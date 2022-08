Checa "I Ain‘t Quite Where I Think I Am", la nueva canción de Arctic Monkeys

Feliz cumpleaños a Julian Casablancas… Este martes 23 de agosto los Arctic Monkeys sorprendieron a básicamente todos sus fans en el mundo, ya que la banda británica estrenó una nueva canción en vivo durante un show que dieron en Suiza.

Este martes comenzó el Zurich OpenAir, un festival de música que se realiza en la ciudad de Zurich, de dicho país europeo, y mismo que arrancó sus actividades con los Arctic Monkeys como el headliner que cerró las actividades del día 1 de 5.

Alex Turner en un show en Buenos Aires, en el 2019. Foto: Getty Images

Arctic Monkeys estrenó una nueva canción en vivo

Si bien los fans ya estaban emocionados por la presencia de Alex Turner y compañía en dicho lugar (sobre todo considerando que los Arctic Monkeys regresaron a los escenarios después de tres años), nadie se esperaba que la banda interpretara una nueva rola.

De acuerdo con los fans que estuvieron ahí, la nueva canción lleva por nombre “I Ain‘t Quite Where I Think I Am” y todo indica que se tratará del primer sencillo del séptimo disco en la carrera de Arctic Monkeys. Uno que con suerte podríamos escuchar este año.

Afortunadamente una fan grabó un fragmento de la canción y acá se las dejamos:

Se llama “I Ain‘t Quite Where I Think I Am” y suena bastante a TBH&C

Como pudieron escuchar, la canción en cuestión tiene unos tintes que nos recuerdan al odiado y amado Tranquility Base Hotel & Casino, el sexto disco que Arctic Monkeys lanzó en 2018 y el cual dividió opiniones por pegarle más al jazz y dejar a un lado las guitarras.

Si el próximo álbum de Arctic Monkeys tiene más canciones así no sería una sorpresa, o al menos no para los fans de hueso colorado, pues el baterista Matt Helders adelantó que el nuevo disco de la banda justo continuaría por esa línea de TBH&C.

Matt Helders, el baterista de Arctic Monkeys, ya nos había dado un “adelanto” del próximo disco de la banda. Foto: Getty Images

Tal y como Matt Helders, el baterista de Arctic Monkeys, lo adelantó hace unos meses

Fue en una charla con Mike Dolbear para la plataforma Drummathon Live, donde Helders indicó que el séptimo disco es como “si continuara donde el otro [el ‘Tranquility Base’] lo dejó musicalmente”. Y sí, el músico dejó en claro que no habría rolas tipo las que nos regalaron en el AM (2013).

Matt Helders afirmó que las canciones en la próxima placa discográfica de los Arctic Monkeys serán más rápidas a comparación de las que conforman su último disco ya que le metieron más riffs. Algo que nos queda claro con “I Ain‘t Quite Where I Think I Am”.

¿Cuándo podremos escuchar el nuevo disco de Arctic Monkeys?

Por ahora no se tienen muchos detalles sobre el próximo disco de los Arctic Monkeys, como una fecha tentativa de lanzamiento. Sin embargo, estamos seguros que este primer adelanto es una señal de que la banda pronto lanzará el sencillo de manera oficial y revelará fecha de salida del siguiente álbum.

Lo mejor de todo es que esto nos emociona más a los fans mexicanos, pues seguramente escucharemos varias rolas del nuevo disco para noviembre de este 2022, ya que la banda regresará como uno de los actos estelares del Corona Capital 2022. ¡No podemos esperar!

Foto: Corona Capital