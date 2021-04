Pa’ celebrar: Te regalamos boletos para ver el show de Iggy Pop desde la la Sydney Opera House

Parece increíble pensar que en varias partes del mundo ya llevamos más de un año sin conciertos gracias a la pandemia, sin embargo, en estos meses la industria de los conciertos se ha reinventado al transmitir o revivir shows épicos a nivel mundial. Ahora llega el turno de Iggy Pop.

Resulta que el famoso músico estadounidense, quien fuera líder de The Stooges hace unas décadas, llegará a los 74 años el próximo 21 de abril. Claro que fiel a su estilo, Iggy Pop celebrará su cumpleaños de una manera inusual, pues lo hará con la retransmisión de uno de sus shows más memorables en los últimos años.

Iggy Pop retransmitirá su concierto en la Sydney Opera House

Como seguramente recuerdan, en el año 2019 Iggy Pop inició su gira mundial con dos shows en Australia que fueron sold out y que se realizaron en la Sydney Opera House, el venue de eventos situado en la ciudad de Sídney, el cual es conocido por la peculiar forma de su techo (sí, hablamos del que tiene forma de concha).

Pues para suerte de muchos uno de esos shows fue grabado y ahora verá la luz el próximo 21 de abril, fecha en la que los fans de Iggy Pop en todo el mundo podrán reunirse en sus dispositivos de internet para escuchar canciones como “I Wanna Be Your Dog”, “Lust For Life”, “Im Sick Of You”, “Some Weird Sin”, entre otras.

Será un streaming a nivel mundial

Si ustedes son súper fans de Iggy Pop, les volvemos a mencionar que el show del legendario músico estará disponible para todo el mundo. De hecho los boletos para esta retransmisión en línea ya se pueden conseguir a través de la plataforma de Boletia (en el caso de los fans de Iggy en América Latina) con un costo de 299 pesos mexicanos.

Pero si aún están lidiando con la cuesta de enero y no se quieren perder este show, no se apuren que acá en Sopitas.com los queremos mucho y por ello regalaremos algunos pases para que la tarde del 21 de abril se echen en el sillón a disfrutar del concierto de Iggy Pop. ¿Están listos?

¡Y obvio en Sopitas.com tenemos boletos para el conciertazo de Iggy Pop!

A ver, a ver. Para esta dinámica no les pediremos las perlas de la virgen ni mucho menos, en realidad sólo deberán seguir unos sencillos pasos (de manera correcta, claro) y ser de los primeros en hacerlo. Sin nada más que decir, ahí les van los pasos:

1.- Sigue a Sopitas y a SopitasFM en todas tus redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram). Paso indispensable.

2.- Comparte esta nota en tu cuenta personal de Twitter (que no tenga candadito) y dinos cuál consideras que es la mejor canción en la trayectoria de Iggy Pop. Menciona a @Sopitas @SopitasFM en tu respuesta, y también agrega el hashtag #IggyPopXSopitas.

3.- Ingresa el enlace de tu tuit (el del paso 1) en este ENLACE. Contesta la pregunta que se te pide (la respuesta la encuentran por acá) y los datos que se te piden en el formato.

Y listo, eso es todo lo que deberás hacer para ganar un boleto para el show de Iggy Pop desde la Sydney Opera House. ¡Mucha suerte a todos y todas las participantes!

IMPORTANTE:

– Para participar, hay que haber dado like a Sopitas y a SopitasFM en Twitter, Facebook e Instagram.

– Las primeras personas que cumplan con los pasos correctamente, serán los ganadores de un boleto sencillo para el show.

– Además de notificar vía mail a los ganadores, pondremos sus nombres en esta nota.

– Esta dinámica comienza a las 8:30 p.m. del 19 de abril y termina el 20 de abril a las 5 de la tarde.

– Los ganadores serán notificados el 21 de abril a primeras horas de la mañana.

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.