Después de la pandemia, estamos seguros que todos los que aman la música deseaban con todas sus fuerzas que volvieran a la normalidad los conciertos. Afortunadamente las cosas se calmaron y por fin podemos disfrutar de nuevo –en vivo y a todo color– de los artistas y bandas que nos encantan. Sin embargo, podemos firmarles lo que quieran a que muchos están emocionados con el regreso de los Arctic Monkeys.

Como recordarán, en 2019 la banda conformada por Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook y Nick O’Malley volvió a nuestro país para promocionar su más reciente material discográfico, el controversial Tranquility Base Hotel & Casino en Monterrey y CDMX (POR ACÁ les dejamos nuestra reseña de su show en el Foro Sol con Miles Kane y The Hives). Pero desde entonces, no habíamos tenido noticias emocionantes de la agrupación británica, hasta este 2022.

Foto: Getty Images

Arctic Monkeys regresó a los escenarios con un concierto espectacular

Más allá de los rumores sobre un nuevo álbum (AQUÍ pueden checar lo que sabemos hasta el momento), los Arctic Monkeys confirmaron que volverían a los escenarios, anunciando un montón de shows a lo largo del año en Europa, Australia y Latinoamérica –donde por supuesto que incluyeron a México, pues serán headliners del festival Corona Capital junto a My Chemical Romance, Paramore y Miley Cyrus). Sin embargo, luego de mucha espera, por fin dieron su primer concierto en tres años.

La primera fecha de su gira fue este 9 de agosto en el Zorlu Center PSM de Estambul, Turquía. Como banda telonera, los Arctic eligieron a Inhaler –quienes también estarán en el CC 2022– y se rifaron tocando las rolas de su álbum debut, It Won’t Always Be Like This. Pero cerca de la 1:10 (hora del centro de México), Alex Turner y compañía subieron al escenario para prender a todos sus fans turcos, en una presentación que tuvo un montón de sorpresas.

Foto vía Twitter: @monkeystour

Foto vía Twitter: @ChrisLa89302942

Foto vía Twitter: @monkeystour

Foto vía Twitter: @monkeystour

Foto vía Twitter: @monkeystour

Alex Turner y compañía dieron un show lleno de clásicos y algunas rolas olvidadas

En medio de un escenario un tanto sobrio adornado con una bola disco, los Arctic Monkeys arrancaron con varios clásicos como “Do I Wanna Know?” y “Brianstorm”, para dar paso a un recorrido bastante bueno por su discografía. Pero más adelante dejaron a muchos con el ojo cuadrado desempolvando rolas de Humbug, como “Potion Approaching” –que no tocaban en vivo desde 2011–, aunque también se aventaron varias de Suck It And See.

Sin embargo, para todos los fans old school les tenemos buenas noticias, porque sonaron algunos temazos de su álbum debut, entre ellas “The View From the Afternoon” o “Do Me A Favour” del Favourite Worst Nigthmare. El final del concierto tuvo de todo, pues cerraron con “505”, “Cornerstone”, “I Bet You Look Good on the Dancefloor” y “R U Mine?”. Aunque eso sí, debemos decir que faltaron más canciones del Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not, pero en total se aventaron 21 rolas, nada mal para su primer show en tres años.

Foto vía Instagram: @arcticmonkeysturkiye

Foto vía Twitter: @isuggest2visit

Foto vía Twitter: @monkeystour

Foto vía Twitter: @CobainFlores

Foto vía Twitter: @CobainFlores

En general, podemos decir que en comparación con la última gira que armaron, se ve que Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders y Nick O’Malley traen una actitud más rockera y ponchada, y sin duda así es como muchos queremos verlos. Así que eso es lo que pueden esperar de su presentación en el Corona Capital y por si se mueren de ganas de checar cómo estuvo el regreso a los escenarios de los Arctic Monkeys, a continuación les dejamos varios videos del show:

https://twitter.com/therockrevivai/status/1557080650242527232?s=21&t=8lSeixomAoxp5cVgho2hOw

ARCTIC MONKEYS TONIGHT



credit to ig: riverxturner pic.twitter.com/kQK2tUZE8z — phy (Taylor's Version) (@phyxxn) August 9, 2022

Volvieron los Arctic Monkeys pic.twitter.com/grbvLjmhph — Los Viejos y Queridos Horizontistas (@horizontistas) August 9, 2022

#artcicmonkeys Arctic Monkeys yeniden sahnede. 4 yıl aradan sonra. Ve İstanbul'da, turnenin ilk bacağında! pic.twitter.com/HXLXfDvH76 August 9, 2022

Arctic Monkeys doung Arabella omg pic.twitter.com/siWY9sfBPT — JB (@JacobFwaw_) August 9, 2022

Mi momento favorito del concierto de arctic monkeys, me encanta como se escuchó fireside con el estilo actual ✨✨ pic.twitter.com/ZazydhWiNT — ? Fire ? (@Fiiremonky) August 9, 2022

PRETTY VISITORS SEGUE SENDO MINHA MÚSICA FAV DO DIA. OBRIGADA POR ISSO ARCTIC MONKEYS pic.twitter.com/VTuQ0rzg5f — naclara fã de arctic monkeys (@naclaragameplay) August 9, 2022

Do me a favour.@ArcticMonkeys.

Alex Turner y su sensualidad imposible ????? pic.twitter.com/Hf8HHSEkkD — Jahaira Kaori Seijas ?? (@Jahairakaori) August 9, 2022

Setlist del concierto

“Do I Wanna Know?”

“Brainstorm”

“Snap Out Of It”

“Crying Lightning”

“Teddy Picker”

“Potion Approaching”

“Why’d You Only Call Me When You’re High?”

“Tranquility Base Hotel & Casino”

“Arabella”

“Fireside”

“Pretty Visitors”

“Library Pictures”

“Don’t Sit Down Cause I’ve Moved Your Chair”

“The View From the Afternoon”

“Do Me A Favour”

“One Point Perspective”

“One for the Road”

“505”

“Cornerstone”

“R U Mine?”