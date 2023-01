Si son seguidores de la música electrónica de los años 2000 (o incluso si no lo son tanto), entonces recordarán ese tema llamado “Call On Me” que llevó a la fama al DJ Eric Prydz.

Después de aquel lanzamiento, el productor sueco alcanzó el estatus de superestrella del EDM y se ha mantenido así desde que en el 2004 se lanzó ese tema, el cual es conocido por utilizar un sampleo de la rola “Valerie” de Steve Winwood lanzada en 1982.

Eric Prydz en el 2005. Foto: Getty

La canción incluso podría ser considerada un himno, sin duda. Pero más allá de su legado y del espléndido desempeño que tuvo en la radio en su momento, esta rola tiene una curiosa historia detrás ligada a nada más y nada menos que a Thomas Bangalter de Daft Punk.

Thomas Bangalter, DJ Falcon y el proyecto Together

Cuando hablamos de Thomas Bangalter, inmediatamente lo primero que se nos viene a la mente es Daft Punk. Pero más allá del legendario dúo que hizo junto a Guy-Manuel de Homem-Christo, el buen Thomas también tuvo diferentes proyectos alternos como Stardust o Together, este último junto a DJ Falcon.

Podríamos decir que fue un proyecto bastante fugaz, donde esencialmente le entregaron al mundo dos canciones bastante buenas como “Together” y “So Much Love to Give”, esto del 2000 al 2022. Por supuesto, sus sets en vivo eran una cosa totalmente diferente, más variada y con muchos más recursos musicales a la mano.

DJ Falcon en un Coachella en 2014. Foto: Getty

Uno de esos recursos que utilizaban en vivo, era un sample de la canción ochentera “Valerie” de Steve Windwood, del disco Talking Back to the Night (la puedes escuchar AQUÍ). De este track, Together tomó el estribillo principal acelerando el tempo de reproducción y subiendo algunos tonos de la pista de voz, dándole a la composición el ambiente french house que se escuchaba en aquellos sets en vivo.

La cosa es que esa pieza, como dijimos, solo la lanzaron en aquellos tiempos como parte de su repertorio en vivo; nunca tuvo una versión de estudio o un lanzamiento como sencillo de parte de ellos. En YouTube, todavía se pueden encontrar algunos videos de internautas que rescataron el set que Together tocó en el festival Pay & Go Groove City, en Bélgica, donde se escucha el sample conocido como “Call on Me”.

El sample de “Call on Me” lo usaron varios productores antes que Eric Prydz

Aún cuando el sample de “Call on Me” de Thomas Bangalter y DJ Falcon solo se había escuchado en sesiones en vivo, la composición de esa muestra se hizo muy popular en la escena de la música electrónica dosmilera. Y aquí es donde empieza a abrirse la polémica.

Después de que Together tocara aquel track en sus sets del 2002 y antes de que Eric Prydz lo popularizara en el 2004, hay registros de otros artistas que recrearon el sampleo de “Valerie” de Steve Winwood (inspirados aparentemente en la composición de Bangalter y Falcon). Algunos de ellos corresponden a Red Kult, que es uno de los tantos alias de Paul Glancy, un productor y DJ del Reino Unido que –misteriosamente– ha hecho sus propias versiones de canciones de los diferentes proyectos de Thomas Bangalter.

Solo para que se de una idea, Glancy tiene otros alias como Dirty Funker y Spacedust. Bajo este último, incluso lanzó un remix llamado “Music Feels Good with You” (una clara referencia a “Music Sounds Better with You de Stardust). Y bueno, como Red Kult, hizo una versión llamada “Call Me”, que era una reinterpretación del propio Glancy de “Call on Me”.

Ahora bien, como menciona el youtuber Eric Cuenta, en los vinilos de “Call on Me” de Eric Prydz aparecen en los créditos de producción las menciones tanto de Red Kult como de un colectivo conocido como Retarded Funk, compuesto por unos productores llamados Andrés García, Big Bad Baaz y Rouzbeh Delavari (de quienes en realidad no se tiene muchos registros en línea).

Se cree –pero no se sabe a ciencia cierta– que la canción de Eric Prydz que todos conocemos, proviene precisamente de la versión que hizo con Retarded Funk, solo que esta dura casi ocho minutos y la entrega ‘radio edit mix’ fue recortada hasta menos de tres minutos cuando se lanzó oficialmente a través de Ministry Of Sound.

Pero aún hay más…

¿Cómo llegó “Call on Me” a Eric Prydz?

En resumen, Together hizo el sample de “Valerie” de Steve Windwood que se dio a conocer en el 2002, solo en sets en vivo. Y luego, otros productores la recrearon llegando así hasta las versiones de estudio (como colaboraciones sobre todo) junto a Eric Prydz.

Pero según relata la leyenda, esto pudo ser diferente. De acuerdo con el sitio WhoSampled, el sello discográfico Ministry Of Sound alguna vez propuso a Thomas Bangalter y DJ Falcon que grabaran “Call on Me” como sencillo, pero ellos rechazaron la oferta.

Como dato curioso, David Guetta, que por aquel entonces era uno de los ‘protegidos’ de DJ Falcon, ha dicho en algunas entrevistas que él intentó convencer a Together de que aceptaran la propuesta del sello. Pero bueno, no quisieron.

Thomas Bangalter de Daft Punk. Foto: Getty.

Posiblemente, todo derivó de que conseguir los derechos de autor de “Valerie” de Steve Winwood para replicar el sample, no iba a salir nada barato. Y además, no tenía sentido que un proyecto de Bangalter recurriera a otra discográfica si tomamos en cuenta que él tenía la suya propia, Roulé (que en su época de funcionamiento hacía lanzamientos muy esporádicos).

No sería nada raro que para Thomas y DJ Falcon, su creación sampleada solo haya sido una cosa de una vez, por mera diversión y no tanto con la idea de hacer billete.

Al final, Ministry Of Sound vio su chance en otro lado y se las ingenió para que Eric Prydz (con sus remixes mencionados) pudiera comercializar “Call on Me” en la versión de estudio que conocemos hoy en día.

E incluso, se dice que Prydz le mostró la idea al propio Steve Windwood y a este último le gustó tanto, que accedió a regrabar las voces para la nueva edición que la rompería en la radio en el 2004 y que ganaría bastante popularidad por su video oficial con tomas sexualmente sugerentes.

Con el tiempo, el propio Eric Prydz ha eliminado “Call on Me” de sus sets en vivo, a pesar de ser una de sus canciones más conocidas. Algunas bases de datos como la mencionada WhoSampled dicen que se debe a que él mismo piensa que el tema no lo siente como suyo, ¿se referiría a todo el embrolló con Together, Ministry Of Sound y de más? Vaya historia.

¡Eric Prydz estará en EDC 2023!

Eric Prydz, siendo uno de los DJs más renombrados del nuevo milenio, está listo para entrarle al EDC 2023 en la Ciudad de México. La fiesta está a la vuelta de la esquina, lista para abarrotar el Autódromo Hermanos Rodríguez los próximos 24, 25 y 26 de febrero.

Tiësto, Diplo, Marshmello, Martin Garrix, Bizarrap, Galantis, Mariana Bo, The Wookies, Charlotte de Witte... Ufff, puro nombre presado de la escena nacional e internacional viene a reventar las tarimas con sets que seguro nos volarán la cabeza. ¿Qué onda? ¿Ya tienen sus boletos? Si no, POR AQUí les dejamos el sitio para que no se les escapen sus entradas.

Cartel del EDC México 2023. Foto: OCESA/Insomniac.