto en el corte del conteo de ventas que se hicieron del 14 al 20 de agosto de ese mismo año.

Como dijimos, la prensa se dedicó a incentivar más esta rivalidad. De hecho, hay una conocida portada de la NME que para muchos es el claro ejemplo de cómo los medios de comunicación alimentaron la batalla del britpop.

En ese sentido, parece que ambas bandas estaba conscientes de que cómo se manejaba en los medios esta rivalidad. En declaraciones precisamente para la NME en septiembre de 1995, Liam Gallagher contó que se encontró alguna vez con Alex James (bajista de Blur) en un pub y lo felicitó –a su manera medio altanera– por el hit que significó “Country House”.

Portada de la NME del 12 de agosto de 1995. Foto: vía Twitter (@Britpopmemories)

Alex James, por su parte, aceptó la felicitación y dijo que de todas formas, ambas canciones no eran realmente buenas. Y eso es algo en lo que muchos expertos coinciden: ni “Country House” ni “Roll With It” eran realmente lo más destacado de ambas bandas. Pero el momento y las circunstancias lo hicieron el gancho perfecto para vender un enfrentamiento cultural.

Eso sí, aunque los miembros de Blur eran menos provocativos respecto a la batalla del britpop, sí tuvieron uno que otro detallito de esos para hervir la sangre. Y si no lo creen o no lo recuerdan, ahí está el propio Alex James de ejemplo.

Fue en una emisión de Top of the Pops de 1995 en la que el bajista salió tocar “Country House” con una playera de Oasis puesta. ¿Era una burla o alguna señal de respeto por los que eran sus competidores más renombrados? Aquí el momento con la inclusión de Jarvis Cocker de Pulp para introducir a Blur.

El disco de Oasis vendió más

Blur ganó la batalla del britpop, que para efectos prácticos es ese periodo en el que ambas bandas lanzaron sus sencillos el mismo día. Luego de eso, la industria musical siguió su camino como si nada a la espera de que las dos bandas lanzaran sus respectivos discos en 1995.

Y con el ánimo calientito, se seguía alimentando la rivalidad llevándolo todo a una magnitud mayor con los lanzamientos discográficos. En ese terreno, (What’s The Story) Morning Glory? le ganó a The Great Escape en las ventas. Solo tenían un mes de diferencia entre ellos, con el disco de Blur saliendo al mercado en septiembre y el de Oasis en octubre.

Noel Gallagher, además, se atrevía a reventar los medios de nuevo con declaraciones a The Guardian deseando que “Albarn y Coxon se contagiaran de SIDA y murieran”. Claro que después se retractó, pero la hostilidad no cesaba en aquel 1995 álgido que, al final, sería el año cumbre del britpop.

Noel Gallagher en 1995. Foto: Getty

Las diferencias culturales y caída del britpop

La batalla del britpop era un atractivo mediático más allá de la música pues la cultura británica había encontrado a sus ídolos en los extremos norte (Manchester) y sur (Londres) de Inglaterra.

Blur no eran los chicos cool de la universidad, pero ciertamente venían de un entorno más de la clase media, estudiados en la apreciación de las artes y musicalmente más experimentales. Eran los tipos bohemios de la capital inglesa.

Oasis, por su parte, representaban el sueño de la clase trabajadora del norte inglés. Venían de un entorno más ‘crudo’ (por decirlo de alguna forma) y musicalmente, eran más asiduos del rock & roll clásico. Ambas bandas eran la antítesis perfecta… si es que eso tiene algún significado pues lograron el éxito como fuera.

Oasis en un show de 1994. Foto: Getty

1997 acabó con el britpop

Al final, ser de un extremo u otro, burlarse entre bandas o buscar el reconocimiento como el grupo más grande del momento valió poco. Al igual que el grunge, la estadía del britpop en la cima de la industria musical duró muy poco. Be Here Now de Oasis y el disco homónimo de Blur, ambos lanzados en 1997, fueron destacados pero no al grado de los discos pasados.

El álbum de Oasis, aunque es bueno, suena a lo mismo de los discos pasados. A diferencia de sus primeros álbumes, si le preguntas a un fan de Oasis sobre canciones icónicas de la banda, difícilmente te dirá primero una rola de este material.

El de Blur también fue bueno y la banda se innovó en sonido. Pero a diferencia de sus materiales pasados, este disco se mostró más influenciado por bandas estadounidenses indie, tal como contó alguna vez Coxon. Las temáticas de las letras eran más personales y ya no hablaban tanto de la cotidianidad británica.

Blur en 1997. Foto: Getty.

La batalla del britpop y la tendencia del ‘Cool Britannia’ que llevaba la cultura británica al mundo, iban perdiendo glamour. Como dijo alguna vez Alan McGee (fundador de Creation Records, disquera de Oasis):

“Tres cosas definieron la era del britpop. Fue ese momento [1995], Knebworth, y luego la muerte de la princesa Diana mató el momento. Sacamos ‘Be Here Now’, Diana murió y el país abandonó el britpop…” Alan McGee para la NME en 2019.

¿Quién ganó la batalla del britpop?

Oasis, Blur y la fugaz batalla del britpop… ¿Quién la ganó entonces? Como dijimos, es un tema subjetivo que apela al gusto de cada quién. La cultura y la industria musical británica (que no deja de ser un rollo corporativo) fueron los ganones, pero no sin los efectos colaterales que vienen cuando una tendencia se populariza al máximo.

Que dos de las bandas más representativas de ese movimiento terminaran enfrascándose –consciente o inconscientemente– en una rivalidad alimentada por los medios, es el declive del arte ante las ventas y las listas de popularidad. Y la historia de la música popular, incluso en la actualidad, demuestra que el panorama no ha cambiado mucho realmente.

Imagen ilustrativa. Foto: Getty.

Hoy, Oasis y Blur sobreviven de la nostalgia. Los Gallagher, aunque viven peleados como siempre y sin certeza de revivir a la banda que los hizo leyendas, se mantienen vigentes por separado. Blur, con sus altibajos, inició primero en los 90 y continúan hasta nuestros días esporádicamente (con Albarn más metido en Gorillaz y engrandeciendo su legado ahí).

Al menos en ese rubro, Blur gana por goleada. Pero ninguna de las bandas ganó la batalla del britpop, si somos honestos. El propio Graham Coxon lo dijo en una entrevista muy interesante del 2009 con The Daily Mail, donde recordó el encontronazo de las dos bandas más grandes del Reino Unido en los 90:

“Fue el clímax de la llamada guerra Blur-Oasis. ‘Country House’ superó en ventas a ‘Roll With It’ y llegó directamente a lo más alto de las listas. Se sentía como una victoria hueca y sin sentido…”