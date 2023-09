Lo que necesitas saber: El icónico DJ sueco regresará a la capital mexa a tan solo unos meses de su última visita, para echarse un set a finales de este 2023.

Ya vamos encaminados hacia el último tramo del año, pero los conciertos siguen llegando. Y ahora, volverá uno de los DJ más reconocidos de la escena sueca de los últimos tiempos… Sí, toca ver a Eric Prydz en la CDMX.

Como recordarán, el icónico productor de temas como “Call On Me” vino hace muy poquito como parte del line-up del EDC México 2023. Pero ahora, vendrá con un show por supuesto que más extenso que se realizará en diciembre.

Eric Prydz en el Sonar Barcelona 2023. Foto: Getty.

Eric Prydz se presentará en la CDMX a finales del año

Si se lo perdieron en el EDC pasado o si se quedaron con ganas de más, entonces andan de suerte con el regreso de Eric Prydz en la CDMX. Pero esta es una ocasión bastante especial, a decir verdad.

Además de que ahora viene con un show en solitario que los fans de hueso colorado van a gozar bastante, el sueco traerá a la capital mexa este espectáculo especial conocido como HOLO.

¿Y de qué va HOLO? Bueno, se trata de un show con hologramas e imágenes en 3D que se proyectan sobre el público, lo que por supuesto es un complemento que te vuela la cabeza cuando se combina con los sets que él mismo prepara en su repertorio. Acá arribita un ejemplo de cuando lo presentó en Tomorrowland en 2022.

Se ve bastante cool, ¿no? Si le quieren caer, el show de Eric Prydz en la CDMX se armará el 2 de diciembre de este mismo año en el Palacio de los Deportes, para que vayan apartando la fecha.

Eric Prydz se presentará en el Palacio de los Deportes el próximo 2 de diciembre. Foto: OCESA.

Preventa y precios del concierto

Por el momento, no se han dado a conocer los precios del concierto de Eric Prydz en la CDMX. Pero no se desesperen que ya merito podrán comprar sus boletos. La preventa Citibanamex arranca el miércoles 13 de septiembre a las 11:00 AM en Ticketmaster.

Y claro, podrán caerle a la venta general al día siguiente, es decir, el 14 de septiembre. Acá les actualizaremos la información con los precios en cuanto se den a conocer. ¿Se van a lanzar o qué onda? Aquí el mapa del evento:

Mapa del Palacio de los Deportes para el show de Eric Prydz. Foto: Ticketmaster.

