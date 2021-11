The Strokes, The Libertines y Maroon 5 encabezan el cartel del Tecate Pa’l Norte 2022

Muchos y muchas aún no nos reponemos de la jornada que vivimos en su edición del 2021, sin embargo, el Tecate Pa’l Norte – uno de los festivales de música más importantes y preferidos de nuestro país– ya le metió nitro al asunto y dio a conocer el cartel con las bandas y artistas que se presentarán en sus escenarios para el 2022.

A través de sus redes sociales (y sin decirnos “agua va”), el Tecate Pa’l Norte dio a conocer el lineup para su décima edición, la cual se realizará el próximo 1 y 2 de abril en Monterrey, Nuevo León, y que contará con actos como The Strokes, Maroon 5, Martin Garrix, Los Fabuloso Cadillacs, Hombres G, The Libertines, C. Tangana, Papa Roach, Simple Plan, Caribou, entre otros más. ¡Increíble!

The Strokes encabeza el cartel de Tecate Pa’l Norte 2022

Tal y como lo leyeron. El Tecate Pa’l Norte parece estar dispuesto a ‘tirar la casa por la ventana’ con tal de celebrar sus 10 años, tiempo en el que han logrado consolidarse como uno de los eventos de música más innovadores en nuestro país gracias a sus impresionantes lineups y los actos sorpresa que cada año pisan uno de sus escenarios.

Para su décima edición, el festival cumplirá con la especie de deuda que dejó su edición de 2020, pues será durante el 2022 cuando The Strokes regresarán a tierras regias después de siete años de ausencia (para ese entonces) y con un nuevo disco bajo el brazo, ya que como bien recordarán la agrupación liderada por Julian Casablancas se encuentra promocionando The New Abnormal, lanzado en abril de 2020.

También se presentarán más artistas como Maroon 5, The Libertines y C. Tangana

Por otro lado, en el cartel también podemos ver otros nombres. Así, como a talentos nacionales y reconocidos en América Latina.

La venta de boletos comenzará en unos cuantos días

Aunque hace unos días el Tecate Pa’l Norte hizo una venta pre-cartel (que por supuesto fue un sold out a horas de liberarse las entradas), el festival de música dio a conocer que la venta general de boletos para 2022 comenzará el próximo 3 de diciembre.

Por ahora, en el sitio del festival se señala que los precios están en abono general por $1890 pesos, abono Ascendente en $2290 y el VIP en $3790. Estaremos actualizando esta información para que chequen las fases.

Todas las entradas se podrán adquirir a través del sistema Ticketmaster y en todos sus puntos de venta a nivel nacional, así que si les latió el lineup y quieren celebrar los 10 años de Tecate Pa’l Norte, es mejor que vayan preparando el viaje a Monterrey (o su itinerario para abril de 2022 en caso de que vivan por allá). ¿Qué les parece el cartel de Pa’l Norte 2o22?