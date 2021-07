La peculiar historia detrás de ‘Welcome 2 America’, el disco póstumo de Prince

El 21 de abril de 2016 es una fecha que ningún fanático de la música ha olvidado, pues ese día lamentablemente murió uno de los músicos y artistas de los últimos tiempos, el gran Prince. Por supuesto que la industria y los miles de fans que tiene por todo el mundo sintieron su pérdida; sin embargo, además de los discos legendarios que nos presentó, dejó guardado en el baúl de los recuerdo un montón de material que todavía no escuchamos.

Entre todas esas cosas que jamás salieron a la luz está Welcome 2 America. Este fue un material discográfico que el músico de Minnesota planeó durante un buen rato y se perfilaba como uno de los álbumes más importantes de toda su carrera, y a pesar de que tenía todo listo para lanzarlo, por una extraña razón nunca lo publicó y en su lugar, prefirió ponerse a trabajar en otras canciones y discos, pero llamó la atención que lo descartara así como si nada.

La familia de Prince por fin lanzará ‘Welcome 2 America’

Pero afortunadamente, 11 años después por fin podremos escuchar de manera póstuma este álbum de Prince, pues la familia de este enorme artista confirmó que llegará a plataformas digitales el 30 de julio. De este material ya hemos escuchado algunos adelantos que suenan impresionantes como la rola homónima así como “Born 2 Die” y “Hot Summer”, pero es cuestión de tiempo para que el mundo pueda disfrutar de uno de los trabajos más ambiciosos de su carrera.

Es por eso que en esta ocasión y para que comprendan por qué Welcome 2 America es sumamente importante, les contaremos cómo fue que este musicazo lo grabó, la temática y contenido lírico que quería representar, la música e influencias que traía este álbum y sobre todo, el contexto político y social que lo llevó a componer canciones mucho más intensas pero que no perdían el toque artístico y casi poético que siempre lo caracterizó.

El origen de este disco en medio de tiempos de cambios

En 2010, Prince estrenó el disco número 33 de su carrera, 20Ten, el cual lanzó de una manera sumamente creativa, armando una campaña publicitaria junto a varios periódicos a nivel mundial. Pero además de este material discográfico que tuvo un gran recibimiento por parte de la crítica y el público en general, bajita la mano también había grabado otro álbum que tenía un concepto sumamente interesante.

El nombre de este proyecto era Welcome 2 America y llegaba justo en un momento importante en la historia de los Estados Unidos. Barack Obama había llegado a la presidencia, siendo la primera persona afrodescendiente que lideraba este país, aunque alrededor de este enorme hecho seguían sucediendo cosas en contra de toda esta comunidad que desde tiempos inmemorables había sido marginada y que seguían en lucha por sus derechos humanos.

Inspirándose en lo que sucedía en la comunidad afrodescendiente

Sobre una de las canciones del álbum, “Born 2 Die”, el productor que trabajó con Prince en esta rola, Morris Hayes, contó a Consequence of Sound que el propio músico le reveló que la había compuesto luego de escuchar un discurso bastante peculiar de su amigo, el filósofo y defensor de los derechos de los afroestadounidenses, el Dr. Cornel West donde dijo: ‘Quiero a mi hermano Prince, pero no es Curtis Mayfield’.

Y sí, evidentemente él no era este legendario cantante, compositor y guitarrista de soul y funk. Sin embargo, en vez de tomárselo tan personal, decidió componer un tema que tuviera toda estas influencias musicales de su cultura y transformarlo en una composición exquisita donde reina una vibra sumamente sensual pero que al prestarle atención a la letra, pueden notar que reflexiona sobre el creciente impulso de la injusticia social.

Durante esa misma época, el músico dijo a NME que este material habla de las relaciones raciales, la división política y la importancia de la tecnología en una sociedad cada vez más alienada: “El mundo está plagado de desinformación. La visión del futuro de George Orwell está aquí. Tenemos que permanecer firmes en la fe en los tiempos difíciles que se avecinan”. Bajo esta premisa, varios expertos esperaban que el disco llegara para armar una revolución en la industria.

La gira de un álbum que nunca vio la luz

Prácticamente todo estaba listo para el lanzamiento de Welcome 2 America y para promocionarlo, Prince armó una gira enorme por todo Estados Unidos y otras ciudades del mundo, como gran parte de Europa, Canadá y hasta Bahamas. En total fueron 72 las fechas que el artista de Minnesota se aventó, arrancando el 15 de diciembre de 2020 en Izod Center de Nueva Jersey y cerrando el 19 de diciembre de 2011 en el Tacoma Dome de Washington.

Durante esa misma gira, además de interpretar algunas rolas clásicas como “Purple Rain” y “Let’s Go Crazy”, también se dio el lujo de echarse algunos covers de artistas del tamaño de Michael Jackson. Pero sin duda lo que llamó la atención fue que en ciertas fechas tocó algunas canciones totalmente inéditas como en el show del Madison Square Garden de Nueva York, donde estrenó la canción que le daba título a su nuevo disco.

A pesar de que sus fans estuvieron esperando a que estrenara música nueva, se quedaron vestidos y alborotados porque por causas que Prince jamás especificó, Welcome 2 America nunca tuvo un lanzamiento oficial. Nadie se explica qué fue lo que pasó y por qué decidió enlatarlo y guardarlo en el baúl de los recuerdos, hizo como si no hubiera sucedido nada, dando shows por todo el mundo y estrenando cuatro discos más hasta su muerte en 2016.

Prince guardó este disco y por fin podremos escucharlo

Por más extraño que parezca, el disco llega luego de un momento sumamente complicado para la comunidad afroamericana. Una década después de que compusiera este álbum y no hace nada más, en 2020 nos tocó ver imágenes escalofriantes sobre violencia policial en contra de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, sobre todo seguimos de cerca los casos de los asesinatos de George Floyd, Breonna Taylor y muchos más a lo largo de este año.

Casi de manera profética, parece que Prince sabía que Welcome 2 America tendría una mayor importancia en 2021 que en el año en el que lo grabó. Y lo decimos porque con tan solo escuchar las primeras canciones de este álbum póstumo, nos queda muy claro que algunas cosas no han cambiado desde entonces, sigue existiendo violencia en contra de las personas afrodescendientes, injusticia social y más, la única diferencia es que ahora vivimos en un mundo sin la magia de The Purple One.