Es sorprendente la enorme oferta que tenemos de festivales en México, pues prácticamente hay uno importante en cada estado de nuestro país. Sin embargo, pocos han logrado crecer exponencialmente con apenas unos cuantos años de existencia. Como el caso de Tecate Emblema, que se está posicionando como uno de los festivales más rifados de la CDMX.

Desde que se anunció el nacimiento de este festival en 2020, nos llamó mucho la atención la combinación de artistas que mostraron en su lineup y el concepto que traen, muy distinto a los demás festivales chilangos. Pero como ya lo sabrán, la pandemia arruinó la primera edición de Tecate Emblema, aunque aguantaron como los grandes.

Imagen ilustrativa de Tecate Emblema//Foto: OCESA/César Vicuña

Estos son 10 artistas que nos gustaría ver en Tecate Emblema 2024

Fue hasta 2022 que tuvimos chance de vivir la primera edición en forma de Tecate Emblema, y la verdad, nos dejó con un gran sabor de boca. Durante ese fin de semana, un montón de gente con gustos muy diferentes se reunieron en el Autódromo Hermanos Rodríguez para pasar un fin de semana disfrutando de lo que nos une a todos: la música.

Claro que la edición 2023 de Tecate Emblema pinta para estar igual de buena o mejor que la del año pasado, pues nos dejaron con la boca abierta armando un lineup que tiene de todo un poco, encabezado por Robbie Williams, The Chainsmokers, Kygo, Enrique Iglesias, Becky G, Black Eyed Peas, One Republic, Mel C, Róisín Murphy, Bizarrap y muchos más.

Imagen ilustrativa de Tecate Emblema/Foto: OCESA//Lulú Urdapilleta

Sin embargo, por acá nos gusta adelantarnos y pensar en lo que vendrá en el futuro. Es por eso que por acá nos armamos una lista que armamos con algunos de los artistas que nos gustaría ver en Tecate Emblema 2024. ¿Están listos? Comencemos.

Empire of the Sun

Arrancamos esta lista de artistas que nos gustaría ver en Tecate Emblema 2024 con un nombre que nos deben desde que nació este festival. Así es, hablamos de Empire of the Sun, una de las bandas que ya estaban más que apuntadas para la primera edición en 2020, hasta que la nación del coronavirus atacó

Aunque no lo crean, ya pasaron seis años desde que el dúo australiano visitó nuestro país. Y la verdad es que se antoja escuchar y corear en Tecate Emblema 2024 algunos de sus hitazos, como “Walking on a Dream”, “We Are The People”, “Alive” y muchos más. ¿A poco no estaría increíble que regresara Empire of the Sun para tocar en el festival?

Nelly Furtado

Apenas estamos en el segundo lugar de la lista de artistas que nos gustaría ver en Tecate Emblema 2024, y ya vamos a soltar una de las cantantes que fácilmente podría ser headliner y llenar sin ningún problema el escenario principal del festival. Por supuesto que una de nuestras cartas fuertes es Nelly Furtado.

Tenemos muy claro que este año visitará nuestro país para presentarse en Monterrey. Sin embargo, ya pasó una década desde que la artista canadiense dio un show en la CDMX. Así que consideramos que ya es momento de que Nelly Furtado vuelva a pisar la capital chilanga, y qué mejor si es encabezando Tecate Emblema 2024, pues queremos escuchar en vivo “Maneater”, “I’m Like A Bird”, “Turn Off The Light” y más rolones.

Little Simz

Continuando con esos actos que nos debe Tecate Emblema, no podemos dejar de lado ni más ni menos que a Little Simz. Lamentablemente tuvo que cancelar su presentación en la edición 2022 del festival por problemas con la logística en su gira por Norteamérica, pues al ser artista independiente, no podía costear los gastos que implica venir a nuestro país.

Sin embargo, parece que las cosas han cambiado para la rapera británica, pues anunció varias fechas en Estados Unidos para finales de 2023. Y quién sabe, en una de esas los organizadores de Tecate Emblema se animan a incluirla para el 2024 y así, podamos ver el show en solitario de Little Simz con los últimos discazos que ha lanzado, Sometimes I Might Be Introvert y No Thank You.

Empress Of

Seguimos pensando en el talento femenino que nos gustaría ver en Tecate Emblema 2024, y es hora de mencionar a una artista que lleva un buen rato haciendo cosas muy interesantes y representando el talento latino en todo el mundo. Por supuesto que nos referimos a Empress Of, quien ya tiene un buen público en México.

