¡Asombroso! Peter Hook presenta un mural en honor a Ian Curtis por el Día de la Salud Mental

La historia de la música alberga cualquier cantidad de desgarradoras historias en las que músicos emblemáticos sucumben a la depresión y otros ‘demonios internos’. Entre estas estrellas se encuentra Ian Curtis, el icónico líder de Joy Division, quien luego de tantos años sigue vigente en la memoria de sus seguidores y ex-colegas como Peter Hook.

El bajista aún guarda un buen recuerdo de la época en la que compartía escenario con el cantante y una vez más lo conmemora en una fecha especial. Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, Hook recientemente presentó un mural del fallecido vocalista inglés.

El mural de Ian Curtis

La trayectoria de Ian Curtis estuvo marcada por el éxito de Joy Division. Sin embargo, el cantante arrastraba complicados problemas emocionales que desembocaron en su lamentable suicidio durante mayo de 1980. Desde entonces su imagen, vida y obra -como la de otras luminarias musicales- ha servido para fomentar la importancia de la salud mental.

Es así que la figura del fallecido músico inglés vuelve a imponerse como un estandarte en esta lucha. En la localidad de Port Street en Manchester, la organización Headstock inauguró un mural en honor a Curtis. La obra realizada por el artista callejero Aske fue presentada por el mismo Peter Hook, bajista y ex-colega de Ian en Joy Division.

La ilustración corresponde a las atracciones que Headstock mandó realizar como parte de Headstock Weekender, un festival musical vía streaming que se llevará a cabo este sábado 10 y domingo 11 de octubre. Dicho evento es un proyecto que busca concientizar sobre la importancia del apoyo y tratamientos psicológicos, por lo que coincidirá con el Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre).

Entre los actos principales que tendrán lugar a través de la plataforma United We Stream se encuentran bandas como Nothing But Thieves, Kodaline, Yousef, The Warehouse Project, entre otros. Junto a Headstock, además participarán las organizaciones Help Musician y Manchester Mind.

Día Mundial de la Salud Mental

Luthfur Rahman, director de cultura en el Ayuntamiento de Manchester, se pronunció sobre la obra con la que se conmemoraa Ian Curtis. “La escena musical de Manchester es reconocida en todo el mundo, con íconos como Ian Curtis que continúan influyendo en la cultura actual...”, dijo.

“Dados los desafíos que plantea la pandemia de coronavirus en curso, muchas personas se habrán enfrentado a sus propios problemas de salud mental y es posible que todavía lo estén. La inauguración del mural de Ian Curtis marca el inicio del Día Mundial de la Salud Mental”, remató.

Es importante resaltar la declaración de Rahman respecto a la crisis actual. Hoy más que nunca se debe hacer conciencia sobre los problemas psicológicos de la gente. En medio de una pandemia y el encierro sanitario, trastornos como al ansiedad y la depresión son algunos de los efectos colaterales que amenazan la estabilidad emocional de la población.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en los países con ingresos bajos y medios, el 75 por ciento de las personas no reciben tratamiento para su afección. Por ello, la OMS en conjunto con Global Mental Health y la Federación Mundial de Salud Mental abrirán campañas de concientización este 10 de octubre para incrementar la inversión en estos sectores de salud menos favorecidos.