¡Qué chulada! Este hombre recrea las portadas de tus discos favoritos con piezas de LEGO

Dicen por ahí que la creatividad no tiene límites, y la verdad es que no podríamos estar más de acuerdo. A cada rato aparecen en redes sociales un. montón de personas que nos demuestra que su imaginación es enorme y pueden hacer cosas espectaculares. Tal como un hombre del que les contaremos en esta ocasión, pues juntó sus dos más grandes pasiones en un solo pasatiempo: recrear con bloques de LEGO las portadas de sus discos favoritos.

Por acá les hemos contado sobre personajes sumamente talentosos que han hecho cosas similares, como un sujeto que se metió en algunas portadas de álbumes emblemáticos dando como resultado imágenes bastante graciosas (AQUÍ pueden checarlo). Pero en esta ocasión nos enfocaremos en Adnan Lotia, un diseñador gráfico que ha pasado los últimos años con sus piezas de construcción y carátulas que nos encantan.

Este hombre demuestra su talento recreando portadas de discos con LEGO

Y es que lo que hace este hombre es simplemente sensacional, pues con sus bloques de LEGO y un montón de creatividad, recrea casi casi a la perfección –como si fuera una copia– un montón de portadas de discos legendarios. Así, lo hemos visto armar imágenes de álbumes de David Bowie, Pink Floyd, Queen, The Beatles, Nirvana, Björk, Led Zeppelin, Pearl Jam, The Rolling Stones, AC/DC, Sex Pistols, U2 y muchos artistas más.

En entrevista para Loudwire, Adnan Lotia contó la inspiración de su trabajo: “Crecí idolatrando a las estrellas pop de los 80, toqué grunge con mi banda de la secundaria, me metí en la música electrónica y R&B en la universidad, luego en el rock progresivo en mi adultez y recientemente me volví a enamorar de la música disco y el funk de los 70. Me muevo mucho entre los géneros musicales porque hay muy poca música que no disfrute“.

A continuación les dejamos algunos ejemplos del trabajo de este talentoso hombre:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adnan Lotia (@uvupv)

Y a todo esto, ¿cómo es que logra hacer esas maravillas?

Luego de ver las increíbles obras de Adnan Lotia quizá se estén preguntando, ¿cómo le hace para que le queden así esas portadas de discos? Bueno, pues en esa misma entrevista detalló que cómo fue que construyó este novedoso y atractiva forma de expresar su amor por la música combinado con el cariño que siente por los bloques de construcción de LEGO. Y aunque no lo crean, hay un enorme trabajo detrás de todo lo que hace.

“A base de ensayo y error aprendí a construir digitalmente usando el software BrickLink Studio, que para colmo de bienes es gratuito. Quedé encantado con la libertad, la flexibilidad y la velocidad que nos brinda a los artistas que trabajamos con piezas Lego”. Además, agregó que antes de poner manos a la obra, intenta imaginar la portada lo más posible en su cabeza, armando un esquema mental de los detalles para luego construirlos.