Fue en 2022 cuando la artista de origen hondureño dio su más reciente presentación en nuestro país. Y sí, tenemos claro que no ha pasado mucho tiempo desde que Empress Of tocó en la CDMX, pero nosotros no tenemos llenadera y aunque se rifó en aquella ocasión, nos encantaría checarla una vez más en otro escenario chilango, y Tecate Emblema es perfecto para ella.

James Blunt

Ok, es momento de agregarle el factor nostalgia a esta lista de artistas que nos gustaría ver en Tecate Emblema 2024, porque de alguna manera, es parte del ADN de su lineup. Así que pensando en todos los artistas del pasado que sin duda la romperían en el festival, uno de los primeros nombres que se nos vino a la mente fue el de James Blunt.

En 2017, el cantante británico volvió a la CDMX después de más de una década de ausencia. Pero de ese concierto ya han pasado casi seis años, y la verdad es que creemos que el Tecate Emblema 2024 sería un buen lugar para ver el regreso de James Blunt a nuestro país. Porque seamos honestos, ¿a quién no le gustaría cantar “You’re Beautiful” y “Goodbye My Lover” a todo pulmón?

Elsa y Elmar

Por supuesto que dentro de nuestra lista de artistas que nos gustaría ver en Tecate Emblema 2024, no pueden faltar nombres que ya son grandes e importantes en nuestro país. Y vaya que Elsa y Elmar llenaría a la perfección ese espacio, pues en cuestión de años, la colombiana más mexicana ha conquistado a un montón de público y en distintos escenarios.

Con el lanzamiento de su disco ya no somos los mismos y su estilo único, esta cantautora la ha roto por todos lados. Y a pesar de que por sí sola es capaz de llenar varios venues de la CDMX o cualquier parte de la república, estaría increíble ver a Elsa y Elmar en Tecate Emblema 2024 como una de las headliners ganándose a todos los asistentes del festival.

Juanes

Juanes es otro colombiano que a la vez entraría en la categoría de nostalgia necesaria de Tecate Emblema y que estamos seguros que dará un showsazo de aquellos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pues ya lo hemos visto en otros festivales, como Coordenada en Guadalajara, y la respuesta de los asistentes durante su presentación nos hace pensar que la rompería por completo,

Y es que aunque algunos lo nieguen, todos –absolutamente todos– nos sabemos al menos una canción de Juanes. Así que considerando al público de Tecate Emblema, les firmamos lo que quieran a que la gente en el festival armaría momentazos únicos al ritmo de éxitos como “La camisa negra”, “Es por ti”, “A Dios le pido” muchos más.

Disclosure

En Tecate Emblema siempre hay actos que nos ponen a bailar como si no hubiera un mañana, pues es una fiestota y es necesario contar con DJ’s importantes para la ocasión. Pero a quienes tenemos en la mira para la edición 2024 del festival son ni nás ni menos que Disclosure, que bajita la mano también nos la deben.

Luego de que cancelaran su presentación de último minuto en 2022 y mencionar que volverían pronto a México, el dúo británico nomás no ha dicho nada. Sin embargo, el Tecate Emblema 2024 podría ser el espacio ideal para que Disclosure regrese a la CDMX y nos haga sacar los pasos prohibidos al ritmo de sus hits. La verdad, ya nos vimos, ¿ustedes no?

New Kids on the Block

Es momento de ir cerrando esta lista de artistas que nos gustaría ver en Tecate Emblema 2024, y ahora sí que nos pasamos de nostálgicos. Ya vimos a los Backstreet Boys en 2022, pero para el próximo año estaría increíble tener en el lineup del festival a una de las primeras boy bands oficiales de la historia: los mismísimos New Kids on the Block.

El grupo estadounidense estará de gira durante gran parte del 2023, y es muy probable que para mayo del siguiente año ya están completamente desocupados. Así que sería una buena oportunidad para que los New Kids on the Block volvieran a México en el Tecate Emblema 2024 luego de más de una década de ausencia para demostrar por qué son pioneros en esa onda de alborotar a las masas.

Kylie Minogue

Por último pero no menos importante, terminamos esta lista de artistas que sin duda nos gustaría ver en Tecate Emblema 2024 con un verdadero peso pesado del pop que nos tiene muy olvidados: así es, Kylie Minogue. Y es que a quién no le encantaría que esta artistaza fuera headliner en la próxima edición del festival.

En 2011 fue la última vez que vimos a la cantante australiana de este lado del charco, y ha sacado varios discos interesantes a lo largo de todos esos años. Pero ya va siendo hora de que Kylie Minogue vuelva a México, y qué mejor que para encabezar el Tecate Emblema 2024, pues seguramente daría un show al ritmo de grandes clásicos que no podremos superar en un buen rato. ¿Ustedes a quién más agregarían a la lista?