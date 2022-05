Los cinco integrantes originales de los Backstreet Boys se presentaron en el escenario principal de la primera edición del Tecate Emblema. Como ya indicaba el line up, fueron el acto principal del primer día de actividades; y no es para menos.

Reunieron (según lo que dijeron al micrófono) a poco más de 40 mil personas para corear y bailar (o mejor dicho gritar desesoeradamente) un repertorio musical de treinta y tantas canciones que integraron las de su más reciente disco DNA (2019), pero dándonos momentos increíbles con sus hits, los cuales se convirtieron en los puntos más altos de una presentación de menos de 2 horas.

La entrada de los Backstreet Boys en el Emblema de 2022 / Foto: OCESA / Liliana Estrada

Este 2022, la banda celebra sus 29 años de carrera. Y en el buen sentido de la palabra, se notan esos años. Kevin, Brian, Howie, AJ y Nick, tienen dominado el escenario gracias a esos éxitos; coreografías que si bien ya no son tan enérgicas como antes, son bastante cumplidoras; y un enorme conocimiento del público, pues este es el mismo que los sigue desde que lanzaron su primer disco en 1996.

Entonces sí. Ellos se ven más grandes, quizá poco más pesados. Pero nosotros también. Los Backstreet Boys se daban un respiro entre las rolas que traían coreografia, y mientras unos se iban a cambiar, otros se quedaban a presentar alguna de las canciones nuevas. Esos periodos cortos los aprovechaba el público para doblar las rodillas, o de plano, sentarse.

Pero en todo momento, se mantuvo la energía, esto a pesar de la incomodidad del escenario (una especie de activación de la zona plus cubría la mitad del Tecate Stage sin ningún sentido), fue increíble. Conclusión: volveríamos a ver a los BSB una y otra vez para recordar los tiempos en los que su rivalidad con NSYNC cubrían los titulares (y no el caso de Depp vs Heard).

Los Backstreet Boys en el escenario principal del Tecate Emblema / Foto: OCESA / Liliana Estrada

Backstreet Boys, la boy band por excelencia

Los Backstreet Boys no fueron los primeros en entrarle al concepto de la boy band, pero se sabe que sí es la más exitosa de entre todas. ¿Se imaginan el nivel de éxito si BSS hubiera nacido en la era digital entre videos de YouTube y lives en Instagram?

Más allá de suposiciones, es innegable la forma en la que la banda ha superado el paso del tiempo. Entre algunos chistes del público sobre la edad de los integrantes (y de ellos mismos), los Backstreet Boys siguen siendo la boy band por excelencia.

Pero es justo decir, reconociendo que había unas partes más destacadas que otras desde sus inicios, que son Nick Carter y AJ McLean los mejores de entre los cinco. Son los que sostienen las partes que más demandan durante el largo set entre las coreografías y las partes en solitario. Sin embargo, también debemos decir que es Brian el que más emoción desata entre el público.

Backstreet Boys / Foto: OCESA / Liliana Estrada

Los éxitos de siempre

Entre el público que se reunió en la noche del viernes 13 de mayo, había de todo. Pero sí se notaba quienes estuvieron ahí para ver a otros artistas como Danna Paola y una de dos: se quedaron para ver por qué tantas personas soportaron el inmenso calor con tal de ver a unos Backstreet Boys. Y los que acompañaron a sus papás y les tocó chutarse el set que corrió de 10 de la noche a las 12 am.

BSB arrancó su setlist con tres hits: “I Wanna Be With You”, “The Call” y “Don’t Want You Back”. De ahí, durante una hora y media, intercalaron canciones del DNA con algunas del pasado como “Show Me the Meaning of Being Lonely”, “More Than That”, “As Long As You Love Me”, “Nunca te haré llorar”, “All I Have to Give” y más.

Backstreet Boys / Foto: OCESA / Lulú Urdapilleta

Pero fue tras un breve intermedio, por así decirlo, que anunciaron con un video que se venía lo bueno: una tanda corrida de hitazos que arrancaron con la más esperada de la noche, “Everybody”. A esa le siguieron “We’ve Got It Goin’ On”, “It’s Gonna Be You”, “That’s The Way I Like It”, “Get Another Boyfriend”, “The One” y “I Want It That Way”.

En cualquier de los dos casos, esta audiencia terminó saltando junto con el público porque era imposible no hacerlo. Además, algunas de las canciones de los Backstreet Boys son tan populares, que ya las habían escuchado y ya las habían disfrutado, reconociendo la rola y emocionándose aún más. Pero ahora en vivo y en directo con una banda que parece difrutar de interpretar esos éxitos.

Backstreet Boys al cierre de su presentación en el Emblema / Foto: OCESA / Liliana Estrada

NO a las nuevas canciones (ni lanzar calzones)

Los cinco miembros de los Backstreet Boys, como parte de su show, se dieron el tiempo de interactúar con el público para agradecer el apoyo en los casi 30 años de carrera. Algunas de esas interacciones se hicieron con palabras en español (con esa inexplicable emoción de escuchar a los artistas “hablando” el idioma) y demostrando el amor de la banda por el país.

Sin embargo, hemos de decir que se dio un momento un tanto extraño por no decir incómodo. AJ y Kevin se quedaron en el escenario mientras el resto se cambió la ropa. Kevin comenzó a firmar unas playeras o lo que fuera que le aventaran. Luego se “cambiaron” en el escenario.

Backstreet Boys / Foto: OCESA / Liliana Estrada

Ambos recordaron cuando en sus inicios noventeros, las fans les aventaban sostenes o calzones (“pantalones”, dijeron). Así que decidieron aventarles al público sus propios calzones (obvio no eran esos, no se veían ni remotamente bailados ni sudados). Por acá comentarmos que ese intercambio, por más raro, apela a la nostalgia y a un público muy específico: las mujeres de mayor edad entre su audiencia.

Pero nos vuelve a hablar del paso del tiempo, respondiendo también a la pregunta de por qué la gente estaba tan emocionada por ver, en algunos casos, a la primera banda que los obsesionó en su niñez o juventud. Esto mismo hizo que cuando Howie nos amenazara con cantar nuevas canciones, la respuesta fuera unánime: “¡No!”.

El cierre de su presentación en el Emblema / Foto: OCESA / Liliana Estrada

SETLIST

“I Wanna Be With You”

“The Call”

“Don’t Want You Back”

“Nobody Else”

“New Love”

“Get Down (You’re The One For Me)”

“Chateau”

“Show Me the Meaning of Being Lonely”

“Incomplete”

“Undone”

“More Than That”

“The Way It Was”

“Chances”

“Shape Of My Heart”

“Drowning”

“Passionate”

“Quit Playing Games (With My Heart)”

“As Long As You Love Me”

“No Place”

“Donde quieras yo iré”

“Breathe”

“Don’t Wanna Lose You Now”

“Nunca te haré llorar”

“All I Have to Give”

“Everybody”

“We’ve Got It Goin’ On”

“It’s Gonna Be You”

“That’s The Way I Like It”

“Get Another Boyfriend”

“The One”

“I Want It That Way”

ENCORE

“Don’t Go Breaking My Heart”

“Larger Than Life”