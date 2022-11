Sniff: El emotivo homenaje que los Backstreet Boys le dedicaron a Aaron Carter

Luego de que el pasado 5 de noviembre fuera encontrado sin vida en la bañera de su casa, el mundo de la música y el espectáculo se unió para lamentar la muerte de Aaron Carter, cantante también conocido por ser hermano de Nick Carter, de los Backstreet Boys.

Como les comentamos el pasado fin de semana fue el portal TZM quien informó que, alrededor de las 11 de la mañana (hora local), la policía acudió al domicilio de Carter en California, luego de recibir una llamada al 911 donde pedían ayuda a un hombre que se encontraba inconsciente en su bañera.

Foto: Getty Images

Aaron Carter falleció el pasado 5 de noviembre a los 34 años

Horas más tarde se confirmó que la persona en cuestión era Aaron Carter, quien falleció a los 34 años de edad y por una aparente sobredosis. O al menos esa es la línea de investigación que sigue la policía, pues no se encontraron pistas de que pudiera tratarse de un homicidio.

La noticia evidentemente no pasó desapercibida, pues si bien Aaron Carter era conocido por su carrera como cantante, las participaciones que tuvo en shows como ‘Dancing With The Stars’ o incluso por ser ex de Hilary Duff, también pesaba en él su apellido gracias a su hermano Nick.

Nick y Aaron Carter. Foto: Getty Images

Los Backstreet Boys le rindieron un homenaje en un reciente show en Londres

Hablando del famoso cantante e integrante de los Backstreet Boys, la boyband rindió un emotivo homenaje a Aaron Carter durante uno de los shows que tuvieron en Londres el pasado 6 de noviembre, y donde le dedicaron la canción “No Place”.

Como saben, la banda se encuentra de gira promocionando su disco ‘DNA’, el cual lanzaron en 2019 –de hecho hace unos meses visitaron México gracias a este tour– y que el pasado fin de semana los llevó a presentarse en la famosa O2 Arena de Londres.

Foto: Getty

Ahí y luego de interpretar la canción “No Place”, el vocalista Kevin Richardson aprovechó para hablar sobre la muerte de Aaron Carter con sus fans, a quienes agradeció el cariño y apoyo que han mostrado hacia Nick luego de la pérdida de su hermano.

“Esta noche, tenemos un poco de tristeza en el corazón porque ayer perdimos a uno de los miembros de nuestra familia. Solo queríamos encontrar un momento en nuestro programa para reconocerlo”, dijo Richardson luego de que en una pantalla del show se mostrara la imagen de Aaron.

Foto:Especial

Le dedicaron la canción “No Place” y mostraron su apoyo a Nick Carter

“El hermano pequeño de Nick, Aaron Carter, falleció ayer. Es parte de nuestra familia y les agradecemos todo el amor, todos sus buenos deseos y todo su apoyo”, agregó el cantante en su discurso que llevó a Nick Carter a derramar varias lágrimas.

El momento de la noche fue emotivo gracias a que los Backstreet Boys abrazaron a su compañero de banda sobre el escenario. Asimismo, Kevin Richardson explicó que eligieron la rola “No Place” porque habla de la familia y eso era especial para ellos.

Vean el video del tributo en cuestión:

Nick dedicó a su hermano unas palabras a Aaron Carter en Instagram

Si este tributo no era ya suficiente para hacernos llorar como María Magdalena, Howie Dorough también hizo lo suyo e interpretó la rola “Breathe” en memoria del fallecido cantante y hermano menor de Nick Carter, quien en su cuenta de Instagram dedicó unas palabras a Aaron.

“Siempre me he aferrado a la esperanza de que de alguna manera, algún día quisiera recorrer un camino saludable y finalmente encontrara la ayuda que tanto necesitaba. A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida, pero la verdad es que la adicción y las enfermedades mentales son el verdadero villano aquí“.